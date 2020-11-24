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Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201124/bayden-1586149460.html
Губернатор Пенсильвании объявил о победе Байдена в штате
Губернатор Пенсильвании объявил о победе Байдена в штате
Губернатор ключевого штата Пенсильвания Том Вулф заявил, что официально утвердил результаты президентских выборов в штате - победителем объявлен демократ Джо... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T19:06
2020-11-24T19:15
камала харрис
дональд трамп
выборы президента сша — 2020
джо байден
пенсильвания
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ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Губернатор ключевого штата Пенсильвания Том Вулф заявил, что официально утвердил результаты президентских выборов в штате - победителем объявлен демократ Джо Байден."Сегодня госдепартамент Пенсильвании сертифицировал результаты выборов президента и вице-президента 3 ноября в Пенсильвании. Как требует федеральный закон, я подписал сертификат, удостоверяющий, что выборщики (от штата) достаются Джо Байдену и Камале Харрис", - написал Вулф в Twitter."Хочу вновь поблагодарить официальные лица, которые провели честные и свободные выборы в необычайно трудное время в истории нашего штата и страны. Работники на выборах подвергались постоянным нападкам, но действовали достойно и честно", - добавил губернатор.Таким образом, Байден получает 20 выборщиков от Пенсильвании, он выигрывает штат с отрывом примерно в 80 тысяч голосов.Байден, по предварительным данным, избран президентом США. Президент США Дональд Трамп поражение не признал, но разрешил начать процесс передачи власти.
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камала харрис, дональд трамп, джо байден, пенсильвания, сша, в мире

Губернатор Пенсильвании объявил о победе Байдена в штате

19:06 24.11.2020 (обновлено: 19:15 24.11.2020)
 
© AP Photo / Andrew HarnikКандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что Байден победил на выборах в США
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что Байден победил на выборах в США - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© AP Photo / Andrew Harnik
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ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Губернатор ключевого штата Пенсильвания Том Вулф заявил, что официально утвердил результаты президентских выборов в штате - победителем объявлен демократ Джо Байден.
"Сегодня госдепартамент Пенсильвании сертифицировал результаты выборов президента и вице-президента 3 ноября в Пенсильвании. Как требует федеральный закон, я подписал сертификат, удостоверяющий, что выборщики (от штата) достаются Джо Байдену и Камале Харрис", - написал Вулф в Twitter.
"Хочу вновь поблагодарить официальные лица, которые провели честные и свободные выборы в необычайно трудное время в истории нашего штата и страны. Работники на выборах подвергались постоянным нападкам, но действовали достойно и честно", - добавил губернатор.
Таким образом, Байден получает 20 выборщиков от Пенсильвании, он выигрывает штат с отрывом примерно в 80 тысяч голосов.
Байден, по предварительным данным, избран президентом США. Президент США Дональд Трамп поражение не признал, но разрешил начать процесс передачи власти.
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Выборы президента США — 2020Камала ХаррисДональд ТрампДжо БайденПенсильванияСШАВ мире
 
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