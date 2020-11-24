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В крови сбитого в Башкирии девятилетнего ребенка нашли алкоголь
В крови сбитого в Башкирии девятилетнего ребенка нашли алкоголь
Дозу алкоголя обнаружили в крови девятилетнего велосипедиста, которого сбила машина в башкирском поселке, возможно, алкоголь попал в организм мальчика случайно, РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T09:47
2020-11-24T11:29
минздрав башкирии
республика башкортостан
почта россии
мишкинский район
происшествия
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УФА, 24 ноя — РИА Новости. Дозу алкоголя обнаружили в крови девятилетнего велосипедиста, которого сбила машина в башкирском поселке, возможно, алкоголь попал в организм мальчика случайно, через дезинфицирующее средство, сообщили РИА Новости в Минздраве региона.В пресс-службе МВД по Башкирии агентству рассказали, что 8 июля 2020 года в Мишкинском районе автомобиль УАЗ столкнулся с велосипедом, которым управлял девятилетний мальчик. В результате аварии мальчик получил тяжкие телесные повреждения. Ряд СМИ сообщили, что УАЗ принадлежит "Почте России" и в аварии может быть виновен ребенок, так как в момент ДТП он был пьян."Медицинское освидетельствование показало, что водитель автомобиля УАЗ был трезв. По факту ДТП следственной группой отдела МВД России по Мишкинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК Российской Федерации. В настоящее время назначена автотехническая экспертиза, по результатам которой будет принято решение о виновности либо невиновности водителя автомобиля", — прокомментировали в полиции региона.В Минздраве Башкирии агентству подтвердили, что в крови ребенка обнаружен алкоголь."В крови ребенка обнаружена доза алкоголя — 0,33 промилле. Возможно, алкоголь попал через дезинфицирующие средства, которыми обрабатывали раны мальчика. Сам анализ проведен верно", — сообщили в Минздраве.В 2017 году вызвала резонанс история с шестилетним мальчиком в подмосковной Балашихе, в крови которого якобы нашли большую дозу алкоголя (2,7 промилле) после того, как его сбила 31-летняя женщина, протащив несколько метров. Позже информацию опровергли, а следственные органы возбудили дело о халатности в отношении сотрудников судебной экспертизы.
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республика башкортостан
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минздрав башкирии, республика башкортостан, почта россии, мишкинский район, происшествия

В крови сбитого в Башкирии девятилетнего ребенка нашли алкоголь

09:47 24.11.2020 (обновлено: 11:29 24.11.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкВ лаборатории
В лаборатории - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Брага
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УФА, 24 ноя — РИА Новости. Дозу алкоголя обнаружили в крови девятилетнего велосипедиста, которого сбила машина в башкирском поселке, возможно, алкоголь попал в организм мальчика случайно, через дезинфицирующее средство, сообщили РИА Новости в Минздраве региона.
В пресс-службе МВД по Башкирии агентству рассказали, что 8 июля 2020 года в Мишкинском районе автомобиль УАЗ столкнулся с велосипедом, которым управлял девятилетний мальчик. В результате аварии мальчик получил тяжкие телесные повреждения. Ряд СМИ сообщили, что УАЗ принадлежит "Почте России" и в аварии может быть виновен ребенок, так как в момент ДТП он был пьян.
"Медицинское освидетельствование показало, что водитель автомобиля УАЗ был трезв. По факту ДТП следственной группой отдела МВД России по Мишкинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК Российской Федерации. В настоящее время назначена автотехническая экспертиза, по результатам которой будет принято решение о виновности либо невиновности водителя автомобиля", — прокомментировали в полиции региона.
В Минздраве Башкирии агентству подтвердили, что в крови ребенка обнаружен алкоголь.
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"В крови ребенка обнаружена доза алкоголя — 0,33 промилле. Возможно, алкоголь попал через дезинфицирующие средства, которыми обрабатывали раны мальчика. Сам анализ проведен верно", — сообщили в Минздраве.
В 2017 году вызвала резонанс история с шестилетним мальчиком в подмосковной Балашихе, в крови которого якобы нашли большую дозу алкоголя (2,7 промилле) после того, как его сбила 31-летняя женщина, протащив несколько метров. Позже информацию опровергли, а следственные органы возбудили дело о халатности в отношении сотрудников судебной экспертизы.
 
Минздрав БашкирииРеспублика БашкортостанПочта РоссииМишкинский районПроисшествия
 
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