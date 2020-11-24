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Ядерные технологии
https://ria.ru/20201124/belaes-1586170925.html
На первом блоке БелАЭС начинаются динамические испытания
На первом блоке БелАЭС начинаются динамические испытания
Динамические испытания начинаются на первом блоке Белорусской АЭС, во время которых предполагается повышение и понижение мощности вплоть до технической... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T22:32
2020-11-24T22:32
ядерные технологии
белорусская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
атомстройэкспорт
технологии
безопасность
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МИНСК, 24 ноя – РИА Новости. Динамические испытания начинаются на первом блоке Белорусской АЭС, во время которых предполагается повышение и понижение мощности вплоть до технической остановки, сообщил главный инженер станции Анатолий Бондарь."Мы практически готовы к динамическим испытаниям. А динамические испытания проходят со сбросом тепловой нагрузки и, соответственно, электрической нагрузки вплоть до отключения из сети, от энергосистемы", - сказал Бондарь в эфире телеканала "Беларусь 1".По его словам, динамические испытания бывают связанные с отключением основного оборудования турбинно-реакторного отделения. Бондарь добавил, что проведение динамических испытаний может также проходить с частичной разгрузкой реактора и турбины, то есть без отключения генератора от сети и без срабатывания аварийной защиты.В свою очередь вице-президент компании "АСЭ" - руководитель проекта по сооружению БелАЭС Виталий Полянин отметил, что необходимо испытать все системы и оборудование станции на разных уровнях мощности работы блока.Касаясь работ на втором блоке АЭС, Полянин отметил, что они идут динамично. "В реакторном отделении сейчас активно идут операции, связанные с промывками систем, с гидравлическими испытаниями для того, чтобы в марте следующего года выйти на этап гидравлических испытаний первого контура", - сказал он.Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в 2021 году, второй - в 2022 году. Реактор первого энергоблока вышел на мощность 40% от номинальной, продолжаются испытания систем и оборудования энергоблока. Согласно графику сооружения БелАЭС к этапу опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока планируется приступить в декабре.
https://ria.ru/20201110/belaes-1583905250.html
https://ria.ru/20201119/reaktor-1585288521.html
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белорусская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", атомстройэкспорт, технологии, безопасность

На первом блоке БелАЭС начинаются динамические испытания

22:32 24.11.2020
 
© AP Photo / Aksana Manchuk, BelTa, PoolБелорусская АЭС
Белорусская АЭС - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© AP Photo / Aksana Manchuk, BelTa, Pool
Читать ria.ru в
МИНСК, 24 ноя – РИА Новости. Динамические испытания начинаются на первом блоке Белорусской АЭС, во время которых предполагается повышение и понижение мощности вплоть до технической остановки, сообщил главный инженер станции Анатолий Бондарь.
"Мы практически готовы к динамическим испытаниям. А динамические испытания проходят со сбросом тепловой нагрузки и, соответственно, электрической нагрузки вплоть до отключения из сети, от энергосистемы", - сказал Бондарь в эфире телеканала "Беларусь 1".
По его словам, динамические испытания бывают связанные с отключением основного оборудования турбинно-реакторного отделения. Бондарь добавил, что проведение динамических испытаний может также проходить с частичной разгрузкой реактора и турбины, то есть без отключения генератора от сети и без срабатывания аварийной защиты.
В свою очередь вице-президент компании "АСЭ" - руководитель проекта по сооружению БелАЭС Виталий Полянин отметил, что необходимо испытать все системы и оборудование станции на разных уровнях мощности работы блока.
Белорусская АЭС - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 12:47
Белорусская атомная станция (БелАЭС)
Касаясь работ на втором блоке АЭС, Полянин отметил, что они идут динамично. "В реакторном отделении сейчас активно идут операции, связанные с промывками систем, с гидравлическими испытаниями для того, чтобы в марте следующего года выйти на этап гидравлических испытаний первого контура", - сказал он.
Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в 2021 году, второй - в 2022 году. Реактор первого энергоблока вышел на мощность 40% от номинальной, продолжаются испытания систем и оборудования энергоблока. Согласно графику сооружения БелАЭС к этапу опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока планируется приступить в декабре.
Белорусская АЭС - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
19 ноября, 09:21Ядерные технологии
Первый энергоблок БелАЭС включили в сеть после замены трансформаторов
 
Ядерные технологииБелорусская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"АтомстройэкспортТехнологииБезопасность
 
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