https://ria.ru/20201124/bayden-1586165506.html

Байден заявил, что США вновь будут "сидеть во главе стола"

Байден заявил, что США вновь будут "сидеть во главе стола"

Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, заверил, что США будут лидировать в мире, противостоять противникам и не отвергать союзников. РИА Новости, 24.11.2020

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выборы президента сша — 2020

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в мире

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ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, заверил, что США будут лидировать в мире, противостоять противникам и не отвергать союзников."Моя команда отражает тот факт, что Америка вернулась, она будет вновь лидировать в мире, а не уходить от него, вновь сидеть во главе стола, готова будет противостоять нашим противникам и не отвергать наших союзников", - сказал Байден, представляя будущих назначенцев в свою администрацию на сцене в Вилмингтоне, штат Делавэр.

https://radiosputnik.ria.ru/20201124/1586135476.html

сша

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