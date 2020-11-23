https://ria.ru/20201123/zelenskiy-1585887923.html

Зеленский выздоровел после коронавируса

Зеленский выздоровел после коронавируса

Болевший коронавирусом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил отрицательный тест и вернулся к работе в обычном режиме. РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T12:52

2020-11-23T12:52

2020-11-23T13:36

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

владимир зеленский

общество

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КИЕВ, 23 ноя – РИА Новости. Болевший коронавирусом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил отрицательный тест и вернулся к работе в обычном режиме.Зеленский 9 ноября сообщил, что заразился коронавирусом. В этот же день глава офиса президента Андрей Ермак заявил, что у него тоже выявили эту инфекцию. Советник главы офиса президента Михаил Подоляк 12 ноября сообщил, что Зеленский и Ермак проходят лечение в больнице Феофания в Киеве. В понедельник Ермак заявил, что получил отрицательный тест на коронавирус и вернулся на работу в обычном режиме.Он добавил, что у него будет насыщенный день, и отметил, что рад окунуться в работу в обычном режиме.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным Минздрава, за все время пандемии на Украине коронавирус выявили у 635 689 человек, выздоровели 291 060 заболевших, летальных случаев — 11 075.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201115/koronavirus-1584740742.html

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коронавирус covid-19, владимир зеленский, общество