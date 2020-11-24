https://ria.ru/20201124/admiral-1586115472.html

Российский адмирал резко высказался о нарушении границ эсминцем США

Российский адмирал резко высказался о нарушении границ эсминцем США

Экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов назвал нарушение российских границ эсминцем ВМС "Джон Маккейн" хамством и призвал российское... РИА Новости, 24.11.2020

2020-11-24T16:20

2020-11-24T16:20

2020-11-24T17:11

россия

владимир комоедов

ссср

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов назвал нарушение российских границ эсминцем ВМС "Джон Маккейн" хамством и призвал российское руководство тщательнее продумать защиту рубежей страны. В беседе с радиостанцией НСН военный отметил, что хамское поведение американских моряков стало модой. Он напомнил, что защитой границы занимаются ФСБ и морские части погранвойск. Адмирал задался вопросом, какие они предпринимают меры, чтобы не допустить нарушений. "В Советском Союзе с границей все было четко-ясно", — заявил он.Так, Комоедов вспомнил, как распределялась ответственность за защиту границ во времена СССР. "А вот за подводную часть, когда подводная лодка пересекает, отвечал главнокомандующий Военно-морским флотом. А сейчас у главкома таких сил нет. Кто отвечает за подводную часть границы?" — спросил военный. Он подчеркнул, что у России есть целая система для защиты подводной границы, но, по его словам, так как подводная граница разделена между военными округами, остается вопрос, кто будет этим заниматься. Военный добавил, что если бы было принято решение таранить американский корабль, то ответственность за это лежала бы на США. "Таран — это вынужденная мера именно к нарушителю. Он и несет ответственность, в данном случае — Соединенные Штаты Америки", — констатировал адмирал. При этом собеседник уверен, что на реальные действия против нарушителя российский корабль вряд ли бы пошел. Ранее Минобороны сообщило, что американский эсминец "Джон Маккейн" на два километра зашел в российские территориальные воды в заливе Петра Великого. Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов" предупредил иностранцев о недопустимости таких действий. После этого "Джон Маккейн" сразу вышел в нейтральные воды.Позднее командование Седьмого флота США объяснили маневр эсминца операцией "по обеспечению свободы судоходства". Американские военные заявили, что не считают эти воды территориальным морем России.

https://ria.ru/20201022/perekhvat-1581064500.html

https://ria.ru/20201006/perekhvat-1578520472.html

https://ria.ru/20200911/bezopasnost-1577092209.html

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россия, владимир комоедов, ссср, сша, безопасность