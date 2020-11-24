https://ria.ru/20201124/avariya-1586088796.html

Момент смертельной аварии на северо-западе Москвы попал на видео

Момент смертельной аварии на северо-западе Москвы попал на видео

Московский департамент транспорта опубликовал видео с камеры наблюдения, на котором запечатлено столкновение двух автомобилей на северо-западе столицы. РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T14:30

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москва

происшествия

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Московский департамент транспорта опубликовал видео с камеры наблюдения, на котором запечатлено столкновение двух автомобилей на северо-западе столицы.ДТП произошло возле дома № 19 по улице Маршала Бирюзова.На кадрах видно, как машина таранит поворачивающий на перекрестке джип, после чего тот откатывается в сторону тротуара.В результате автомобиль въехал в пешеходов. Погибла женщина. Еще трое человек, в том числе ребенок, пострадали, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры столкновения автомобилей на улице Маршала Бирюзова Машина вылетела на тротуар и сбила прохожих на северо-западе города. Авария произошла на пересечении улиц Маршала Бирюзова и Маршала Соколовского. По данным ГУ МВД по Москве, в ДТП один человек погиб, двое пострадали. 2020-11-24T14:30 true PT0M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия