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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201124/bayden-1586168582.html
Байден выступил с речью после признания победы в трех штатах
Байден выступил с речью после признания победы в трех штатах
Демократ Джо Байден выступил с речью в Вилмингтоне после признания его победы президентских выборах в США сразу в трех штатах — Пенсильвании, Мичигане и Неваде. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T22:02
2020-11-24T22:26
тони блинкен
пенсильвания
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вашингтон (город)
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 24 ноя — РИА Новости. Демократ Джо Байден выступил с речью в Вилмингтоне после признания его победы президентских выборах в США сразу в трех штатах — Пенсильвании, Мичигане и Неваде.Политик заявил о "прогрессе" в подсчете голосов и "оформлении победы". Он также приветствовал решение Управления общих служб (GSA) начать процесс передачи власти. Как заверил Байден, скоро начнутся необходимые для этого обсуждения с федеральным правительством. "Я рад, что получил подтверждение из GSA относительно осуществления спокойной и мирной передачи власти, чтобы наши команды были готовы встретить лицом к лицу имеющиеся вызовы: контролировать пандемию, лучше отстраивать экономику, защищать безопасность американцев", — заявил Байден.Он также рассказал, кто займет ключевые посты в его кабинете. Как и планировалось ранее, Тони Блинкена представили на должность госсекретаря, Линду Томас-Гринфилд — на место постпреда при ООН, Джейка Салливана — на пост советника по национальной безопасности, Алехандро Майоракса — руководителем Министерства внутренней безопасности, экс-госсекретаря Джона Керри — ответственным по климату.По его словам, с такой командой США вновь будут "лидировать в мире и сидеть во главе стола", а также "противостоять противникам и не отвергать союзников"."Эта команда &lt;…&gt; реализует мою веру в то, что Америка сильнее всего тогда, когда она работает с союзниками", — добавил Байден.В свою очередь, посол Томас-Гринфилд заверила, что Вашингтон вернется к многостороннему подходу и дипломатии."Америка вернулась, многосторонний подход вернулся, дипломатия вернулась", — заявила она.Выборы в СШАВыборы президента США прошли 3 ноября, но их окончательные итоги пока не объявили. По информации американских СМИ, кандидат от демократов набрал достаточное для победы количество голосов выборщиков. Некоторые мировые лидеры уже поздравили Байдена с избранием на пост главы государства.За последние сутки сразу три ключевых штата — Пенсильвания (20 выборщиков), Мичиган (16 выборщиков) и Невада (шесть выборщиков) — подтвердили победу Байдена.Трамп обвиняет соперников в попытке "украсть выборы". Адвокат президента Руди Джулиани заявил, что нарушения в ходе голосования носили системный характер. При этом действующий хозяин Белого дома уже распорядился начать передачу власти Байдену.Следующего главу государства приведут к присяге 20 января 2021 года.
https://ria.ru/20201114/kissindzher-1584549763.html
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тони блинкен, пенсильвания, оон, вашингтон (город), дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Байден выступил с речью после признания победы в трех штатах

22:02 24.11.2020 (обновлено: 22:26 24.11.2020)
 
© AP Photo / Andrew HarnikДжо Байден во время выступления в Уилмингтоне, США
Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне, США - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© AP Photo / Andrew Harnik
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ВАШИНГТОН, 24 ноя — РИА Новости. Демократ Джо Байден выступил с речью в Вилмингтоне после признания его победы президентских выборах в США сразу в трех штатах — Пенсильвании, Мичигане и Неваде.
Политик заявил о "прогрессе" в подсчете голосов и "оформлении победы". Он также приветствовал решение Управления общих служб (GSA) начать процесс передачи власти. Как заверил Байден, скоро начнутся необходимые для этого обсуждения с федеральным правительством.
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"Я рад, что получил подтверждение из GSA относительно осуществления спокойной и мирной передачи власти, чтобы наши команды были готовы встретить лицом к лицу имеющиеся вызовы: контролировать пандемию, лучше отстраивать экономику, защищать безопасность американцев", — заявил Байден.
Он также рассказал, кто займет ключевые посты в его кабинете. Как и планировалось ранее, Тони Блинкена представили на должность госсекретаря, Линду Томас-Гринфилд — на место постпреда при ООН, Джейка Салливана — на пост советника по национальной безопасности, Алехандро Майоракса — руководителем Министерства внутренней безопасности, экс-госсекретаря Джона Керри — ответственным по климату.

"Вся эта команда добилась в сумме наиболее крупных достижений в национальной безопасности и дипломатии за последнее время. Это стало возможным благодаря десятилетиям опыта работы с партнерами. Именно так мы сохраняем безопасность Америки без участия в ненужных военных конфликтах", — сказал Байден.

По его словам, с такой командой США вновь будут "лидировать в мире и сидеть во главе стола", а также "противостоять противникам и не отвергать союзников".
"Эта команда <…> реализует мою веру в то, что Америка сильнее всего тогда, когда она работает с союзниками", — добавил Байден.
В свою очередь, посол Томас-Гринфилд заверила, что Вашингтон вернется к многостороннему подходу и дипломатии.
"Америка вернулась, многосторонний подход вернулся, дипломатия вернулась", — заявила она.
Джо Байден и Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
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Выборы в США

Выборы президента США прошли 3 ноября, но их окончательные итоги пока не объявили. По информации американских СМИ, кандидат от демократов набрал достаточное для победы количество голосов выборщиков. Некоторые мировые лидеры уже поздравили Байдена с избранием на пост главы государства.
За последние сутки сразу три ключевых штата — Пенсильвания (20 выборщиков), Мичиган (16 выборщиков) и Невада (шесть выборщиков) — подтвердили победу Байдена.
Трамп обвиняет соперников в попытке "украсть выборы". Адвокат президента Руди Джулиани заявил, что нарушения в ходе голосования носили системный характер. При этом действующий хозяин Белого дома уже распорядился начать передачу власти Байдену.
Следующего главу государства приведут к присяге 20 января 2021 года.
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