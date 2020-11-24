Байден заявил, что США вновь будут "сидеть во главе стола"
21:23 24.11.2020 (обновлено: 21:24 24.11.2020)
© AP Photo / Andrew HarnikДжо Байден во время выступления в Уилмингтоне, США
© AP Photo / Andrew Harnik
ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, заверил, что США будут лидировать в мире, противостоять противникам и не отвергать союзников.
"Моя команда отражает тот факт, что Америка вернулась, она будет вновь лидировать в мире, а не уходить от него, вновь сидеть во главе стола, готова будет противостоять нашим противникам и не отвергать наших союзников", - сказал Байден, представляя будущих назначенцев в свою администрацию на сцене в Вилмингтоне, штат Делавэр.
Вчера, 17:55На граниВот, Блинкен. Джо Байден опять поставит Белый дом БаракомШтаб Байдена назвал его назначенцев раньше патрона. И это не спойлер, а мера предосторожности. Поскольку если Джо путает сестру с женой, а внучку с сыном, то лучше, чтобы публика еще до его выступления узнала, кто есть кто.
Эта команда … реализует мою веру в то, что Америка сильнее всего тогда, когда она работает с союзниками.