https://ria.ru/20201123/zarplaty-1585888397.html

Власти ЯНАО объяснили высокий уровень зарплат в регионе

Власти ЯНАО объяснили высокий уровень зарплат в регионе

Высокий уровень средней зарплаты в Ямало-Ненецком автономном округе, где 35 процентов получают более 100 тысяч рублей в месяц, в значительной мере формируют... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T12:53

2020-11-23T12:53

2020-11-23T22:00

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

ямал

федеральная служба государственной статистики (росстат)

деньги

общество

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276908_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_70a6950f20d444f87f2d192b1e59e804.jpg

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 ноя — РИА Новости. Высокий уровень средней зарплаты в Ямало-Ненецком автономном округе, где 35 процентов получают более 100 тысяч рублей в месяц, в значительной мере формируют предприятия топливно-энергетического комплекса, сообщили РИА Новости в департаменте экономики региона.Ранее РИА Новости опубликовало результаты исследования на основе данных Росстата, согласно которым Ямал занял вторую строчку среди регионов по доле работников с зарплатами выше 100 тысяч рублей. Исследование показало, что 35 процентов трудящихся в автономном округе входят в эту категорию."Среднеокружной уровень заработной платы в значительной мере формирует топливно-энергетический комплекс, в котором сохраняется самый высокий уровень оплаты труда: 163 тысячи рублей. <...> Всего на отрасли, средняя заработная плата в которых выше среднеокружной, приходится 72 процента фонда заработной платы по ЯНАО. При этом в них трудится 60 процентов численности занятых — 188 тысяч человек", — пояснили в департаменте.Зарплаты на уровне свыше 100 тысяч рублей в среднем за месяц, по данным ведомства, в период распространения коронавируса также наблюдаются в сфере соцуслуг, здравоохранения, в том числе благодаря стимулирующим выплатам персоналу, борющемуся с COVID-19. Среди других отраслей, относящихся к столь же высокооплачиваемым в регионе, собеседник агентства выделил сферу информации и связи, а также транспортную отрасль."Наиболее низкий уровень среднемесячной заработной платы — 35-66 тысяч рублей в месяц — у работников, занятых сельским хозяйством, рыболовством, а также в сфере торговли, гостиниц и общественного питания", — отметили в депэкономики ЯНАО, уточнив, что в этих отраслях трудятся не более пяти процентов работающего населения региона.Одновременно с этим в ведомстве подчеркнули, что четверть занятых в экономике Ямала составляют вахтовики, чья средняя зарплата в полтора раза превышает среднеокружной показатель. "Так, среднемесячная заработная плата работников-вахтовиков за восемь месяцев 2020 года достигла 170 тысяч рублей, средняя по региону — 110,6 тысячи рублей", — сообщил представитель департамента.По его словам, к концу 2020 года региональные власти ожидают, что прирост среднемесячной заработной платы в ЯНАО составит 6,8 процента к уровню 2019-го.

https://ria.ru/20201121/khleb-1585635210.html

https://ria.ru/20201120/zarplaty-1585615815.html

ямал

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ямало-ненецкий автономный округ (янао), ямал, федеральная служба государственной статистики (росстат), деньги, общество, экономика