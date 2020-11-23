Зеленский выздоровел после коронавируса
12:52 23.11.2020 (обновлено: 13:36 23.11.2020)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде
КИЕВ, 23 ноя – РИА Новости. Болевший коронавирусом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил отрицательный тест и вернулся к работе в обычном режиме.
Зеленский 9 ноября сообщил, что заразился коронавирусом. В этот же день глава офиса президента Андрей Ермак заявил, что у него тоже выявили эту инфекцию. Советник главы офиса президента Михаил Подоляк 12 ноября сообщил, что Зеленский и Ермак проходят лечение в больнице Феофания в Киеве. В понедельник Ермак заявил, что получил отрицательный тест на коронавирус и вернулся на работу в обычном режиме.
"Настроение бодрое, температура 36,6. Сам я настроен позитивно, потому что тест отрицательный. Нахожусь на Банковой (улица, где расположен офис украинского президента — ред.), работаем", — сказал Зеленский в видеообращении, которое опубликовал в Telegram-канале.
Он добавил, что у него будет насыщенный день, и отметил, что рад окунуться в работу в обычном режиме.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным Минздрава, за все время пандемии на Украине коронавирус выявили у 635 689 человек, выздоровели 291 060 заболевших, летальных случаев — 11 075.
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