https://ria.ru/20201124/banda-1585933135.html

"Я из прокуратуры": кто 16 лет убивал жителей Подмосковья

"Я из прокуратуры": кто 16 лет убивал жителей Подмосковья

Разбои, грабежи и личная месть — в Московской области завершили расследование уголовного дела группировки из Раменского района. По версии СК, на ее счету девять РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T08:00

2020-11-24T08:00

2020-11-24T10:09

скр

следственный комитет россии (ск рф)

тверская область

московская область (подмосковье)

раменский район

убийство

происшествия

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости, Виктор Званцев. Разбои, грабежи и личная месть — в Московской области завершили расследование уголовного дела группировки из Раменского района. По версии СК, на ее счету девять убийств и множество других тяжких преступлений. О том, как оперативники вышли на след банды, действовавшей с начала нулевых, — в материале РИА Новости.Шестьдесят пять пульУтром 18 февраля 2014-го четверо столичных спортсменов-единоборцев приехали в поселок Родники Раменского района. Как только они припарковались и вышли из машины, прогремела автоматная очередь, за которой последовали одиночные выстрелы из пистолета.Когда к месту ЧП прибыли наряды полиции и скорая помощь, из четверых молодых людей в живых остался только один, и тот в тяжелом состоянии. Он назвал оперативникам фамилию одного из стрелявших — Шорохов — и спустя несколько минут скончался в реанимобиле.Следователи выяснили, что яблоком раздора стала автостоянка таксистов-частников в Раменском районе. Ее "крышевали" местные, в том числе братья Андрей и Алексей Шороховы. Но на прибыльное место покусились столичные спортсмены и, выражаясь их языком, "забили" раменским "стрелку".Для Шорохова и его подельников та встреча прошла очень унизительно. Москвичи физически оказались гораздо сильнее, раменцы ничего не смогли противопоставить более молодым конкурентам и терпели все их оскорбления.Однако Шорохов и его команда прекрасно понимали: если отдадут стоянку, не только лишатся лакомого куска, но, что важнее, потеряют авторитет в криминальном мире. "Москвичи назначили раменским новую встречу, — рассказывает РИА Новости следователь по особо важным делам Первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Московской области майор юстиции Сергей Строителев. — Те решили, что в живых никого не оставят".На месте расстрела криминалисты нашли 65 гильз от автоматов Калашникова и пистолетов ТТ. Раменские следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство", а также объявили в розыск братьев Шороховых и их ближайшего подельника Леонида Сопильняка. По горячим следам задержать никого не удалось. Силовики не знали, что все трое сменили фамилии и перебрались в соседнюю область.Разбой или "заказуха"Вечером 20 мая 2016-го раменский бизнесмен Алексей Семенов вернулся после работы домой и зашел в подъезд. На лестничном пролете между первым и вторым этажами ему внезапно перегородил дорогу высокий мужчина с металлическим прутом в руке. Получив несколько ударов по голове, коммерсант попытался дать отпор.Завязалась драка. На помощь налетчику поспешил его подельник. Вдвоем они повалили Семенова на пол, жестоко избили и сбежали, прихватив деньги и мобильный телефон жертвы. Несмотря на тяжелые травмы, предприниматель выжил. Но нападавших назвать не смог — видел их впервые.В полиции знали, что Семенов в это время разводился с женой и делил с ней имущество через суд. Однако связь между избиением и бракоразводным процессом не просматривалась. А спустя четыре месяца коммерсанта убили — расстреляли, когда он подходил к своему автомобилю."С помощью видеокамер отследили маршрут двоих подозреваемых, приехавших к дому жертвы на мопеде, — вспоминает Строителев. — Установили его владельца. Он объяснил, что недавно продал мопед, и сообщил номер телефона покупателя. Так мы вышли на жителя Раменского Михаила Орлова".Его задержали и допросили. По словам Орлова, он не убивал, а лишь выполнял роль водителя — отвозил и забирал киллера, некого Андрея.