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Правительство поддержало проект о штрафах за незаконную агитацию
Правительство поддержало проект о штрафах за незаконную агитацию
Правительство РФ поддержало проект о существенном увеличении штрафов за незаконную агитацию с учетом последующей доработки инициативы, официальный отзыв кабмина РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T12:42
2020-11-24T12:42
2020-11-24T12:58
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правительство рф
общество
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Правительство РФ поддержало проект о существенном увеличении штрафов за незаконную агитацию с учетом последующей доработки инициативы, официальный отзыв кабмина опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.На прошлой неделе депутаты от "Единой России" вместе с главами думских комитетов по контролю и регламенту Ольгой Савастьяновой и по информационной политике Александром Хинштейном внесли в Госдуму проект о существенном увеличении штрафов за незаконную агитацию, максимальная санкция составит до 500 тысяч рублей.В кабмине отмечают, что в представленных к проекту материалах отсутствуют сведения, подтверждающие обоснованность повышения штрафов, в том числе с учетом требований соразмерности и возможности их исполнения."В связи с этим следует учитывать, что само по себе усиление ответственности не может способствовать снижению количества совершаемых правонарушений", - считают юристы кабмина.Кроме того, подчеркивают в правительстве, правонарушения, посягающие на избирательные права граждан, "не исчерпываются предусмотренным законопроектом перечнем правонарушений", а реализация предлагаемых мер усиления ответственности может привести к назначению несоразмерных наказаний, аналогичных по характеру, степени и размеру вреда."Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", - говорится в документе.
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россия, правительство рф, общество
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Правительство РФ поддержало проект о существенном увеличении штрафов за незаконную агитацию с учетом последующей доработки инициативы, официальный отзыв кабмина опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
На прошлой неделе депутаты от "Единой России
" вместе с главами думских комитетов по контролю и регламенту Ольгой Савастьяновой и по информационной политике Александром Хинштейном внесли в Госдуму
проект о существенном увеличении штрафов за незаконную агитацию, максимальная санкция составит до 500 тысяч рублей.
В кабмине отмечают, что в представленных к проекту материалах отсутствуют сведения, подтверждающие обоснованность повышения штрафов, в том числе с учетом требований соразмерности и возможности их исполнения.
"В связи с этим следует учитывать, что само по себе усиление ответственности не может способствовать снижению количества совершаемых правонарушений", - считают юристы кабмина.
Кроме того, подчеркивают в правительстве, правонарушения, посягающие на избирательные права граждан, "не исчерпываются предусмотренным законопроектом перечнем правонарушений", а реализация предлагаемых мер усиления ответственности может привести к назначению несоразмерных наказаний, аналогичных по характеру, степени и размеру вреда.
"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", - говорится в документе.