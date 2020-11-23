https://ria.ru/20201123/zarplata-1585843081.html

Власти Колымы объяснили высокие зарплаты жителей

Власти Колымы объяснили высокие зарплаты жителей

Средняя зарплата в Магаданской области одна из самых высоких в России, такие показатели регион имеет, потому что основа его экономики - это высокооплачиваемые... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T08:26

2020-11-23T08:26

2020-11-23T08:26

чукотка

риа рейтинг

япония

сша

экономика

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МАГАДАН, 23 ноя - РИА Новости, Людмила Щербакова. Средняя зарплата в Магаданской области одна из самых высоких в России, такие показатели регион имеет, потому что основа его экономики - это высокооплачиваемые отрасли: золотодобыча, рыбная ловля и энергетика, так прокомментировал рейтинг зарплат РИА Новости представитель правительства Колымы по запросу агентства.По мнению экспертов РИА Рейтинг, зарплата (за вычетом НДФЛ) на уровне 100 тысяч рублей и более в месяц является достойной и почти в любой ситуации обеспечивает приемлемый достаток для работника. В целом по России 7,9% работников могут похвастаться такой зарплатой, и за год их доля увеличилась примерно на 0,9%. Лидерами по доле высоких зарплат стали северные и дальневосточные регионы, а также Москва. Магаданская область (27,3%) расположилась на четвертой строчке по доле высоких зарплат после Чукотки, Ямало-Ненецкого округа и Москвы."Основа экономики Магаданской области – горнодобывающая промышленность и энергетика. На эти отрасли приходится около 95% ежегодного объема промышленного производства; в них занято более 25% населения, создается более 40% валовой добавленной стоимости, концентрируется до 70% всех инвестиций. Кроме этого, значимым для территории является рыбохозяйственный комплекс, продукция которого реализуется не только на внутреннем рынке России, но и поставляется на экспорт в США, Китай, Японию, Республику Корея. Традиционно уровень заработной платы работников данных отраслей достаточно высокий", - сообщил собеседник агентства.Он уточнил, что в январе-сентябре этого года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, добывающих полезные ископаемые, составила почти 115 тысяч рублей, а в отрасли "Рыболовство и рыбоводство" – 217 тысяч рублей."В целом по области средняя номинальная начисленная заработная плата достигла 96,2 тысячи рублей, превысив показатель за аналогичный период 2019 года на 6,4%. Реальный размер начисленная заработная плата увеличился за год на 3,4%", - добавил собеседник.

https://ria.ru/20201120/zarplaty-1585615815.html

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чукотка, риа рейтинг, япония, сша, экономика