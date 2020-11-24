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Сотрудников фонда помощи наркоманам задержали на Алтае за похищение людей
Сотрудников фонда помощи наркоманам задержали на Алтае за похищение людей
Сотрудников и руководителей благотворительного фонда, которые лечили алкоголиков и наркоманов нетрадиционным способом, похищая и удерживая их, задержали в... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T17:25
2020-11-24T17:25
следственный комитет россии (ск рф)
алтайский край
происшествия
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БАРНАУЛ, 24 ноя - РИА Новости. Сотрудников и руководителей благотворительного фонда, которые лечили алкоголиков и наркоманов нетрадиционным способом, похищая и удерживая их, задержали в Алтайском крае, сообщают в пресс-службе СУСК России по региону."Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю задержаны трое руководителей и два работника благотворительного фонда "Ключ в жизнь", осуществляющего свою деятельность на территории Топчихинского района. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и пп. "а", "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений)", - говорится в сообщении.По данным следствия, трое мужчин в 2014 году создали благотворительный фонд "Ключ в жизнь" для страдающих наркотической и алкогольной зависимостью. Вводя в заблуждение родственников будущих постояльцев, они заключали договор об оказании медицинской и психологической помощи по программе "12 шагов", обещая комфортное размещение и квалифицированных специалистов."После того, как зависимые попадали в так называемый "пансионат", их систематически на протяжении длительного времени незаконно удерживали и лишали свободы в помещении, применяя физическое и психологическое насилие. Кроме того, некоторых потерпевших обвиняемые похищали и насильно увозили для прохождения реабилитации", - уточняют в СК.Четверых задержанных заключили под стражу, ещё одного поместили под домашний арест."В ходе следствия предстоит установить обстоятельства совершенных преступлений, а также круг лиц, потерпевших от действий обвиняемых. Расследование уголовного дела продолжается", - резюмируют в СК.
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следственный комитет россии (ск рф), алтайский край, происшествия

Сотрудников фонда помощи наркоманам задержали на Алтае за похищение людей

17:25 24.11.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ в Раменском районе Московской области, где самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва-Орск потерпел крушение 11 февраля 2018 года
Автомобиль Следственного комитета РФ в Раменском районе Московской области, где самолет Ан-148 Саратовских авиалиний рейса 703 Москва-Орск потерпел крушение 11 февраля 2018 года - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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БАРНАУЛ, 24 ноя - РИА Новости. Сотрудников и руководителей благотворительного фонда, которые лечили алкоголиков и наркоманов нетрадиционным способом, похищая и удерживая их, задержали в Алтайском крае, сообщают в пресс-службе СУСК России по региону.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю задержаны трое руководителей и два работника благотворительного фонда "Ключ в жизнь", осуществляющего свою деятельность на территории Топчихинского района. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и пп. "а", "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, трое мужчин в 2014 году создали благотворительный фонд "Ключ в жизнь" для страдающих наркотической и алкогольной зависимостью. Вводя в заблуждение родственников будущих постояльцев, они заключали договор об оказании медицинской и психологической помощи по программе "12 шагов", обещая комфортное размещение и квалифицированных специалистов.
"После того, как зависимые попадали в так называемый "пансионат", их систематически на протяжении длительного времени незаконно удерживали и лишали свободы в помещении, применяя физическое и психологическое насилие. Кроме того, некоторых потерпевших обвиняемые похищали и насильно увозили для прохождения реабилитации", - уточняют в СК.
Четверых задержанных заключили под стражу, ещё одного поместили под домашний арест.
"В ходе следствия предстоит установить обстоятельства совершенных преступлений, а также круг лиц, потерпевших от действий обвиняемых. Расследование уголовного дела продолжается", - резюмируют в СК.
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
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Источник: сотрудники ФСБ пришли к главе алтайского Пенсионного фонда
 
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