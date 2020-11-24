https://ria.ru/20201124/bayden-1586166207.html

Байден заявил о прогрессе в подсчете голосов

Байден заявил о прогрессе в подсчете голосов

Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, заявил о прогрессе в подсчете голосов. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T21:35

2020-11-24T21:35

2020-11-24T21:51

выборы президента сша — 2020

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, заявил о прогрессе в подсчете голосов.Выступая в Вилмингтоне, штат Делавэр, Байден отметил "прогресс по оформлению победы на выборах" по мере того, как штаты сертифицируют результаты голосования.Байден также приветствовал решение Управления общих служб (GSA) начать процесс передачи власти и заверил, что скоро начнутся обсуждения с федеральным правительством, необходимые для этого процесса.Президент-республиканец Дональд Трамп отказывается признавать поражение на выборах, несмотря на то, что большинство "колеблющихся" штатов уже сертифицировали результаты и отдали победу Байдену. Трамп оспаривает результаты выборов в ряде штатов в судах, но пока безуспешно.

https://ria.ru/20201124/bayden-1586165043.html

сша

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джо байден, сша, в мире