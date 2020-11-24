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МИД призвал Берлин отказаться от агрессивной риторики
МИД призвал Берлин отказаться от агрессивной риторики
Конфронтационный курс Берлина в отношении России, включая безосновательные обвинения и санкции, наносит серьезный ущерб связям двух стран, Москва призвала ФРГ... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T18:34
2020-11-24T21:26
россия
владимир титов
германия
политика
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Конфронтационный курс Берлина в отношении России, включая безосновательные обвинения и санкции, наносит серьезный ущерб связям двух стран, Москва призвала ФРГ отказаться от агрессивной риторики и вернуться к диалогу, об этом заявил первый замглавы МИД РФ Владимир Титов на встрече с послом ФРГ Гезой Андреасом фон Гайром.Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, в ходе беседы Титова с послом ФРГ 24 ноября были проанализированы состояние и перспективы российско-германских отношений на фоне их деградации в последнее время.Замглавы МИД РФ указал немецкому дипломату, что конфронтационный курс Берлина в отношении России, проявляющийся в выдвижении безосновательных обвинений, отказе от многих направлений сотрудничества и введении санкций, наносит серьезный ущерб наработанным десятилетиями доверительным связям и взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в различных областях."Германской стороне был адресован призыв отказаться от агрессивной риторики, методов сдерживания и давления и вернуться в плоскость взаимоуважительного диалога с целью продвижения позитивной повестки дня в двусторонних отношениях и внешнеполитическом взаимодействии", - подчеркнули в министерстве.Также стороны обсудили обстановку в Нагорном Карабахе, перспективы сирийского урегулирования, ситуацию в Ливии и Белоруссии."При обсуждении ситуации в Белоруссии с российской стороны вновь подчеркнута недопустимость внешнего вмешательства во внутриполитические процессы страны с целью дестабилизации ситуации", - отметили в МИД РФ.
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россия, владимир титов, германия, политика

МИД призвал Берлин отказаться от агрессивной риторики

18:34 24.11.2020 (обновлено: 21:26 24.11.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Конфронтационный курс Берлина в отношении России, включая безосновательные обвинения и санкции, наносит серьезный ущерб связям двух стран, Москва призвала ФРГ отказаться от агрессивной риторики и вернуться к диалогу, об этом заявил первый замглавы МИД РФ Владимир Титов на встрече с послом ФРГ Гезой Андреасом фон Гайром.
Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, в ходе беседы Титова с послом ФРГ 24 ноября были проанализированы состояние и перспективы российско-германских отношений на фоне их деградации в последнее время.
Замглавы МИД РФ указал немецкому дипломату, что конфронтационный курс Берлина в отношении России, проявляющийся в выдвижении безосновательных обвинений, отказе от многих направлений сотрудничества и введении санкций, наносит серьезный ущерб наработанным десятилетиями доверительным связям и взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в различных областях.
"Германской стороне был адресован призыв отказаться от агрессивной риторики, методов сдерживания и давления и вернуться в плоскость взаимоуважительного диалога с целью продвижения позитивной повестки дня в двусторонних отношениях и внешнеполитическом взаимодействии", - подчеркнули в министерстве.
Также стороны обсудили обстановку в Нагорном Карабахе, перспективы сирийского урегулирования, ситуацию в Ливии и Белоруссии.
"При обсуждении ситуации в Белоруссии с российской стороны вновь подчеркнута недопустимость внешнего вмешательства во внутриполитические процессы страны с целью дестабилизации ситуации", - отметили в МИД РФ.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
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