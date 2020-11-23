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Путин подписал закон об упрощении возврата НДС при экспорте рыбы
Путин подписал закон об упрощении возврата НДС при экспорте рыбы
Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий процесс возмещения НДС российским рыбопромышленным компаниям при экспорте рыбы, добытой в... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T13:46
2020-11-23T13:46
федеральная налоговая служба (фнс россии)
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий процесс возмещения НДС российским рыбопромышленным компаниям при экспорте рыбы, добытой в исключительной экономической зоне РФ, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.Подписанным документом в Налоговом кодексе уточняется место реализации водных биоресурсов, добытых в исключительной экономической зоне РФ, и произведенных из них товаров. Местом их реализации признается территория РФ, если в момент начала отгрузки и транспортировки они находятся в ее исключительной экономической зоне.Изменения дадут возможность российским рыбопромысловым компаниям применять нулевую ставку НДС и налоговые вычеты.В соответствии с действующим законодательством российские рыбопромышленники имеют право на возмещение 10% НДС при экспорте своей продукции. Однако Федеральная налоговая служба (ФНС) в 2019 году стала отказывать в возмещении налога, ссылаясь на то, что исключительная экономическая зона не относится к территории российского налогообложения.
https://ria.ru/20201123/putin-1585900642.html
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федеральная налоговая служба (фнс россии), владимир путин, экономика

Путин подписал закон об упрощении возврата НДС при экспорте рыбы

13:46 23.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий процесс возмещения НДС российским рыбопромышленным компаниям при экспорте рыбы, добытой в исключительной экономической зоне РФ, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Подписанным документом в Налоговом кодексе уточняется место реализации водных биоресурсов, добытых в исключительной экономической зоне РФ, и произведенных из них товаров. Местом их реализации признается территория РФ, если в момент начала отгрузки и транспортировки они находятся в ее исключительной экономической зоне.
Изменения дадут возможность российским рыбопромысловым компаниям применять нулевую ставку НДС и налоговые вычеты.
В соответствии с действующим законодательством российские рыбопромышленники имеют право на возмещение 10% НДС при экспорте своей продукции. Однако Федеральная налоговая служба (ФНС) в 2019 году стала отказывать в возмещении налога, ссылаясь на то, что исключительная экономическая зона не относится к территории российского налогообложения.
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Федеральная налоговая служба (ФНС России)Владимир ПутинЭкономика
 
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