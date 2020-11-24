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Российские водители снизили траты на подготовку автомобилей к зиме
Российские водители снизили траты на подготовку автомобилей к зиме
Российские автомобилисты этой осенью почти в два раза снизили расходы на подготовку машины к зиме по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T06:18
2020-11-24T06:18
россия
авто
москва
общество
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Российские автомобилисты этой осенью почти в два раза снизили расходы на подготовку машины к зиме по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в совместном исследовании крупнейшего оператора фискальных данных "Платформа ОФД" и сервиса для выбора и покупки автомобиля онлайн СберАвто. Его результаты имеются в распоряжении РИА Новости.По данным аналитиков, потребительский спрос этой осенью с 1 сентября по 22 ноября 2020 года, снизился практически во всех категориях товаров и услуг для подготовки автомобиля к зимнему сезону. "Сильнее всего сократились расходы россиян на услуги автосервисов – объем продаж в натуральном выражении по числу покупок снизился на 48%. Средний чек затрат уменьшился на 24%, до уровня 4520 рублей за одно посещение автосервиса", - подсчитали авторы исследования.Продажи незамерзающей жидкости для авто снизились за весь период на 16%. При этом в ноябре 2020 года объем продаж был ниже прошлогоднего уровня на 11%. Средний чек затрат составил 172 рубля, на 3% ниже, чем в прошлом году. Услугами автомоек стали пользоваться реже, при этом стоимость услуги возросла: объем продаж в натуральном выражении снизился на 11%, а средний чек, напротив, вырос по сравнению с прошлым годом. Он составил 460 рублей, на 3% выше, чем в 2019 году.Несмотря на общее снижение расходов на подготовку авто к зиме, небольшой рост показала категория автомобильных шин – их продажи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 2%. Средний чек затрат составил 14210 рублей, что на 5% выше, чем в прошлом году.На снижение официальных объемов продаж сезонных автотоваров и услуг автосервисов повлияли самоизоляция из-за коронавируса и преимущественно сухая погода с сентября по первую половину ноября в центральных регионах, полагают в "Платформе ОФД". Фактически, интерес к сезонным "зимним" автотоварам стал заметен лишь на второй и третьей неделе ноября, с изменением погодных условий, отмечают они. Выбивается из тренда лишь ситуация с автомобильными шинами, она может быть связана в том числе с внедрением с ноября обязательной цифровой маркировки данной категории товаров, считают аналитики.Эксперты компании СберАвто дополняют, что подобная ситуация связана также с общим падением покупательской способности россиян и нестабильной ситуацией на рынке, что заставляет экономить на ряде услуг. Увеличение среднего чека на автомобильные шины вызвано и ростом курса валют. При этом сохраняется ажиотажный спрос на покупку самих автомобилей, как новых, так и с пробегом - что является закономерным явлением на авторынке в период колебаний курса, отмечают в компании. Потребители стремятся вложить имеющиеся средства в крупные покупки и таким образом сохранить их.
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353
60
россия, авто, москва, общество

Российские водители снизили траты на подготовку автомобилей к зиме

06:18 24.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСнегопад в Москве
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Российские автомобилисты этой осенью почти в два раза снизили расходы на подготовку машины к зиме по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в совместном исследовании крупнейшего оператора фискальных данных "Платформа ОФД" и сервиса для выбора и покупки автомобиля онлайн СберАвто. Его результаты имеются в распоряжении РИА Новости.
По данным аналитиков, потребительский спрос этой осенью с 1 сентября по 22 ноября 2020 года, снизился практически во всех категориях товаров и услуг для подготовки автомобиля к зимнему сезону. "Сильнее всего сократились расходы россиян на услуги автосервисов – объем продаж в натуральном выражении по числу покупок снизился на 48%. Средний чек затрат уменьшился на 24%, до уровня 4520 рублей за одно посещение автосервиса", - подсчитали авторы исследования.
Продажи незамерзающей жидкости для авто снизились за весь период на 16%. При этом в ноябре 2020 года объем продаж был ниже прошлогоднего уровня на 11%. Средний чек затрат составил 172 рубля, на 3% ниже, чем в прошлом году. Услугами автомоек стали пользоваться реже, при этом стоимость услуги возросла: объем продаж в натуральном выражении снизился на 11%, а средний чек, напротив, вырос по сравнению с прошлым годом. Он составил 460 рублей, на 3% выше, чем в 2019 году.
Несмотря на общее снижение расходов на подготовку авто к зиме, небольшой рост показала категория автомобильных шин – их продажи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 2%. Средний чек затрат составил 14210 рублей, что на 5% выше, чем в прошлом году.
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На снижение официальных объемов продаж сезонных автотоваров и услуг автосервисов повлияли самоизоляция из-за коронавируса и преимущественно сухая погода с сентября по первую половину ноября в центральных регионах, полагают в "Платформе ОФД". Фактически, интерес к сезонным "зимним" автотоварам стал заметен лишь на второй и третьей неделе ноября, с изменением погодных условий, отмечают они. Выбивается из тренда лишь ситуация с автомобильными шинами, она может быть связана в том числе с внедрением с ноября обязательной цифровой маркировки данной категории товаров, считают аналитики.
Эксперты компании СберАвто дополняют, что подобная ситуация связана также с общим падением покупательской способности россиян и нестабильной ситуацией на рынке, что заставляет экономить на ряде услуг. Увеличение среднего чека на автомобильные шины вызвано и ростом курса валют. При этом сохраняется ажиотажный спрос на покупку самих автомобилей, как новых, так и с пробегом - что является закономерным явлением на авторынке в период колебаний курса, отмечают в компании. Потребители стремятся вложить имеющиеся средства в крупные покупки и таким образом сохранить их.
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