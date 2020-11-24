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Момент смертельной аварии на северо-западе Москвы попал на видео
Момент смертельной аварии на северо-западе Москвы попал на видео
Московский департамент транспорта опубликовал видео с камеры наблюдения, на котором запечатлено столкновение двух автомобилей на северо-западе столицы. РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T14:30
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москва
происшествия
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Московский департамент транспорта опубликовал видео с камеры наблюдения, на котором запечатлено столкновение двух автомобилей на северо-западе столицы.ДТП произошло возле дома № 19 по улице Маршала Бирюзова.На кадрах видно, как машина таранит поворачивающий на перекрестке джип, после чего тот откатывается в сторону тротуара.В результате автомобиль въехал в пешеходов. Погибла женщина. Еще трое человек, в том числе ребенок, пострадали, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
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РИА Новости
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5
4.7
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Кадры столкновения автомобилей на улице Маршала Бирюзова
Машина вылетела на тротуар и сбила прохожих на северо-западе города. Авария произошла на пересечении улиц Маршала Бирюзова и Маршала Соколовского. По данным ГУ МВД по Москве, в ДТП один человек погиб, двое пострадали.
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60
москва, происшествия

Момент смертельной аварии на северо-западе Москвы попал на видео

14:30 24.11.2020 (обновлено: 15:15 24.11.2020)
 
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Московский департамент транспорта опубликовал видео с камеры наблюдения, на котором запечатлено столкновение двух автомобилей на северо-западе столицы.
ДТП произошло возле дома № 19 по улице Маршала Бирюзова.
На кадрах видно, как машина таранит поворачивающий на перекрестке джип, после чего тот откатывается в сторону тротуара.
В результате автомобиль въехал в пешеходов. Погибла женщина. Еще трое человек, в том числе ребенок, пострадали, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
 
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