Байден представил команду будущих назначенцев в свой кабинет

Вот, Блинкен. Джо Байден опять поставит Белый дом Бараком Штаб Байдена назвал его назначенцев раньше патрона. И это не спойлер, а мера предосторожности. Поскольку если Джо путает сестру с женой, а внучку с сыном, то лучше, чтобы публика еще до его выступления узнала, кто есть кто.