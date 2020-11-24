Байден заявил о прогрессе в подсчете голосов
21:35 24.11.2020 (обновлено: 21:51 24.11.2020)
© AP Photo / Andrew HarnikДжо Байден во время выступления в Уилмингтоне, США
© AP Photo / Andrew Harnik
ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, заявил о прогрессе в подсчете голосов.
Выступая в Вилмингтоне, штат Делавэр, Байден отметил "прогресс по оформлению победы на выборах" по мере того, как штаты сертифицируют результаты голосования.
Байден также приветствовал решение Управления общих служб (GSA) начать процесс передачи власти и заверил, что скоро начнутся обсуждения с федеральным правительством, необходимые для этого процесса.
Я рад, что получил подтверждение из GSA относительно осуществления ровной и мирной передачи власти с тем, чтобы наши команды могли подготовиться встретить лицом к лицу имеющиеся вызовы - контролировать пандемию, лучше отстраивать (экономику), защищать безопасность американцев.
Президент-республиканец Дональд Трамп отказывается признавать поражение на выборах, несмотря на то, что большинство "колеблющихся" штатов уже сертифицировали результаты и отдали победу Байдену. Трамп оспаривает результаты выборов в ряде штатов в судах, но пока безуспешно.