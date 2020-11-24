https://ria.ru/20201124/bonk-1586170329.html

Умерла автор учебника английского языка Наталья Бонк

Умерла автор учебника английского языка Наталья Бонк

Умерла автор популярного в Советском Союзе учебника по английскому языку, профессор Литературного института имени А.М. Горького Наталья Бонк, сообщается на... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T22:25

2020-11-24T22:25

2020-11-24T23:11

советский

ссср

общество

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Умерла автор популярного в Советском Союзе учебника по английскому языку, профессор Литературного института имени А.М. Горького Наталья Бонк, сообщается на сайте вуза.Она работала в Литинституте с 1993 года, была руководителем курсов английского языка, на которых преподавание велось по ее учебникам.До 1993 года Бонк работала в Академии внешней торговли РФ. Там, вместе с коллегами написала по госзаказу учебник, "который помог миллионам советских, а затем российских людей выучить английский".В конце 90-х годов вместе с дочерью, Ириной Бонк, педагог написала другой, снова ставший популярным учебник "Английский шаг за шагом", который в Литинституте "является настольной книгой для многих студентов".

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советский , ссср, общество