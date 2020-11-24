https://ria.ru/20201124/braziliya-1586021806.html
В Бразилии произошли столкновения протестующих и полиции
В Бразилии произошли столкновения протестующих и полиции
Протесты в бразильском городе Порту-Алегри, вызванные убийством посетителя в супермаркете французской сети Carrefour, закончились столкновением с полицией,... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T09:13
2020-11-24T09:13
2020-11-24T11:55
куритиба
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Протесты в бразильском городе Порту-Алегри, вызванные убийством посетителя в супермаркете французской сети Carrefour, закончились столкновением с полицией, сотрудники сил правопорядка применили для разгона толпы резиновые пули, сообщает местный портал G1.Сорокалетний Жоау Сильвейра 20 ноября был убит охранниками торгового центра в городе Порту-Алегри, когда совершал покупки вместе с женой в супермаркете Carrefour. По предварительным данным, причиной смерти темнокожего мужчины стало удушение. Инцидент вызвал волну протестов. В субботу супермаркет Carrefour в бразильском Сан-Паулу разгромили и подожгли протестующие под лозунгом движения Black Lives Matter. Многолюдные, но менее ожесточенные протесты под лозунгом "Vidas pretas importam" ("Черные жизни имеют значение") также прошли в Куритибе и Порту-Алегри, где произошло резонансное убийство.Как сообщает портал, в понедельник вечером протестующие собрались рядом с супермаркетом, большинство из них держали в руках транспаранты с призывами к справедливости. В районе 19.00 по местному времени (01.00 мкс вторника) манифестанты начали шествие по улице, частично парализовав движение транспорта.Примерно через час несколько протестующих начали срывать ветви дерева, расположенного посреди проспекта, и поджигать их. Также они начали забрасывать полицейских камнями. Противостояние длилось около 20 минут. После того, как полиция применила резиновые пули против толпы, беспорядки удалось подавить. О пострадавших не сообщается.Как отмечает портал, компания Carrefour заявила, что считает демонстрации "полностью законными", отметив, что "хочет начать дискуссию с обществом для поиска решений, чтобы подобные случаи не повторялись снова". В компании отметили, что с семьей погибшего уже связались и выразили готовность оказать ей любую необходимую на данный момент помощь.
https://ria.ru/20201121/protesty-1585722550.html
https://ria.ru/20201123/protest-1585919322.html
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куритиба, сан-паулу (город), бразилия, порту-алегри, в мире
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости.
Протесты в бразильском городе Порту-Алегри
, вызванные убийством посетителя в супермаркете французской сети Carrefour, закончились столкновением с полицией, сотрудники сил правопорядка применили для разгона толпы резиновые пули, сообщает местный портал G1
.
Сорокалетний Жоау Сильвейра 20 ноября был убит охранниками торгового центра в городе Порту-Алегри, когда совершал покупки вместе с женой в супермаркете Carrefour. По предварительным данным, причиной смерти темнокожего мужчины стало удушение. Инцидент вызвал волну протестов. В субботу супермаркет Carrefour в бразильском Сан-Паулу
разгромили и подожгли протестующие под лозунгом движения Black Lives Matter. Многолюдные, но менее ожесточенные протесты под лозунгом "Vidas pretas importam" ("Черные жизни имеют значение") также прошли в Куритибе
и Порту-Алегри, где произошло резонансное убийство.
Как сообщает портал, в понедельник вечером протестующие собрались рядом с супермаркетом, большинство из них держали в руках транспаранты с призывами к справедливости. В районе 19.00 по местному времени (01.00 мкс вторника) манифестанты начали шествие по улице, частично парализовав движение транспорта.
Примерно через час несколько протестующих начали срывать ветви дерева, расположенного посреди проспекта, и поджигать их. Также они начали забрасывать полицейских камнями. Противостояние длилось около 20 минут. После того, как полиция применила резиновые пули против толпы, беспорядки удалось подавить. О пострадавших не сообщается.
Как отмечает портал, компания Carrefour заявила, что считает демонстрации "полностью законными", отметив, что "хочет начать дискуссию с обществом для поиска решений, чтобы подобные случаи не повторялись снова". В компании отметили, что с семьей погибшего уже связались и выразили готовность оказать ей любую необходимую на данный момент помощь.