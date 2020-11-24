https://ria.ru/20201124/bayden-1586168582.html

Байден выступил с речью после признания победы в трех штатах

Байден выступил с речью после признания победы в трех штатах

Демократ Джо Байден выступил с речью в Вилмингтоне после признания его победы президентских выборах в США сразу в трех штатах — Пенсильвании, Мичигане и Неваде. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T22:02

2020-11-24T22:02

2020-11-24T22:26

тони блинкен

пенсильвания

оон

вашингтон (город)

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 24 ноя — РИА Новости. Демократ Джо Байден выступил с речью в Вилмингтоне после признания его победы президентских выборах в США сразу в трех штатах — Пенсильвании, Мичигане и Неваде.Политик заявил о "прогрессе" в подсчете голосов и "оформлении победы". Он также приветствовал решение Управления общих служб (GSA) начать процесс передачи власти. Как заверил Байден, скоро начнутся необходимые для этого обсуждения с федеральным правительством. "Я рад, что получил подтверждение из GSA относительно осуществления спокойной и мирной передачи власти, чтобы наши команды были готовы встретить лицом к лицу имеющиеся вызовы: контролировать пандемию, лучше отстраивать экономику, защищать безопасность американцев", — заявил Байден.Он также рассказал, кто займет ключевые посты в его кабинете. Как и планировалось ранее, Тони Блинкена представили на должность госсекретаря, Линду Томас-Гринфилд — на место постпреда при ООН, Джейка Салливана — на пост советника по национальной безопасности, Алехандро Майоракса — руководителем Министерства внутренней безопасности, экс-госсекретаря Джона Керри — ответственным по климату.По его словам, с такой командой США вновь будут "лидировать в мире и сидеть во главе стола", а также "противостоять противникам и не отвергать союзников"."Эта команда <…> реализует мою веру в то, что Америка сильнее всего тогда, когда она работает с союзниками", — добавил Байден.В свою очередь, посол Томас-Гринфилд заверила, что Вашингтон вернется к многостороннему подходу и дипломатии."Америка вернулась, многосторонний подход вернулся, дипломатия вернулась", — заявила она.Выборы в СШАВыборы президента США прошли 3 ноября, но их окончательные итоги пока не объявили. По информации американских СМИ, кандидат от демократов набрал достаточное для победы количество голосов выборщиков. Некоторые мировые лидеры уже поздравили Байдена с избранием на пост главы государства.За последние сутки сразу три ключевых штата — Пенсильвания (20 выборщиков), Мичиган (16 выборщиков) и Невада (шесть выборщиков) — подтвердили победу Байдена.Трамп обвиняет соперников в попытке "украсть выборы". Адвокат президента Руди Джулиани заявил, что нарушения в ходе голосования носили системный характер. При этом действующий хозяин Белого дома уже распорядился начать передачу власти Байдену.Следующего главу государства приведут к присяге 20 января 2021 года.

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https://ria.ru/20201113/vybory-1584347592.html

пенсильвания

вашингтон (город)

сша

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тони блинкен, пенсильвания, оон, вашингтон (город), дональд трамп, джо байден, сша, в мире