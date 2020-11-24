https://ria.ru/20201124/altay-1586128897.html

Сотрудников фонда помощи наркоманам задержали на Алтае за похищение людей

Сотрудников фонда помощи наркоманам задержали на Алтае за похищение людей

Сотрудников и руководителей благотворительного фонда, которые лечили алкоголиков и наркоманов нетрадиционным способом, похищая и удерживая их, задержали в... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T17:25

2020-11-24T17:25

2020-11-24T17:25

следственный комитет россии (ск рф)

алтайский край

происшествия

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БАРНАУЛ, 24 ноя - РИА Новости. Сотрудников и руководителей благотворительного фонда, которые лечили алкоголиков и наркоманов нетрадиционным способом, похищая и удерживая их, задержали в Алтайском крае, сообщают в пресс-службе СУСК России по региону."Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю задержаны трое руководителей и два работника благотворительного фонда "Ключ в жизнь", осуществляющего свою деятельность на территории Топчихинского района. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и пп. "а", "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений)", - говорится в сообщении.По данным следствия, трое мужчин в 2014 году создали благотворительный фонд "Ключ в жизнь" для страдающих наркотической и алкогольной зависимостью. Вводя в заблуждение родственников будущих постояльцев, они заключали договор об оказании медицинской и психологической помощи по программе "12 шагов", обещая комфортное размещение и квалифицированных специалистов."После того, как зависимые попадали в так называемый "пансионат", их систематически на протяжении длительного времени незаконно удерживали и лишали свободы в помещении, применяя физическое и психологическое насилие. Кроме того, некоторых потерпевших обвиняемые похищали и насильно увозили для прохождения реабилитации", - уточняют в СК.Четверых задержанных заключили под стражу, ещё одного поместили под домашний арест."В ходе следствия предстоит установить обстоятельства совершенных преступлений, а также круг лиц, потерпевших от действий обвиняемых. Расследование уголовного дела продолжается", - резюмируют в СК.

https://ria.ru/20201123/fond-1585900481.html

алтайский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), алтайский край, происшествия