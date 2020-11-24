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Минвостокразвития оценило ущерб от глобального потепления в Арктике
Минвостокразвития оценило ущерб от глобального потепления в Арктике
Прямой ущерб от глобального потепления в Арктике до 2050 года составит несколько триллионов рублей, заявил первый заместитель главы Минвостокразвития Александр... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T12:05
2020-11-24T12:52
александр крутиков
дальний восток
арктика
совет федерации рф
экономика
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Прямой ущерб от глобального потепления в Арктике до 2050 года составит несколько триллионов рублей, заявил первый заместитель главы Минвостокразвития Александр Крутиков.Он пояснил, что есть два сценария развития событий — оптимистичный и пессимистичный. Первый подразумевает потерю относительно небольшого числа строений при минимальном потеплении. В этом случае речь идет о двух триллионах рублей ущерба."И максимальные потери, это если интенсивность потепления будет нарастать: девять триллионов рублей к 2050 году", — сказал Крутиков на заседании в Совете Федерации, посвященном экологическому благополучию населения в Арктической зоне.Замминистра подчеркнул, что эта оценка имеет научные обоснования и расчеты.В конце октября Владимир Путин утвердил стратегию развития Арктики и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. Одной из основных угроз в этом регионе названо глобальное потепление. В документе указано, что в Арктике оно идет в два с лишним раза быстрее, чем в целом на планете.Также к тревожащим факторам относятся снижение естественного прироста населения, отставание по качеству жизни и низкий уровень доступности качественных социальных услуг и благоустроенного жилья.
https://ria.ru/20201120/arktika-1585448564.html
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александр крутиков, дальний восток, арктика, совет федерации рф, экономика

Минвостокразвития оценило ущерб от глобального потепления в Арктике

12:05 24.11.2020 (обновлено: 12:52 24.11.2020)
 
© РИА Новости / Вера Костамо / Перейти в фотобанкМорж на льдине у берегов одного из островов архипелага Земля Франца-Иосифа
Морж на льдине у берегов одного из островов архипелага Земля Франца-Иосифа - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Вера Костамо
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Прямой ущерб от глобального потепления в Арктике до 2050 года составит несколько триллионов рублей, заявил первый заместитель главы Минвостокразвития Александр Крутиков.
Он пояснил, что есть два сценария развития событий — оптимистичный и пессимистичный. Первый подразумевает потерю относительно небольшого числа строений при минимальном потеплении. В этом случае речь идет о двух триллионах рублей ущерба.
"И максимальные потери, это если интенсивность потепления будет нарастать: девять триллионов рублей к 2050 году", — сказал Крутиков на заседании в Совете Федерации, посвященном экологическому благополучию населения в Арктической зоне.
Замминистра подчеркнул, что эта оценка имеет научные обоснования и расчеты.
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Одной из основных угроз в этом регионе названо глобальное потепление. В документе указано, что в Арктике оно идет в два с лишним раза быстрее, чем в целом на планете.
Также к тревожащим факторам относятся снижение естественного прироста населения, отставание по качеству жизни и низкий уровень доступности качественных социальных услуг и благоустроенного жилья.
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Александр КрутиковДальний ВостокАрктикаСовет Федерации РФЭкономика
 
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