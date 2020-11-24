Минвостокразвития оценило ущерб от глобального потепления в Арктике
12:05 24.11.2020 (обновлено: 12:52 24.11.2020)
© РИА Новости / Вера Костамо / Перейти в фотобанкМорж на льдине у берегов одного из островов архипелага Земля Франца-Иосифа
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Прямой ущерб от глобального потепления в Арктике до 2050 года составит несколько триллионов рублей, заявил первый заместитель главы Минвостокразвития Александр Крутиков.
Он пояснил, что есть два сценария развития событий — оптимистичный и пессимистичный. Первый подразумевает потерю относительно небольшого числа строений при минимальном потеплении. В этом случае речь идет о двух триллионах рублей ущерба.
"И максимальные потери, это если интенсивность потепления будет нарастать: девять триллионов рублей к 2050 году", — сказал Крутиков на заседании в Совете Федерации, посвященном экологическому благополучию населения в Арктической зоне.
Замминистра подчеркнул, что эта оценка имеет научные обоснования и расчеты.
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В конце октября Владимир Путин утвердил стратегию развития Арктики и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года.
Одной из основных угроз в этом регионе названо глобальное потепление. В документе указано, что в Арктике оно идет в два с лишним раза быстрее, чем в целом на планете.
Также к тревожащим факторам относятся снижение естественного прироста населения, отставание по качеству жизни и низкий уровень доступности качественных социальных услуг и благоустроенного жилья.
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