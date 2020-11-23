https://ria.ru/20201123/zaderzhanie-1585839956.html
Источник сообщил о задержании экс-прокурора Новосибирска
Источник сообщил о задержании экс-прокурора Новосибирска
Полиция задержала бывшего прокурора Новосибирска Дениса Ференца. РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T07:23
2020-11-23T07:23
2020-11-23T08:31
новосибирск
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 23 ноя — РИА Новости. Полиция задержала бывшего прокурора Новосибирска Дениса Ференца. Его подозревают в превышении должностных полномочий, сообщил РИА Новости источник в региональных правоохранительных органах.Собеседник агентства пояснил, что это связано с делом о мошенничестве в особо крупном размере против местного предпринимателя Олега Ярового.Ференец стал прокурором в 2016-м, в этом году он ушел в отставку.Яровой — экс-председатель совета директоров ранее крупной новосибирской компании по производству напитков и пива "Винап".
https://ria.ru/20201113/klyayn-1584425921.html
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новосибирск, происшествия
НОВОСИБИРСК, 23 ноя — РИА Новости.
Полиция задержала бывшего прокурора Новосибирска
Дениса Ференца.
Его подозревают в превышении должностных полномочий, сообщил РИА Новости источник в региональных правоохранительных органах.
Собеседник агентства пояснил, что это связано с делом о мошенничестве в особо крупном размере против местного предпринимателя Олега Ярового.
Ференец стал прокурором в 2016-м, в этом году он ушел в отставку.
Яровой — экс-председатель совета директоров ранее крупной новосибирской компании по производству напитков и пива "Винап".