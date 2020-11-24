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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201124/aviareysy-1586022768.html
В Китае из-за коронавируса отменили несколько сотен авиарейсов
В Китае из-за коронавируса отменили несколько сотен авиарейсов
Несколько сотен рейсов были отменены во вторник в аэропортах китайских городов Шанхай и Тяньцзинь из-за обнаружения случаев коронавируса, сообщает газета Global РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T09:24
2020-11-24T09:24
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
тяньцзинь
шанхай
в мире
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Несколько сотен рейсов были отменены во вторник в аэропортах китайских городов Шанхай и Тяньцзинь из-за обнаружения случаев коронавируса, сообщает газета Global Times.Всего было отменено не менее 436 рейсов в Международный аэропорт "Пудун" в Шанхае и из него, а также 165 рейсов на прилет в аэропорт Тяньцзиня "Биньхай" и вылет из него.Уточняется, что за последние дни в этих двух городах медики выявили несколько случаев COVID-19.В ночь на понедельник в китайских социальных сетях стали стремительно распространяться видеозаписи из международного аэропорта "Пудун", где скопилось множество людей, которых, судя по видео, не выпускали из аэропорта. Однако в местных СМИ, а также в официальных аккаунтах правительства города в соцсетях было опубликовано одинаковое сообщение о том, что на парковке аэропорта организован пункт проведения ПЦР-тестов для всех "соответствующих" лиц. В соцсетях также сообщалось, что тест должны пройти все, кто находился в аэропорту, включая пассажиров.Позже на пресс-конференции в понедельник замглавы Shanghai Airport (Group) Чжоу Цзюньлун заявил, что подтвержденные случаи COVID-19 связаны только с грузовым терминалом аэропорта Пудун в Шанхае, и проверены были именно сотрудники, работающие в грузовой зоне воздушной гавани.Ранее комитет по вопросам здравоохранения Нового района Пудун объявил его зоной со средним уровнем эпидемиологического риска после того, как там 20 ноября был выявлен зараженный коронавирусной инфекцией, он является сотрудником грузового терминала международного аэропорта "Пудун". 22 ноября коронавирус выявили также у двух его близких контактов - у жены и коллеги. Всего за последние 14 дней мужчина посещал несколько общественных мест, в том числе рестораны быстрого питания и торговый центр, везде проведена тщательная дезинфекция. Также в карантин помещены 52 человека, которые вступали с мужчиной в тесный контакт.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, тяньцзинь, шанхай, в мире

В Китае из-за коронавируса отменили несколько сотен авиарейсов

09:24 24.11.2020
 
© AP Photo / Andy WongПассажиры в аэропорту Пекина
Пассажиры в аэропорту Пекина - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© AP Photo / Andy Wong
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Несколько сотен рейсов были отменены во вторник в аэропортах китайских городов Шанхай и Тяньцзинь из-за обнаружения случаев коронавируса, сообщает газета Global Times.
Всего было отменено не менее 436 рейсов в Международный аэропорт "Пудун" в Шанхае и из него, а также 165 рейсов на прилет в аэропорт Тяньцзиня "Биньхай" и вылет из него.
Уточняется, что за последние дни в этих двух городах медики выявили несколько случаев COVID-19.
В ночь на понедельник в китайских социальных сетях стали стремительно распространяться видеозаписи из международного аэропорта "Пудун", где скопилось множество людей, которых, судя по видео, не выпускали из аэропорта. Однако в местных СМИ, а также в официальных аккаунтах правительства города в соцсетях было опубликовано одинаковое сообщение о том, что на парковке аэропорта организован пункт проведения ПЦР-тестов для всех "соответствующих" лиц. В соцсетях также сообщалось, что тест должны пройти все, кто находился в аэропорту, включая пассажиров.
Позже на пресс-конференции в понедельник замглавы Shanghai Airport (Group) Чжоу Цзюньлун заявил, что подтвержденные случаи COVID-19 связаны только с грузовым терминалом аэропорта Пудун в Шанхае, и проверены были именно сотрудники, работающие в грузовой зоне воздушной гавани.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ТяньцзиньШанхайВ мире
 
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