https://ria.ru/20201124/bramos-1586023592.html

Индия испытала наземную версию ракеты "Брамос"

Индия испытала наземную версию ракеты "Брамос"

Индия во вторник провела испытательный пуск наземной версии сверхзвуковой крылатой ракеты "Брамос" с Андаманских и Никобарских островов, сообщает издание Times... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T09:31

2020-11-24T09:31

2020-11-24T09:31

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брамос

индия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 24 ноя – РИА Новости. Индия во вторник провела испытательный пуск наземной версии сверхзвуковой крылатой ракеты "Брамос" с Андаманских и Никобарских островов, сообщает издание Times of India со ссылкой на источник в минобороны Индии."Индия сегодня провела испытательный пуск наземной версии сверхзвуковой крылатой ракеты "Брамос" с территории Андаманских и Никобарских островов. Цель ракеты находилась на другом острове", - сообщил собеседник издания.Он отметил, что дальность удара ракеты "Брамос" теперь увеличена до более чем 400 километров.Отмечается, что на этой неделе армия Индии планирует провести запуски ракеты "Брамос" с борта корабля и с самолета.Российско-индийское предприятие "БраМос" было создано в 1998 году и названо в честь рек Брахмапутра и Москва. Производит одноименные крылатые ракеты, а также пусковые установки, системы управления ракет, оборудует хранилища, отвечает за обучение экипажей, ремонт и модернизацию ракет.Это не первые испытания новых видов вооружений, проведенных в Индии за последнее время. Ранее минобороны Индии сообщило об успешных испытаниях сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos со сделанным на индийских предприятиях планером и разгонным блоком, позднее успешно прошли испытания гиперзвуковой тактической ракеты малой дальности Shaurya и новейшей противолодочной ракеты SMART. Также сообщалось об успешных испытаниях новой противорадиолокационной ракеты Rudram-1, баллистической ракеты "Притхви-2″ и ЗРК QRSAM.

https://radiosputnik.ria.ru/20201003/indiya-raketa-1578150640.html

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министерство обороны индии, брамос, индия, в мире