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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201124/abort--1586082641.html
Теоретически врач может отказаться делать аборт, считают в Госдуме
Теоретически врач может отказаться делать аборт, считают в Госдуме
Член комитета ГД по охране здоровья Татьяна Цыбизова считает, что теоретически врачи по религиозным убеждениям могут отказываться от проведения процедуры... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T14:04
2020-11-24T14:04
религия и мировоззрение
религия
московский патриархат
новости - религия и мировоззрение
владимир легойда
госдума рф
общество
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Член комитета ГД по охране здоровья Татьяна Цыбизова считает, что теоретически врачи по религиозным убеждениям могут отказываться от проведения процедуры прерывания беременности, однако "врачебная специальность требует принятия некоторых моментов, потому что они необходимы".Ранее председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что врачи должны иметь право отказаться от процедуры прерывания беременности, действуя из своих религиозных убеждений."Наверное, теоретически, по религиозным убеждениям человеку можно отказаться от проведения такого рода манипуляций. Но мне кажется, что их надо формулировать для себя при выборе профессии, а не на этапе, когда ты уже имеешь диплом, свидетельство об интернатуре или клинической ординатуре о получении именно этой специальности", - сообщила РИА Новости Цыбизова.Депутат ГД, которая ранее работала в системе родовспоможения, пояснила, что "в отделении все врачи должны работать в равных условиях". "Вряд ли администрация какой-то больницы или заведующий отделением будет приветствовать то, что, допустим, какой-то один врач не будет делать эту манипуляцию по религиозным убеждениям, а все остальные будут", - заметила она.Цыбизова добавила, что даже для человека без стойких религиозных убеждений, "даже для абсолютного атеиста и нигилиста сама по себе эта манипуляция неприятна". "Нет людей, которые с удовольствием входят в малую операционную для того, чтобы делать аборты", - отметила парламентарий.К тому же, по ее словам, в практике акушера-гинеколога часто бывают ситуации, когда врач просто обязан провести подобную манипуляцию."Как быть в ситуациях, когда этот доктор один остается на круглосуточное или ночное дежурство, и к нему поступает пациентка, у которой диагноз "самопроизвольное прерывание беременности", или, как это называется в обывательской среде, идет выкидыш. Поверьте, не всегда эта ситуация связана с нежизнеспособностью плода, и она требует экстренных мер. Как этот человек, которому религиозные убеждения не позволяют делать саму манипуляцию (а она абсолютно такая же, как при аборте по желанию) будет оказывать помощь?" - заметила депутат.От врача требуется принятие экстренных мер и в таких ситуациях, как внематочная беременность или серьезные осложнения в организме беременной, которые могут привести к смерти самой женщины при жизнеспособном плоде."Что в таком случае делать с религиозными убеждениями? От лозунгов до реальной жизни в конкретном лечебном учреждении – целая пропасть, и врачебная специальность требует принятия некоторых моментов, не потому что они приятны, а потому, что они необходимы. Это вопрос о профессиональном долге и корпоративной этике", - заключила член комитета ГД по охране здоровья.
https://ria.ru/20201124/aborty-1586080500.html
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религия, московский патриархат, новости - религия и мировоззрение, владимир легойда, госдума рф, общество

Теоретически врач может отказаться делать аборт, считают в Госдуме

14:04 24.11.2020
 
© Fotolia / wlablackРезультаты эхографии
Результаты эхографии - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
© Fotolia / wlablack
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Член комитета ГД по охране здоровья Татьяна Цыбизова считает, что теоретически врачи по религиозным убеждениям могут отказываться от проведения процедуры прерывания беременности, однако "врачебная специальность требует принятия некоторых моментов, потому что они необходимы".
Ранее председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что врачи должны иметь право отказаться от процедуры прерывания беременности, действуя из своих религиозных убеждений.
"Наверное, теоретически, по религиозным убеждениям человеку можно отказаться от проведения такого рода манипуляций. Но мне кажется, что их надо формулировать для себя при выборе профессии, а не на этапе, когда ты уже имеешь диплом, свидетельство об интернатуре или клинической ординатуре о получении именно этой специальности", - сообщила РИА Новости Цыбизова.
Депутат ГД, которая ранее работала в системе родовспоможения, пояснила, что "в отделении все врачи должны работать в равных условиях". "Вряд ли администрация какой-то больницы или заведующий отделением будет приветствовать то, что, допустим, какой-то один врач не будет делать эту манипуляцию по религиозным убеждениям, а все остальные будут", - заметила она.
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
13:56Религия и мировоззрение
В РПЦ поддержали позицию главного репродуктолога РАН по теме абортов
Цыбизова добавила, что даже для человека без стойких религиозных убеждений, "даже для абсолютного атеиста и нигилиста сама по себе эта манипуляция неприятна". "Нет людей, которые с удовольствием входят в малую операционную для того, чтобы делать аборты", - отметила парламентарий.
К тому же, по ее словам, в практике акушера-гинеколога часто бывают ситуации, когда врач просто обязан провести подобную манипуляцию.
"Как быть в ситуациях, когда этот доктор один остается на круглосуточное или ночное дежурство, и к нему поступает пациентка, у которой диагноз "самопроизвольное прерывание беременности", или, как это называется в обывательской среде, идет выкидыш. Поверьте, не всегда эта ситуация связана с нежизнеспособностью плода, и она требует экстренных мер. Как этот человек, которому религиозные убеждения не позволяют делать саму манипуляцию (а она абсолютно такая же, как при аборте по желанию) будет оказывать помощь?" - заметила депутат.
От врача требуется принятие экстренных мер и в таких ситуациях, как внематочная беременность или серьезные осложнения в организме беременной, которые могут привести к смерти самой женщины при жизнеспособном плоде.
"Что в таком случае делать с религиозными убеждениями? От лозунгов до реальной жизни в конкретном лечебном учреждении – целая пропасть, и врачебная специальность требует принятия некоторых моментов, не потому что они приятны, а потому, что они необходимы. Это вопрос о профессиональном долге и корпоративной этике", - заключила член комитета ГД по охране здоровья.
Депутат, член комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Борис Менделевич на пленарном заседании Государственной Думы РФ. - РИА Новости, 1920, 15.06.2020
15 июня, 11:52
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