https://ria.ru/20201123/zaderzhanie-1585839956.html

Источник сообщил о задержании экс-прокурора Новосибирска

Источник сообщил о задержании экс-прокурора Новосибирска

Полиция задержала бывшего прокурора Новосибирска Дениса Ференца. РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T07:23

2020-11-23T07:23

2020-11-23T08:31

новосибирск

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 23 ноя — РИА Новости. Полиция задержала бывшего прокурора Новосибирска Дениса Ференца. Его подозревают в превышении должностных полномочий, сообщил РИА Новости источник в региональных правоохранительных органах.Собеседник агентства пояснил, что это связано с делом о мошенничестве в особо крупном размере против местного предпринимателя Олега Ярового.Ференец стал прокурором в 2016-м, в этом году он ушел в отставку.Яровой — экс-председатель совета директоров ранее крупной новосибирской компании по производству напитков и пива "Винап".

https://ria.ru/20201113/klyayn-1584425921.html

новосибирск

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новосибирск, происшествия