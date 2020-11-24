МИД призвал Берлин отказаться от агрессивной риторики
18:34 24.11.2020 (обновлено: 21:26 24.11.2020)
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Конфронтационный курс Берлина в отношении России, включая безосновательные обвинения и санкции, наносит серьезный ущерб связям двух стран, Москва призвала ФРГ отказаться от агрессивной риторики и вернуться к диалогу, об этом заявил первый замглавы МИД РФ Владимир Титов на встрече с послом ФРГ Гезой Андреасом фон Гайром.
Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, в ходе беседы Титова с послом ФРГ 24 ноября были проанализированы состояние и перспективы российско-германских отношений на фоне их деградации в последнее время.
Замглавы МИД РФ указал немецкому дипломату, что конфронтационный курс Берлина в отношении России, проявляющийся в выдвижении безосновательных обвинений, отказе от многих направлений сотрудничества и введении санкций, наносит серьезный ущерб наработанным десятилетиями доверительным связям и взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в различных областях.
"Германской стороне был адресован призыв отказаться от агрессивной риторики, методов сдерживания и давления и вернуться в плоскость взаимоуважительного диалога с целью продвижения позитивной повестки дня в двусторонних отношениях и внешнеполитическом взаимодействии", - подчеркнули в министерстве.
Также стороны обсудили обстановку в Нагорном Карабахе, перспективы сирийского урегулирования, ситуацию в Ливии и Белоруссии.
"При обсуждении ситуации в Белоруссии с российской стороны вновь подчеркнута недопустимость внешнего вмешательства во внутриполитические процессы страны с целью дестабилизации ситуации", - отметили в МИД РФ.