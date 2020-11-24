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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201124/bayden-1586165506.html
Байден заявил, что США вновь будут "сидеть во главе стола"
Байден заявил, что США вновь будут "сидеть во главе стола"
Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, заверил, что США будут лидировать в мире, противостоять противникам и не отвергать союзников. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T21:23
2020-11-24T21:24
выборы президента сша — 2020
джо байден
сша
делавэр
в мире
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ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, заверил, что США будут лидировать в мире, противостоять противникам и не отвергать союзников."Моя команда отражает тот факт, что Америка вернулась, она будет вновь лидировать в мире, а не уходить от него, вновь сидеть во главе стола, готова будет противостоять нашим противникам и не отвергать наших союзников", - сказал Байден, представляя будущих назначенцев в свою администрацию на сцене в Вилмингтоне, штат Делавэр.
https://radiosputnik.ria.ru/20201124/1586135476.html
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джо байден, сша, делавэр, в мире

Байден заявил, что США вновь будут "сидеть во главе стола"

21:23 24.11.2020 (обновлено: 21:24 24.11.2020)
 
© AP Photo / Andrew HarnikДжо Байден во время выступления в Уилмингтоне, США
Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне, США - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© AP Photo / Andrew Harnik
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, заверил, что США будут лидировать в мире, противостоять противникам и не отвергать союзников.
"Моя команда отражает тот факт, что Америка вернулась, она будет вновь лидировать в мире, а не уходить от него, вновь сидеть во главе стола, готова будет противостоять нашим противникам и не отвергать наших союзников", - сказал Байден, представляя будущих назначенцев в свою администрацию на сцене в Вилмингтоне, штат Делавэр.
Вот, Блинкен. Джо Байден опять поставит Белый дом Бараком - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
Вчера, 17:55На грани
Вот, Блинкен. Джо Байден опять поставит Белый дом БаракомШтаб Байдена назвал его назначенцев раньше патрона. И это не спойлер, а мера предосторожности. Поскольку если Джо путает сестру с женой, а внучку с сыном, то лучше, чтобы публика еще до его выступления узнала, кто есть кто.

Эта команда … реализует мою веру в то, что Америка сильнее всего тогда, когда она работает с союзниками.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что Байден победил на выборах в США
Джо Байден
 
Выборы президента США — 2020Джо БайденСШАДелавэрВ мире
 
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