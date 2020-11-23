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Зеленский выздоровел после коронавируса
Зеленский выздоровел после коронавируса
Болевший коронавирусом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил отрицательный тест и вернулся к работе в обычном режиме. РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T12:52
2020-11-23T13:36
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
владимир зеленский
общество
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КИЕВ, 23 ноя – РИА Новости. Болевший коронавирусом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил отрицательный тест и вернулся к работе в обычном режиме.Зеленский 9 ноября сообщил, что заразился коронавирусом. В этот же день глава офиса президента Андрей Ермак заявил, что у него тоже выявили эту инфекцию. Советник главы офиса президента Михаил Подоляк 12 ноября сообщил, что Зеленский и Ермак проходят лечение в больнице Феофания в Киеве. В понедельник Ермак заявил, что получил отрицательный тест на коронавирус и вернулся на работу в обычном режиме.Он добавил, что у него будет насыщенный день, и отметил, что рад окунуться в работу в обычном режиме.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным Минздрава, за все время пандемии на Украине коронавирус выявили у 635 689 человек, выздоровели 291 060 заболевших, летальных случаев — 11 075.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, владимир зеленский, общество

Зеленский выздоровел после коронавируса

12:52 23.11.2020 (обновлено: 13:36 23.11.2020)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 23 ноя – РИА Новости. Болевший коронавирусом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил отрицательный тест и вернулся к работе в обычном режиме.
Зеленский 9 ноября сообщил, что заразился коронавирусом. В этот же день глава офиса президента Андрей Ермак заявил, что у него тоже выявили эту инфекцию. Советник главы офиса президента Михаил Подоляк 12 ноября сообщил, что Зеленский и Ермак проходят лечение в больнице Феофания в Киеве. В понедельник Ермак заявил, что получил отрицательный тест на коронавирус и вернулся на работу в обычном режиме.
Женщина в защитной маске на одной из улиц в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
15 ноября, 20:26Распространение нового коронавируса
Глава минздрава Украины нашел "позитив" в заражении коронавирусом

"Настроение бодрое, температура 36,6. Сам я настроен позитивно, потому что тест отрицательный. Нахожусь на Банковой (улица, где расположен офис украинского президента — ред.), работаем", — сказал Зеленский в видеообращении, которое опубликовал в Telegram-канале.

Он добавил, что у него будет насыщенный день, и отметил, что рад окунуться в работу в обычном режиме.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным Минздрава, за все время пандемии на Украине коронавирус выявили у 635 689 человек, выздоровели 291 060 заболевших, летальных случаев — 11 075.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Владимир ЗеленскийОбщество
 
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