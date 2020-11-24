В Кремле считают, что поздравлять Байдена с победой на выборах рано
© AP Photo / Andrew HarnikДжо Байден во время выступления в Уилмингтоне, США
© AP Photo / Andrew Harnik
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Поздравления избранному президенту США от российского лидера Владимира Путина не могут поступить, пока официально не подведены итоги голосования, идет пересчет голосов в некоторых штатах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет, этого не достаточно (начала процедуры передачи власти Джо Байдену для официального поздравления с победой на выборах). Вы знаете, что еще продолжается рассмотрение и пересчет голосов в некоторых штатах, без которого не могут быть официально подведены итоги выборов", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, не планирует ли президент РФ поздравить Байдена с победой на выборах с учетом заявлений федеральных служб США о готовности начать процесс передачи власти.
"Здесь ничего не изменилось, как и было сказано с самого начала", - добавил Песков.
Ранее Управление общих служб в федеральном правительстве США де-факто признало кандидата от Демократической партии Байдена победителем выборов и заявило о готовности начать процесс передачи власти. Действующий президент Дональд Трамп вновь отказался признавать поражение на выборах, но подтвердил, что отдал распоряжение "делать, что нужно" для реализации "первоначальных протоколов" в процессе передачи власти.
Министерство обороны США ранее подтвердило, что получило уведомление о начале процедуры передачи власти администрации Байдена и будет реализовывать соответствующий план на уровне министерства.
Байден, по предварительным данным, выиграл выборы президента, прошедшие 3 ноября. Инаугурация следующего президента США состоится 20 января 2021 года.