В конце 2016-го полиция задержала Леонида Сопильняка, находившегося в розыске за массовое убийство спортсменов. Он жил по поддельным документам на имя Андрея Бабкина в Тверской области."Сопильняк подходил под описание Орлова, — говорит сотрудник СК. — Ему показали фотографию, и он уверенно опознал "Андрея". Сопильняк понимал, что за убийства светит пожизненное, поэтому пошел на сотрудничество со следствием и сдал всех подельников, рассказав о ранее совершенных преступлениях".Месть и наживаТак силовики узнали о банде, которую, по версии СК, еще в начале нулевых сколотил житель Люберецкого района Роман Усачев. Ее костяк составляли братья Шороховы, Леонид Сопильняк, Михаил Бурчиков и Руслан Миненков — все из соседнего с Люберецким Раменского района.Молодые люди обзавелись оружием, автомобилями, рациями, балаклавами, а также другим "подручным инструментом". Все участники группировки строго соблюдали конспирацию, преступления тщательно планировали. На "совет" собирались в поселке Родник, в самострое на улице Кооперативная."У банды не было явного лидера, все решения принимали коллективно, — отмечает Строителев. — Мотив преступлений — конечно, нажива, жертвы — успешные коммерсанты. Иногда убивали из мести. Так, например, осенью 2001-го Усачев заподозрил в интимной близости с женой брата некого Овинникова. И ему вынесли приговор".Овинникова подкараулили на улице, жестоко избили. Он скончался. Люберецкая прокуратура возбудила уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", но нападавших тогда так и не нашли.Смерть в больницеВ ночь на 13 сентября 2004-го к Люберецкой районной больнице № 1 подкатила Audi A6. Вышли трое. Один остался возле автомобиля. Двое проникли в здание через запасной выход, перерезав замок арматурными ножницами. Нашли палату 417. Приоткрыв дверь, выстрелили один раз из пистолета с глушителем в лежащего на кровати пациента. Пуля вошла точно в лоб.Так был убит некий Мишонин, попавший в больницу с огнестрельным ранением после очередной бандитской разборки. Об обстоятельствах этого преступления следователи узнали лишь спустя 14 лет от Сопильняка. По его словам, Мишонину отомстили за покушение на Миненкова — одного из членов банды.Расследование этого убийства, гибель Овинникова и многие другие нераскрытые уголовные дела из нулевых объединили в одно производство в 2017-м. За несколько месяцев задержали пятерых членов банды и тех, кто формально не входил в группировку, но принимал участие в преступлениях."На следствии они все отрицали, от показаний отказывались, — говорит Строителев. — Более того, сначала вообще заявили, что не знакомы друг с другом. Однако мы представили документы, опровергающие их слова. Так, многие из них были учредителями одних и тех же коммерческих фирм".Прояснилось и дело бизнесмена Семенова. Все же связь с бракоразводным процессом была. От родственников бывшей жены коммерсанта Миненков узнал о разделе имущества. Затем, по версии СК, от неустановленных лиц он получил предложение и с готовностью согласился сделать так, чтобы Семенов больше не смог участвовать в судебном процессе.Выйдя из больницы после нападения Сопильняка и Бурчикова, Семенов продолжил делить имущество. И его решили устранить окончательно."Человек, похожий на Семенова, подошел к черной машине, — рассказывал позже на следственном эксперименте Сопильняк. — Чтобы убедиться в том, что это он, я крикнул: "Леха!" Тот повернулся, и в этот момент я выстрелил в него из ружья пять раз".Всего, по версии СК, на счету банды девять убийств, а также разбои, грабежи, мошенничество, похищения людей и незаконный оборот оружия. Летом 2019-го Леонида Сопильняка, единственного, кто заключил сделку со следствием, приговорили к 15 годам колонии строгого режима.Сейчас на скамье подсудимых семь человек. Если их вину докажут, некоторым грозит пожизненное лишение свободы. Еще один находится в федеральном розыске.

тверская область

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раменский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

скр, следственный комитет россии (ск рф), тверская область, московская область (подмосковье), раменский район, убийство, происшествия