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В Бразилии произошли столкновения протестующих и полиции
В Бразилии произошли столкновения протестующих и полиции
Протесты в бразильском городе Порту-Алегри, вызванные убийством посетителя в супермаркете французской сети Carrefour, закончились столкновением с полицией,... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T09:13
2020-11-24T11:55
куритиба
сан-паулу (город)
бразилия
порту-алегри
в мире
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Протесты в бразильском городе Порту-Алегри, вызванные убийством посетителя в супермаркете французской сети Carrefour, закончились столкновением с полицией, сотрудники сил правопорядка применили для разгона толпы резиновые пули, сообщает местный портал G1.Сорокалетний Жоау Сильвейра 20 ноября был убит охранниками торгового центра в городе Порту-Алегри, когда совершал покупки вместе с женой в супермаркете Carrefour. По предварительным данным, причиной смерти темнокожего мужчины стало удушение. Инцидент вызвал волну протестов. В субботу супермаркет Carrefour в бразильском Сан-Паулу разгромили и подожгли протестующие под лозунгом движения Black Lives Matter. Многолюдные, но менее ожесточенные протесты под лозунгом "Vidas pretas importam" ("Черные жизни имеют значение") также прошли в Куритибе и Порту-Алегри, где произошло резонансное убийство.Как сообщает портал, в понедельник вечером протестующие собрались рядом с супермаркетом, большинство из них держали в руках транспаранты с призывами к справедливости. В районе 19.00 по местному времени (01.00 мкс вторника) манифестанты начали шествие по улице, частично парализовав движение транспорта.Примерно через час несколько протестующих начали срывать ветви дерева, расположенного посреди проспекта, и поджигать их. Также они начали забрасывать полицейских камнями. Противостояние длилось около 20 минут. После того, как полиция применила резиновые пули против толпы, беспорядки удалось подавить. О пострадавших не сообщается.Как отмечает портал, компания Carrefour заявила, что считает демонстрации "полностью законными", отметив, что "хочет начать дискуссию с обществом для поиска решений, чтобы подобные случаи не повторялись снова". В компании отметили, что с семьей погибшего уже связались и выразили готовность оказать ей любую необходимую на данный момент помощь.
https://ria.ru/20201121/protesty-1585722550.html
https://ria.ru/20201123/protest-1585919322.html
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сан-паулу (город)
бразилия
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куритиба, сан-паулу (город), бразилия, порту-алегри, в мире

В Бразилии произошли столкновения протестующих и полиции

09:13 24.11.2020 (обновлено: 11:55 24.11.2020)
 
© REUTERS / Diego VaraПолицейские во время акции протеста в Порту-Алегри, Бразилия. 23 ноября 2020
Полицейские во время акции протеста в Порту-Алегри, Бразилия. 23 ноября 2020 - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© REUTERS / Diego Vara
Полицейские во время акции протеста в Порту-Алегри, Бразилия. 23 ноября 2020
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Протесты в бразильском городе Порту-Алегри, вызванные убийством посетителя в супермаркете французской сети Carrefour, закончились столкновением с полицией, сотрудники сил правопорядка применили для разгона толпы резиновые пули, сообщает местный портал G1.
Сорокалетний Жоау Сильвейра 20 ноября был убит охранниками торгового центра в городе Порту-Алегри, когда совершал покупки вместе с женой в супермаркете Carrefour. По предварительным данным, причиной смерти темнокожего мужчины стало удушение. Инцидент вызвал волну протестов. В субботу супермаркет Carrefour в бразильском Сан-Паулу разгромили и подожгли протестующие под лозунгом движения Black Lives Matter. Многолюдные, но менее ожесточенные протесты под лозунгом "Vidas pretas importam" ("Черные жизни имеют значение") также прошли в Куритибе и Порту-Алегри, где произошло резонансное убийство.
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21 ноября, 21:17
В Бразилии вспыхнули протесты после убийства чернокожего мужчины
Как сообщает портал, в понедельник вечером протестующие собрались рядом с супермаркетом, большинство из них держали в руках транспаранты с призывами к справедливости. В районе 19.00 по местному времени (01.00 мкс вторника) манифестанты начали шествие по улице, частично парализовав движение транспорта.
Примерно через час несколько протестующих начали срывать ветви дерева, расположенного посреди проспекта, и поджигать их. Также они начали забрасывать полицейских камнями. Противостояние длилось около 20 минут. После того, как полиция применила резиновые пули против толпы, беспорядки удалось подавить. О пострадавших не сообщается.
Как отмечает портал, компания Carrefour заявила, что считает демонстрации "полностью законными", отметив, что "хочет начать дискуссию с обществом для поиска решений, чтобы подобные случаи не повторялись снова". В компании отметили, что с семьей погибшего уже связались и выразили готовность оказать ей любую необходимую на данный момент помощь.
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