https://ria.ru/20201124/bayden-1586149460.html

Губернатор Пенсильвании объявил о победе Байдена в штате

Губернатор Пенсильвании объявил о победе Байдена в штате

Губернатор ключевого штата Пенсильвания Том Вулф заявил, что официально утвердил результаты президентских выборов в штате - победителем объявлен демократ Джо... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T19:06

2020-11-24T19:06

2020-11-24T19:15

камала харрис

дональд трамп

выборы президента сша — 2020

джо байден

пенсильвания

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Губернатор ключевого штата Пенсильвания Том Вулф заявил, что официально утвердил результаты президентских выборов в штате - победителем объявлен демократ Джо Байден."Сегодня госдепартамент Пенсильвании сертифицировал результаты выборов президента и вице-президента 3 ноября в Пенсильвании. Как требует федеральный закон, я подписал сертификат, удостоверяющий, что выборщики (от штата) достаются Джо Байдену и Камале Харрис", - написал Вулф в Twitter."Хочу вновь поблагодарить официальные лица, которые провели честные и свободные выборы в необычайно трудное время в истории нашего штата и страны. Работники на выборах подвергались постоянным нападкам, но действовали достойно и честно", - добавил губернатор.Таким образом, Байден получает 20 выборщиков от Пенсильвании, он выигрывает штат с отрывом примерно в 80 тысяч голосов.Байден, по предварительным данным, избран президентом США. Президент США Дональд Трамп поражение не признал, но разрешил начать процесс передачи власти.

https://ria.ru/20201124/amerika-1585983701.html

пенсильвания

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камала харрис, дональд трамп, джо байден, пенсильвания, сша, в мире