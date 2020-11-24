https://ria.ru/20201124/bayden-1586069552.html

В Кремле считают, что поздравлять Байдена с победой на выборах рано

В Кремле считают, что поздравлять Байдена с победой на выборах рано

Поздравления избранному президенту США от российского лидера Владимира Путина не могут поступить, пока официально не подведены итоги голосования, идет пересчет... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T13:12

2020-11-24T13:12

2020-11-24T13:12

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

министерство обороны сша

джо байден

дмитрий песков

владимир путин

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585987556_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_46e08f83eeefcdc3158dc071577fcca4.jpg

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Поздравления избранному президенту США от российского лидера Владимира Путина не могут поступить, пока официально не подведены итоги голосования, идет пересчет голосов в некоторых штатах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Здесь ничего не изменилось, как и было сказано с самого начала", - добавил Песков.Ранее Управление общих служб в федеральном правительстве США де-факто признало кандидата от Демократической партии Байдена победителем выборов и заявило о готовности начать процесс передачи власти. Действующий президент Дональд Трамп вновь отказался признавать поражение на выборах, но подтвердил, что отдал распоряжение "делать, что нужно" для реализации "первоначальных протоколов" в процессе передачи власти.Министерство обороны США ранее подтвердило, что получило уведомление о начале процедуры передачи власти администрации Байдена и будет реализовывать соответствующий план на уровне министерства.Байден, по предварительным данным, выиграл выборы президента, прошедшие 3 ноября. Инаугурация следующего президента США состоится 20 января 2021 года.

https://ria.ru/20201124/tramp-1586028412.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, министерство обороны сша, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире