https://ria.ru/20201124/bitkoin-1586072723.html

Биткоин впервые с декабря 2017 года превысил отметку в 19 тысяч долларов

Биткоин впервые с декабря 2017 года превысил отметку в 19 тысяч долларов

Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина - на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance во вторник растет, превышая отметку в 19 тысяч... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T13:26

2020-11-24T13:26

2020-11-24T13:28

биткоин

экономика

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина - на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance во вторник растет, превышая отметку в 19 тысяч долларов впервые с декабря 2017 года, свидетельствуют данные торгов.По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 13.06 мск биткоин дорожал на 2,80%, до 19042 долларов, на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance - на 2,42%, до 19092 доллара. В последний раз отметку 19 тысяч долларов биткоин преодолевал 16 декабря 2017 года. На долю биткоина приходится примерно 61,3% всего глобального рынка криптовалют.Как сообщил РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин, ускорившаяся положительная динамика торгов биткоина вызвана несколькими факторами. "Политические и экономические мировые трансформации, вызванные приходом к власти в США в 2016 году Дональда Трампа опрокинули устои политики и экономики прежних десятилетий. А сегодняшняя неразбериха с результатами выборов 2020 года только подогревает напряжение", - считает он."Конечно, движение вверх будет неравномерным и будут периодические, порой очень значительные корректировки. Но пандемические требования дистанцирования, приближающаяся вакцинация – все это сильно изменит не только наши представления о мире, но и финансово-экономические его расклады... На этом фоне курс биткоина в 19 000 долларов или даже 25 000 долларов, возможно, не сегодня, но вполне вероятен", - полагает эксперт.

https://ria.ru/20201118/bitkoin-1585105150.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

биткоин, экономика