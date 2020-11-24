https://ria.ru/20201124/bayden-1586165043.html
Байден представил команду будущих назначенцев в свой кабинет
Байден представил команду будущих назначенцев в свой кабинет
Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, представил команду будущих назначенцев в свой кабинет. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T21:19
2020-11-24T21:19
2020-11-24T21:19
выборы президента сша — 2020
джо байден
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ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, представил команду будущих назначенцев в свой кабинет.Байден и кандидаты на министерские посты стояли на одной сцене в Вилмингтоне, штат Делавэр.Как и планировалось ранее, Байден представил Тони Блинкена на должность госсекретаря, Линду Томас-Гринфилд - на место постпреда при ООН, Джейка Салливана - на пост советника по национальной безопасности, Алехандро Майоракса – в министерство внутренней безопасности, экс-госсекретаря Джона Керри – ответственным по климату.
https://radiosputnik.ria.ru/20201124/1586135476.html
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