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https://ria.ru/20201124/altsgeymer-1586127492.html
Назван фактор, повышающий риск развития болезни Альцгеймера
Назван фактор, повышающий риск развития болезни Альцгеймера
Пожилые люди, страдающие повышенной тревожностью, имеют больший риск развития болезни Альцгеймера. Об этом сообщает MedicalXpress со ссылкой на работы ученых... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T17:19
2020-11-24T17:23
риа наука
общество
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Пожилые люди, страдающие повышенной тревожностью, имеют больший риск развития болезни Альцгеймера. Об этом сообщает MedicalXpress со ссылкой на работы ученых Медицинского Университета Южной Каролины.Исследователи отобрали 339 пациентов со средним возрастом в 72 года с диагнозом умеренного когнитивного нарушения. Медики следили за показателями головного мозга испытуемых, измеряя с помощью МРТ базовые объемы гиппокампа и энториальной коры – двух областей, отвечающих за формирование воспоминаний.Спустя несколько лет у 72 двух добровольцев нарушения прогрессировали до болезни Альцгеймера, а 267 человек остались в стабильном состоянии.Ученые считают, что результаты их исследования могут усовершенствовать процедуру скрининга и лечения пациентов, находящихся в группе риска.
https://ria.ru/20200921/altsgeymer-1577527972.html
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общество

Назван фактор, повышающий риск развития болезни Альцгеймера

17:19 24.11.2020 (обновлено: 17:23 24.11.2020)
 
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / CLIPAREA / 100502500Болезнь Альцгеймера
Болезнь Альцгеймера - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / CLIPAREA / 100502500
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Пожилые люди, страдающие повышенной тревожностью, имеют больший риск развития болезни Альцгеймера. Об этом сообщает MedicalXpress со ссылкой на работы ученых Медицинского Университета Южной Каролины.
Исследователи отобрали 339 пациентов со средним возрастом в 72 года с диагнозом умеренного когнитивного нарушения. Медики следили за показателями головного мозга испытуемых, измеряя с помощью МРТ базовые объемы гиппокампа и энториальной коры – двух областей, отвечающих за формирование воспоминаний.
Когнитивная нейробиология - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
21 сентября, 07:30
Развеяны мифы о болезни Альцгеймера
Спустя несколько лет у 72 двух добровольцев нарушения прогрессировали до болезни Альцгеймера, а 267 человек остались в стабильном состоянии.
"У пациентов с легкими когнитивными нарушениями и симптомами тревожности болезнь Альцгеймера развивалась быстрее, чем у людей без тревоги, независимо от того, был ли у них генетический фактор риска или потери объема головного мозга", - отметила один из авторов доклада Дженни Ульбер.
Ученые считают, что результаты их исследования могут усовершенствовать процедуру скрининга и лечения пациентов, находящихся в группе риска.
Женщина с чашкой - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
14:10РИА Наука
Найден чрезвычайно полезный для мозга напиток, который есть в каждом доме
 
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