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Момент смертельной аварии на северо-западе Москвы попал на видео
Момент смертельной аварии на северо-западе Москвы попал на видео
Московский департамент транспорта опубликовал видео с камеры наблюдения, на котором запечатлено столкновение двух автомобилей на северо-западе столицы. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T14:30
2020-11-24T14:30
2020-11-24T15:15
москва
происшествия
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Московский департамент транспорта опубликовал видео с камеры наблюдения, на котором запечатлено столкновение двух автомобилей на северо-западе столицы.ДТП произошло возле дома № 19 по улице Маршала Бирюзова.На кадрах видно, как машина таранит поворачивающий на перекрестке джип, после чего тот откатывается в сторону тротуара.В результате автомобиль въехал в пешеходов. Погибла женщина. Еще трое человек, в том числе ребенок, пострадали, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
москва
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РИА Новости
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Кадры столкновения автомобилей на улице Маршала Бирюзова
Машина вылетела на тротуар и сбила прохожих на северо-западе города. Авария произошла на пересечении улиц Маршала Бирюзова и Маршала Соколовского. По данным ГУ МВД по Москве, в ДТП один человек погиб, двое пострадали.
2020-11-24T14:30
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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москва, происшествия
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Московский департамент транспорта опубликовал видео с камеры наблюдения, на котором запечатлено столкновение двух автомобилей на северо-западе столицы.
ДТП произошло возле дома № 19 по улице Маршала Бирюзова.
На кадрах видно, как машина таранит поворачивающий на перекрестке джип, после чего тот откатывается в сторону тротуара.
В результате автомобиль въехал в пешеходов. Погибла женщина. Еще трое человек, в том числе ребенок, пострадали, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.