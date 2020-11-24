Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201124/bayden-1586069552.html
В Кремле считают, что поздравлять Байдена с победой на выборах рано
В Кремле считают, что поздравлять Байдена с победой на выборах рано
Поздравления избранному президенту США от российского лидера Владимира Путина не могут поступить, пока официально не подведены итоги голосования, идет пересчет... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T13:12
2020-11-24T13:12
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
министерство обороны сша
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585987556_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_46e08f83eeefcdc3158dc071577fcca4.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Поздравления избранному президенту США от российского лидера Владимира Путина не могут поступить, пока официально не подведены итоги голосования, идет пересчет голосов в некоторых штатах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Здесь ничего не изменилось, как и было сказано с самого начала", - добавил Песков.Ранее Управление общих служб в федеральном правительстве США де-факто признало кандидата от Демократической партии Байдена победителем выборов и заявило о готовности начать процесс передачи власти. Действующий президент Дональд Трамп вновь отказался признавать поражение на выборах, но подтвердил, что отдал распоряжение "делать, что нужно" для реализации "первоначальных протоколов" в процессе передачи власти.Министерство обороны США ранее подтвердило, что получило уведомление о начале процедуры передачи власти администрации Байдена и будет реализовывать соответствующий план на уровне министерства.Байден, по предварительным данным, выиграл выборы президента, прошедшие 3 ноября. Инаугурация следующего президента США состоится 20 января 2021 года.
https://ria.ru/20201124/tramp-1586028412.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585987556_29:0:2760:2048_1400x0_80_0_0_d90df2a598e1a562f08435d69ce19235.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, министерство обороны сша, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире

В Кремле считают, что поздравлять Байдена с победой на выборах рано

13:12 24.11.2020
 
© AP Photo / Andrew HarnikДжо Байден во время выступления в Уилмингтоне, США
Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне, США - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© AP Photo / Andrew Harnik
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Поздравления избранному президенту США от российского лидера Владимира Путина не могут поступить, пока официально не подведены итоги голосования, идет пересчет голосов в некоторых штатах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, этого не достаточно (начала процедуры передачи власти Джо Байдену для официального поздравления с победой на выборах). Вы знаете, что еще продолжается рассмотрение и пересчет голосов в некоторых штатах, без которого не могут быть официально подведены итоги выборов", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, не планирует ли президент РФ поздравить Байдена с победой на выборах с учетом заявлений федеральных служб США о готовности начать процесс передачи власти.

"Здесь ничего не изменилось, как и было сказано с самого начала", - добавил Песков.
Ранее Управление общих служб в федеральном правительстве США де-факто признало кандидата от Демократической партии Байдена победителем выборов и заявило о готовности начать процесс передачи власти. Действующий президент Дональд Трамп вновь отказался признавать поражение на выборах, но подтвердил, что отдал распоряжение "делать, что нужно" для реализации "первоначальных протоколов" в процессе передачи власти.
Министерство обороны США ранее подтвердило, что получило уведомление о начале процедуры передачи власти администрации Байдена и будет реализовывать соответствующий план на уровне министерства.
Байден, по предварительным данным, выиграл выборы президента, прошедшие 3 ноября. Инаугурация следующего президента США состоится 20 января 2021 года.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
10:12Выборы президента США — 2020
Трамп отказался признать итоги выборов после начала передачи власти
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампМинистерство обороны СШАДжо БайденДмитрий ПесковВладимир ПутинСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:28"Изгонявшую демонов" из сына нижегородку отправили на лечение
17:28Против мужчины, удерживавшего детей в Колпино, возбудили уголовное дело
17:27Врачи оценивают состояние детей, находившихся в заложниках в Колпино
17:21США ввели санкции против трех российских организаций
17:21Захвативший в заложники детей мужчина находится в полиции Колпино
17:19Назван фактор, повышающий риск развития болезни Альцгеймера
17:18Назван возможный мотив захвата детей в заложники в Колпино
17:18Посол России рассказал о требованиях властей Кубы к въезжающим в страну
17:16Оппозиция призвала партию Пашиняна поддержать требование о его отставке
17:15Музей Победы открыл онлайн-выставку к 290-летию Суворова
17:10Адмирал счел поведение эсминца США в заливе Петра Великого провокацией
17:10Названо единственное условие для остановки пандемии коронавируса
17:10Недорогой смартфон Poco M3 от Xiaomi получил оригинальный дизайн
17:07В Госдуме обсудят возможность разрешить охотничье оружие с 16 лет
17:00Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном ситуацию в Карабахе
16:57Путин обсудил с Пашиняном и Алиевым работу миротворцев в Карабахе
16:51Дети, захваченные в заложники в Колпино, не пострадали
16:50Омбудсмен в Петербурге рассказала о захватившем детей в заложники
16:49Захвативший в заложники шестерых детей в Колпино мужчина сдался
16:46Семьей, где отец взял в заложники детей, займутся органы опеки
Лента новостейМолния