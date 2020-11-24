Губернатор Пенсильвании объявил о победе Байдена в штате
19:06 24.11.2020 (обновлено: 19:15 24.11.2020)
© AP Photo / Andrew HarnikКандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что Байден победил на выборах в США
© AP Photo / Andrew Harnik
ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Губернатор ключевого штата Пенсильвания Том Вулф заявил, что официально утвердил результаты президентских выборов в штате - победителем объявлен демократ Джо Байден.
"Сегодня госдепартамент Пенсильвании сертифицировал результаты выборов президента и вице-президента 3 ноября в Пенсильвании. Как требует федеральный закон, я подписал сертификат, удостоверяющий, что выборщики (от штата) достаются Джо Байдену и Камале Харрис", - написал Вулф в Twitter.
"Хочу вновь поблагодарить официальные лица, которые провели честные и свободные выборы в необычайно трудное время в истории нашего штата и страны. Работники на выборах подвергались постоянным нападкам, но действовали достойно и честно", - добавил губернатор.
Таким образом, Байден получает 20 выборщиков от Пенсильвании, он выигрывает штат с отрывом примерно в 80 тысяч голосов.
Байден, по предварительным данным, избран президентом США. Президент США Дональд Трамп поражение не признал, но разрешил начать процесс передачи власти.