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Биткоин впервые с декабря 2017 года превысил отметку в 19 тысяч долларов
Биткоин впервые с декабря 2017 года превысил отметку в 19 тысяч долларов
Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина - на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance во вторник растет, превышая отметку в 19 тысяч... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T13:26
2020-11-24T13:28
биткоин
экономика
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина - на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance во вторник растет, превышая отметку в 19 тысяч долларов впервые с декабря 2017 года, свидетельствуют данные торгов.По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 13.06 мск биткоин дорожал на 2,80%, до 19042 долларов, на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance - на 2,42%, до 19092 доллара. В последний раз отметку 19 тысяч долларов биткоин преодолевал 16 декабря 2017 года. На долю биткоина приходится примерно 61,3% всего глобального рынка криптовалют.Как сообщил РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин, ускорившаяся положительная динамика торгов биткоина вызвана несколькими факторами. "Политические и экономические мировые трансформации, вызванные приходом к власти в США в 2016 году Дональда Трампа опрокинули устои политики и экономики прежних десятилетий. А сегодняшняя неразбериха с результатами выборов 2020 года только подогревает напряжение", - считает он."Конечно, движение вверх будет неравномерным и будут периодические, порой очень значительные корректировки. Но пандемические требования дистанцирования, приближающаяся вакцинация – все это сильно изменит не только наши представления о мире, но и финансово-экономические его расклады... На этом фоне курс биткоина в 19 000 долларов или даже 25 000 долларов, возможно, не сегодня, но вполне вероятен", - полагает эксперт.
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биткоин, экономика

Биткоин впервые с декабря 2017 года превысил отметку в 19 тысяч долларов

13:26 24.11.2020 (обновлено: 13:28 24.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБиткоин
Биткоин - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина - на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance во вторник растет, превышая отметку в 19 тысяч долларов впервые с декабря 2017 года, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 13.06 мск биткоин дорожал на 2,80%, до 19042 долларов, на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance - на 2,42%, до 19092 доллара. В последний раз отметку 19 тысяч долларов биткоин преодолевал 16 декабря 2017 года. На долю биткоина приходится примерно 61,3% всего глобального рынка криптовалют.
Как сообщил РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин, ускорившаяся положительная динамика торгов биткоина вызвана несколькими факторами. "Политические и экономические мировые трансформации, вызванные приходом к власти в США в 2016 году Дональда Трампа опрокинули устои политики и экономики прежних десятилетий. А сегодняшняя неразбериха с результатами выборов 2020 года только подогревает напряжение", - считает он.
"Конечно, движение вверх будет неравномерным и будут периодические, порой очень значительные корректировки. Но пандемические требования дистанцирования, приближающаяся вакцинация – все это сильно изменит не только наши представления о мире, но и финансово-экономические его расклады... На этом фоне курс биткоина в 19 000 долларов или даже 25 000 долларов, возможно, не сегодня, но вполне вероятен", - полагает эксперт.
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Стоимость биткоина впервые с 2017 года превысила 18 тысяч долларов
 
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