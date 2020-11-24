https://ria.ru/20201124/arktika-1586051387.html

Минвостокразвития оценило ущерб от глобального потепления в Арктике

Минвостокразвития оценило ущерб от глобального потепления в Арктике

Прямой ущерб от глобального потепления в Арктике до 2050 года составит несколько триллионов рублей, заявил первый заместитель главы Минвостокразвития Александр... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T12:05

2020-11-24T12:05

2020-11-24T12:52

александр крутиков

дальний восток

арктика

совет федерации рф

экономика

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Прямой ущерб от глобального потепления в Арктике до 2050 года составит несколько триллионов рублей, заявил первый заместитель главы Минвостокразвития Александр Крутиков.Он пояснил, что есть два сценария развития событий — оптимистичный и пессимистичный. Первый подразумевает потерю относительно небольшого числа строений при минимальном потеплении. В этом случае речь идет о двух триллионах рублей ущерба."И максимальные потери, это если интенсивность потепления будет нарастать: девять триллионов рублей к 2050 году", — сказал Крутиков на заседании в Совете Федерации, посвященном экологическому благополучию населения в Арктической зоне.Замминистра подчеркнул, что эта оценка имеет научные обоснования и расчеты.В конце октября Владимир Путин утвердил стратегию развития Арктики и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. Одной из основных угроз в этом регионе названо глобальное потепление. В документе указано, что в Арктике оно идет в два с лишним раза быстрее, чем в целом на планете.Также к тревожащим факторам относятся снижение естественного прироста населения, отставание по качеству жизни и низкий уровень доступности качественных социальных услуг и благоустроенного жилья.

https://ria.ru/20201120/arktika-1585448564.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201027/ledokol-1581821652.html

дальний восток

арктика

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александр крутиков, дальний восток, арктика, совет федерации рф, экономика