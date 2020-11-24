https://ria.ru/20201124/baron-1586009459.html

Елизавета II дала сыну российского бизнесмена титул барона Сибирского

Елизавета II дала сыну российского бизнесмена титул барона Сибирского

Королева Великобритании Елизавета Вторая пожаловала бизнесмену и издателю Евгению Лебедеву титул барона Хэмптонского и Сибирского, сообщает правительственный... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T02:06

2020-11-24T02:06

2020-11-24T15:58

королева елизавета ii

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ЛОНДОН, 24 ноя — РИА Новости. Королева Великобритании Елизавета Вторая пожаловала бизнесмену и издателю Евгению Лебедеву титул барона Хэмптонского и Сибирского, сообщает правительственный бюллетень The Gazette."Королева была рада жалованной грамотой, скрепленной Большой государственной печатью, присвоить пожизненный титул барона Соединенного Королевства Евгению Александровичу Лебедеву под именем барона Лебедева из Хэмптона в лондонском районе Ричмонд-на-Темзе и Сибири в Российской Федерации", — гласит объявление.Лебедев станет первым пэром из России и войдет в число пожизненных членов палаты лордов британского парламента. Титула его удостоили за заслуги в развитии медиаиндустрии и благотворительность.Евгений Лебедев — сын российского предпринимателя Александра Лебедева — владеет компанией Lebedev Holdings Ltd, выпускающей газеты Evening Standard и Independent.Британские СМИ писали, что он хотел, чтобы в титуле значилось слово "Московский", но по правилам разрешение на использование иностранного географического названия должно давать правительство соответствующей страны. Другие подробности не приводятся.Количество членов палаты лордов не ограничено, сейчас их около 800. Формально это верхняя палата парламента, но у нее нет полномочий отклонять законопроекты, если их одобрила палата общин. При этом пэры могут существенно затянуть принятие документа и даже убедить депутатов нижней палаты его пересмотреть.В отличие от избирающихся депутатов палаты общин, члены палаты лордов назначаются королевой по рекомендации премьер-министра. Существует также сравнительно небольшая группа наследственных лордов.

https://ria.ru/20201120/elizabeth-1585536212.html

https://ria.ru/20200916/barbados-1577294852.html

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королева елизавета ii, александр лебедев, великобритания, лондон, в мире