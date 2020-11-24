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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201124/bayden-1586165043.html
Байден представил команду будущих назначенцев в свой кабинет
Байден представил команду будущих назначенцев в свой кабинет
Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, представил команду будущих назначенцев в свой кабинет. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T21:19
2020-11-24T21:19
выборы президента сша — 2020
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, представил команду будущих назначенцев в свой кабинет.Байден и кандидаты на министерские посты стояли на одной сцене в Вилмингтоне, штат Делавэр.Как и планировалось ранее, Байден представил Тони Блинкена на должность госсекретаря, Линду Томас-Гринфилд - на место постпреда при ООН, Джейка Салливана - на пост советника по национальной безопасности, Алехандро Майоракса – в министерство внутренней безопасности, экс-госсекретаря Джона Керри – ответственным по климату.
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джо байден, сша, в мире

Байден представил команду будущих назначенцев в свой кабинет

21:19 24.11.2020
 
© REUTERS / Tom BrennerИзбранный президент США Джо Байден
Избранный президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© REUTERS / Tom Brenner
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, представил команду будущих назначенцев в свой кабинет.
Байден и кандидаты на министерские посты стояли на одной сцене в Вилмингтоне, штат Делавэр.
Вот, Блинкен. Джо Байден опять поставит Белый дом Бараком - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
Вчера, 17:55На грани
Вот, Блинкен. Джо Байден опять поставит Белый дом БаракомШтаб Байдена назвал его назначенцев раньше патрона. И это не спойлер, а мера предосторожности. Поскольку если Джо путает сестру с женой, а внучку с сыном, то лучше, чтобы публика еще до его выступления узнала, кто есть кто.
Как и планировалось ранее, Байден представил Тони Блинкена на должность госсекретаря, Линду Томас-Гринфилд - на место постпреда при ООН, Джейка Салливана - на пост советника по национальной безопасности, Алехандро Майоракса – в министерство внутренней безопасности, экс-госсекретаря Джона Керри – ответственным по климату.
 
Выборы президента США — 2020Джо БайденСШАВ мире
 
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