https://ria.ru/20201124/belaes-1586170925.html

На первом блоке БелАЭС начинаются динамические испытания

На первом блоке БелАЭС начинаются динамические испытания

Динамические испытания начинаются на первом блоке Белорусской АЭС, во время которых предполагается повышение и понижение мощности вплоть до технической... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T22:32

2020-11-24T22:32

2020-11-24T22:32

ядерные технологии

белорусская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

атомстройэкспорт

технологии

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583417774_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_4c2d286762d101e80efc524485af5341.jpg

МИНСК, 24 ноя – РИА Новости. Динамические испытания начинаются на первом блоке Белорусской АЭС, во время которых предполагается повышение и понижение мощности вплоть до технической остановки, сообщил главный инженер станции Анатолий Бондарь."Мы практически готовы к динамическим испытаниям. А динамические испытания проходят со сбросом тепловой нагрузки и, соответственно, электрической нагрузки вплоть до отключения из сети, от энергосистемы", - сказал Бондарь в эфире телеканала "Беларусь 1".По его словам, динамические испытания бывают связанные с отключением основного оборудования турбинно-реакторного отделения. Бондарь добавил, что проведение динамических испытаний может также проходить с частичной разгрузкой реактора и турбины, то есть без отключения генератора от сети и без срабатывания аварийной защиты.В свою очередь вице-президент компании "АСЭ" - руководитель проекта по сооружению БелАЭС Виталий Полянин отметил, что необходимо испытать все системы и оборудование станции на разных уровнях мощности работы блока.Касаясь работ на втором блоке АЭС, Полянин отметил, что они идут динамично. "В реакторном отделении сейчас активно идут операции, связанные с промывками систем, с гидравлическими испытаниями для того, чтобы в марте следующего года выйти на этап гидравлических испытаний первого контура", - сказал он.Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в 2021 году, второй - в 2022 году. Реактор первого энергоблока вышел на мощность 40% от номинальной, продолжаются испытания систем и оборудования энергоблока. Согласно графику сооружения БелАЭС к этапу опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока планируется приступить в декабре.

https://ria.ru/20201110/belaes-1583905250.html

https://ria.ru/20201119/reaktor-1585288521.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белорусская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", атомстройэкспорт, технологии, безопасность