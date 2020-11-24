https://ria.ru/20201124/altsgeymer-1586127492.html
Назван фактор, повышающий риск развития болезни Альцгеймера
Назван фактор, повышающий риск развития болезни Альцгеймера
Пожилые люди, страдающие повышенной тревожностью, имеют больший риск развития болезни Альцгеймера. Об этом сообщает MedicalXpress со ссылкой на работы ученых... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T17:19
2020-11-24T17:19
2020-11-24T17:23
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Пожилые люди, страдающие повышенной тревожностью, имеют больший риск развития болезни Альцгеймера. Об этом сообщает MedicalXpress со ссылкой на работы ученых Медицинского Университета Южной Каролины.Исследователи отобрали 339 пациентов со средним возрастом в 72 года с диагнозом умеренного когнитивного нарушения. Медики следили за показателями головного мозга испытуемых, измеряя с помощью МРТ базовые объемы гиппокампа и энториальной коры – двух областей, отвечающих за формирование воспоминаний.Спустя несколько лет у 72 двух добровольцев нарушения прогрессировали до болезни Альцгеймера, а 267 человек остались в стабильном состоянии.Ученые считают, что результаты их исследования могут усовершенствовать процедуру скрининга и лечения пациентов, находящихся в группе риска.
https://ria.ru/20200921/altsgeymer-1577527972.html
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общество
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости.
Пожилые люди, страдающие повышенной тревожностью, имеют больший риск развития болезни Альцгеймера. Об этом сообщает MedicalXpress
со ссылкой на работы ученых Медицинского Университета Южной Каролины.
Исследователи отобрали 339 пациентов со средним возрастом в 72 года с диагнозом умеренного когнитивного нарушения. Медики следили за показателями головного мозга испытуемых, измеряя с помощью МРТ базовые объемы гиппокампа и энториальной коры – двух областей, отвечающих за формирование воспоминаний.
Спустя несколько лет у 72 двух добровольцев нарушения прогрессировали до болезни Альцгеймера, а 267 человек остались в стабильном состоянии.
"У пациентов с легкими когнитивными нарушениями и симптомами тревожности болезнь Альцгеймера развивалась быстрее, чем у людей без тревоги, независимо от того, был ли у них генетический фактор риска или потери объема головного мозга", - отметила один из авторов доклада Дженни Ульбер.
Ученые считают, что результаты их исследования могут усовершенствовать процедуру скрининга и лечения пациентов, находящихся в группе риска.