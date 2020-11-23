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Власти ЯНАО объяснили высокий уровень зарплат в регионе
Власти ЯНАО объяснили высокий уровень зарплат в регионе
Высокий уровень средней зарплаты в Ямало-Ненецком автономном округе, где 35 процентов получают более 100 тысяч рублей в месяц, в значительной мере формируют... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T12:53
2020-11-23T22:00
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
ямал
федеральная служба государственной статистики (росстат)
деньги
общество
экономика
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 ноя — РИА Новости. Высокий уровень средней зарплаты в Ямало-Ненецком автономном округе, где 35 процентов получают более 100 тысяч рублей в месяц, в значительной мере формируют предприятия топливно-энергетического комплекса, сообщили РИА Новости в департаменте экономики региона.Ранее РИА Новости опубликовало результаты исследования на основе данных Росстата, согласно которым Ямал занял вторую строчку среди регионов по доле работников с зарплатами выше 100 тысяч рублей. Исследование показало, что 35 процентов трудящихся в автономном округе входят в эту категорию."Среднеокружной уровень заработной платы в значительной мере формирует топливно-энергетический комплекс, в котором сохраняется самый высокий уровень оплаты труда: 163 тысячи рублей. &lt;...&gt; Всего на отрасли, средняя заработная плата в которых выше среднеокружной, приходится 72 процента фонда заработной платы по ЯНАО. При этом в них трудится 60 процентов численности занятых — 188 тысяч человек", — пояснили в департаменте.Зарплаты на уровне свыше 100 тысяч рублей в среднем за месяц, по данным ведомства, в период распространения коронавируса также наблюдаются в сфере соцуслуг, здравоохранения, в том числе благодаря стимулирующим выплатам персоналу, борющемуся с COVID-19. Среди других отраслей, относящихся к столь же высокооплачиваемым в регионе, собеседник агентства выделил сферу информации и связи, а также транспортную отрасль."Наиболее низкий уровень среднемесячной заработной платы — 35-66 тысяч рублей в месяц — у работников, занятых сельским хозяйством, рыболовством, а также в сфере торговли, гостиниц и общественного питания", — отметили в депэкономики ЯНАО, уточнив, что в этих отраслях трудятся не более пяти процентов работающего населения региона.Одновременно с этим в ведомстве подчеркнули, что четверть занятых в экономике Ямала составляют вахтовики, чья средняя зарплата в полтора раза превышает среднеокружной показатель. "Так, среднемесячная заработная плата работников-вахтовиков за восемь месяцев 2020 года достигла 170 тысяч рублей, средняя по региону — 110,6 тысячи рублей", — сообщил представитель департамента.По его словам, к концу 2020 года региональные власти ожидают, что прирост среднемесячной заработной платы в ЯНАО составит 6,8 процента к уровню 2019-го.
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ямало-ненецкий автономный округ (янао), ямал, федеральная служба государственной статистики (росстат), деньги, общество, экономика

Власти ЯНАО объяснили высокий уровень зарплат в регионе

12:53 23.11.2020 (обновлено: 22:00 23.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 ноя — РИА Новости. Высокий уровень средней зарплаты в Ямало-Ненецком автономном округе, где 35 процентов получают более 100 тысяч рублей в месяц, в значительной мере формируют предприятия топливно-энергетического комплекса, сообщили РИА Новости в департаменте экономики региона.
Ранее РИА Новости опубликовало результаты исследования на основе данных Росстата, согласно которым Ямал занял вторую строчку среди регионов по доле работников с зарплатами выше 100 тысяч рублей. Исследование показало, что 35 процентов трудящихся в автономном округе входят в эту категорию.
"Среднеокружной уровень заработной платы в значительной мере формирует топливно-энергетический комплекс, в котором сохраняется самый высокий уровень оплаты труда: 163 тысячи рублей. <...> Всего на отрасли, средняя заработная плата в которых выше среднеокружной, приходится 72 процента фонда заработной платы по ЯНАО. При этом в них трудится 60 процентов численности занятых — 188 тысяч человек", — пояснили в департаменте.
Зарплаты на уровне свыше 100 тысяч рублей в среднем за месяц, по данным ведомства, в период распространения коронавируса также наблюдаются в сфере соцуслуг, здравоохранения, в том числе благодаря стимулирующим выплатам персоналу, борющемуся с COVID-19. Среди других отраслей, относящихся к столь же высокооплачиваемым в регионе, собеседник агентства выделил сферу информации и связи, а также транспортную отрасль.
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"Наиболее низкий уровень среднемесячной заработной платы — 35-66 тысяч рублей в месяц — у работников, занятых сельским хозяйством, рыболовством, а также в сфере торговли, гостиниц и общественного питания", — отметили в депэкономики ЯНАО, уточнив, что в этих отраслях трудятся не более пяти процентов работающего населения региона.
Одновременно с этим в ведомстве подчеркнули, что четверть занятых в экономике Ямала составляют вахтовики, чья средняя зарплата в полтора раза превышает среднеокружной показатель. "Так, среднемесячная заработная плата работников-вахтовиков за восемь месяцев 2020 года достигла 170 тысяч рублей, средняя по региону — 110,6 тысячи рублей", — сообщил представитель департамента.
По его словам, к концу 2020 года региональные власти ожидают, что прирост среднемесячной заработной платы в ЯНАО составит 6,8 процента к уровню 2019-го.
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Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)ЯмалФедеральная служба государственной статистики (Росстат)ДеньгиОбществоЭкономика
 
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