https://ria.ru/20201124/altsgeymer-1586127492.html

Назван фактор, повышающий риск развития болезни Альцгеймера

Назван фактор, повышающий риск развития болезни Альцгеймера

Пожилые люди, страдающие повышенной тревожностью, имеют больший риск развития болезни Альцгеймера. Об этом сообщает MedicalXpress со ссылкой на работы ученых... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T17:19

2020-11-24T17:19

2020-11-24T17:23

риа наука

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/153246/52/1532465216_0:3:1036:586_1400x0_80_0_0_8fc128ee8b767ec071ac0e7039dfa2b5.jpg

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Пожилые люди, страдающие повышенной тревожностью, имеют больший риск развития болезни Альцгеймера. Об этом сообщает MedicalXpress со ссылкой на работы ученых Медицинского Университета Южной Каролины.Исследователи отобрали 339 пациентов со средним возрастом в 72 года с диагнозом умеренного когнитивного нарушения. Медики следили за показателями головного мозга испытуемых, измеряя с помощью МРТ базовые объемы гиппокампа и энториальной коры – двух областей, отвечающих за формирование воспоминаний.Спустя несколько лет у 72 двух добровольцев нарушения прогрессировали до болезни Альцгеймера, а 267 человек остались в стабильном состоянии.Ученые считают, что результаты их исследования могут усовершенствовать процедуру скрининга и лечения пациентов, находящихся в группе риска.

https://ria.ru/20200921/altsgeymer-1577527972.html

https://ria.ru/20201124/kakao-1586081871.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество