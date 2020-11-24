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Умерла автор учебника английского языка Наталья Бонк
Умерла автор учебника английского языка Наталья Бонк
Умерла автор популярного в Советском Союзе учебника по английскому языку, профессор Литературного института имени А.М. Горького Наталья Бонк, сообщается на... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T22:25
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советский
ссср
общество
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Умерла автор популярного в Советском Союзе учебника по английскому языку, профессор Литературного института имени А.М. Горького Наталья Бонк, сообщается на сайте вуза.Она работала в Литинституте с 1993 года, была руководителем курсов английского языка, на которых преподавание велось по ее учебникам.До 1993 года Бонк работала в Академии внешней торговли РФ. Там, вместе с коллегами написала по госзаказу учебник, "который помог миллионам советских, а затем российских людей выучить английский".В конце 90-х годов вместе с дочерью, Ириной Бонк, педагог написала другой, снова ставший популярным учебник "Английский шаг за шагом", который в Литинституте "является настольной книгой для многих студентов".
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советский , ссср, общество

Умерла автор учебника английского языка Наталья Бонк

22:25 24.11.2020 (обновлено: 23:11 24.11.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкавтор знаменитого учебника по английскому языку Наталья Бонк
автор знаменитого учебника по английскому языку Наталья Бонк - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Умерла автор популярного в Советском Союзе учебника по английскому языку, профессор Литературного института имени А.М. Горького Наталья Бонк, сообщается на сайте вуза.
"На 97-ом году жизни от нас ушла человек – легенда, автор знаменитой методики преподавания иностранных языков, выдающийся лингвист, профессор Литературного института Наталья Александровна Бонк", - говорится в сообщении.
Она работала в Литинституте с 1993 года, была руководителем курсов английского языка, на которых преподавание велось по ее учебникам.
До 1993 года Бонк работала в Академии внешней торговли РФ. Там, вместе с коллегами написала по госзаказу учебник, "который помог миллионам советских, а затем российских людей выучить английский".
СССР все искали "учебник Бонка" (народ думал, что его автором был мужчина). В газетах помещали объявления, в которых предлагали обменять его даже на любимый серебряный подстаканник", - добавляют в вузе.
В конце 90-х годов вместе с дочерью, Ириной Бонк, педагог написала другой, снова ставший популярным учебник "Английский шаг за шагом", который в Литинституте "является настольной книгой для многих студентов".
 
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