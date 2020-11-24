https://ria.ru/20201124/amerika-1585983701.html

Байден нашел на "вашингтонском болоте" настоящего "сына полка"

Байден нашел на "вашингтонском болоте" настоящего "сына полка"

Джо Байден начинает формировать свою администрацию — уже понятно, что там будет много женщин, наверняка выделят квоту и для секс-меньшинств. Но ключевые... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T08:00

2020-11-24T08:00

2020-11-24T08:00

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Джо Байден начинает формировать свою администрацию — уже понятно, что там будет много женщин, наверняка выделят квоту и для секс-меньшинств. Но ключевые внешнеполитические посты достанутся не им — уже во вторник будут объявлены фамилии будущих госсекретаря и советника по национальной безопасности. Ими станут два бывших помощника Байдена периода его вице-президентства, но 43-летний Джейк Салливан, который займет второй пост, куда менее интересен, чем будущий госсекретарь Энтони Блинкен.И не потому, что их взгляды на внешнюю политику (в том числе и на российском направлении) сильно различаются, напротив, они "хорошие друзья с общим мировозрением", как честно пишет The New York Times. То есть продвижение глобализации ("Байден выбрал Энтони Блинкена, защитника глобальных альянсов" — заголовок The New York Times) и сдерживание России, при этом с открыто декларируемым намерением сыграть на том, что "русские опасаются зависимости Китая", — это все банально, скучно, а на китайско-российском направлении еще и абсолютно бесперспективно. Интеллектуальная беспомощность в поиске ответа на геополитические проблемы не удивительна — ведь представление о нашей стране у того же Блинкена классически либеральное: Путин так сильно боится Запада с его свободами, что готов подрывать Америку и Европу изнутри, а вообще-то, русские понимают только силу, поэтому нужно жестко дать понять им, кто в мире устанавливает правила и ведет народы за собой. После такой глубокой аналитики можно быть спокойным за будущее американской внешней политики: Вашингтон продолжит добровольно помогать Москве строить новый миропорядок.Но Блинкен интересен не своими взглядами, а своим происхождением. В наших СМИ его уже успели назвать "потомственным дипломатом" — ведь его отец и дядя в 90-е, при Билле Клинтоне, были послами США в Венгрии и Бельгии. Но никакого отношения к дипломатии они, конечно же, не имели — в Штатах принято назначать послами за заслуги перед президентом и правящей партией, в том числе и финансовые пожертвования. А у Дональда и Алана Блинкенов заслуги были, видимо, немалые: два брата всю жизнь занимались финансами и инвестициями, возглавляя различные компании. Так, Дональд был директором EM Warburg Pincus & Company (фамилия Варбург более чем известна не только в американской, но и мировой истории), а Алан руководил фармацевтическими, модельными и прочими компаниями. Дональд к тому же долгие годы был председателем совета директоров Университета штата Нью-Йорк (и это не просто какой-то вуз, а вся система государственных университетов и колледжей этого штата). Оба еще и крупные меценаты — например, Дональд возглавлял Фонд Марка Ротко (культовый на Западе художник-абстракционист, выходец из России). Для внуков киевского писателя Меира Блинкена, эмигрировавшего в США в начале XX века, — карьеры более чем заметные. Но вот только вырос Энтони не с ними — ему было девять лет, когда его мать развелась с отцом, снова вышла замуж и увезла сына в Париж. Отчимом стал Самуэль Писар — выходец из Польши, уцелевший после концлагерей и перебравшийся через Австралию в Америку. В 60-е годы он работал в группе советников Кеннеди, потом был советником Госдепа, сената и комитетов палаты представителей, как юрист вел дела многих крупнейших компаний. Уже во Франции он опубликовал мемуары "Кровь и надежда", посвященные холокосту, получив за них литературную премию, также Писар был кавалером французского ордена Почетного легиона. Незадолго до своей смерти в интервью Washington Post Писар рассказал про пасынка — Энтони настаивал на том, чтобы знать, через что ему пришлось пройти. "Это дало ему другое измерение, другой взгляд на мир... Когда ему приходится беспокоиться о смертоносных газах в Сирии сегодня, он почти неизбежно думает о газах, которые уничтожили всю мою семью".После богемной и богатой жизни в Париже Энтони не хотел быть дипломатом — но вернулся в Штаты, закончил Гарвард, потом Колумбийский универистет по специальности "международные отношения". И в 1993-м, когда к власти пришел Клинтон, его взяли на работу в бюро по делам Европы Госдепартамента — притом что он сам все еще хотел быть журналистом или кинопродюсером. Но определяют старшие — неслучайно в то же время его отец и дядя получили назначения послами в Европу.А в Госдепе Блинкен долго не засиделся: вскоре он попал в аппарат Совета по национальной безопасности, то есть в Белый дом, потому что у Клинтона искали "умную и космополитическую" точку зрения на Европу. Блинкен писал речи Клинтону, ездил с ним на саммиты (на одном из них, в 1999-м, даже увидел Владимира Путина, тогдашнего секретаря Совета безопасности). Дальше карьера уже шла в гору — правда, на время правления республиканцев Белый дом пришлось поменять на конгресс. Там Блинкен занял пост главы аппарата влиятельнейшего сенатского комитета по международным отношениям, который возглавлял Байден. Ну а после избрания шефа вице-президентом стал его советником по национальной безопасности — на втором сроке был повышен до уровня заместителя советника самого Обамы. А в 2015-м стал заместителем госсекретаря — и вот теперь может вернуться в Госдеп уже начальником.Но на самом деле это возвращается не Блинкен, а то самое "вашингтонское болото", которое пытался разогнать и осушить Трамп. Блинкен — типичное дитя американского истеблишмента, как в прямом, так и переносном смысле. Эта самовоспроизводящаяся элита, которой давно уже нет никакого дела до собственной страны, к тому же с каждым новым поколением она становится все более космополитичной. Она замкнулась сама в себе и думает, что сейчас переживет бунт "этого сумасшедшего выскочки Трампа" и будет править как ни в чем не бывало, прикрываясь "уютным стариком" Байденом. Не получится — причем ни в самих США, ни на мировой арене. Но не будем расстраивать потомственных обитателей "вашингтонского болота" — пускай попробуют, запас прочности системы поизрасходуют. В 2016-м, фабрикуя дело о "русском вмешательстве" и "русских связях" Трампа, администрация Обамы — Байдена уже нанесла огромный ущерб легитимности американской власти, и Блинкен, конечно же, несет свою долю ответственности за это.Кстати, у Блинкена ведь и жена имеется — Эван Райан, они даже работали тогда вместе в Госдепе: он заместителем, а она помощником госсекретаря. Жаль только, дедушка невесты не дожил — бывший директор Секретной службы США (отвечающий в том числе и за охрану руководства страны) Джеймс Джозеф Роули. Тот самый, при котором убили Джона Кеннеди и начали раскручивать "Уотергейт" для Ричарда Никсона. Вот такая вот семейка Блинкен.

https://ria.ru/20201121/kandidat-1585632705.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201123/bayden-1585873179.html

https://ria.ru/20201110/komanda-1583803928.html

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Петр Акопов https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

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Петр Акопов https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

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