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Источник сообщил о задержании экс-прокурора Новосибирска
Источник сообщил о задержании экс-прокурора Новосибирска
Полиция задержала бывшего прокурора Новосибирска Дениса Ференца. РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T07:23
2020-11-23T08:31
новосибирск
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 23 ноя — РИА Новости. Полиция задержала бывшего прокурора Новосибирска Дениса Ференца. Его подозревают в превышении должностных полномочий, сообщил РИА Новости источник в региональных правоохранительных органах.Собеседник агентства пояснил, что это связано с делом о мошенничестве в особо крупном размере против местного предпринимателя Олега Ярового.Ференец стал прокурором в 2016-м, в этом году он ушел в отставку.Яровой — экс-председатель совета директоров ранее крупной новосибирской компании по производству напитков и пива "Винап".
https://ria.ru/20201113/klyayn-1584425921.html
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новосибирск, происшествия

Источник сообщил о задержании экс-прокурора Новосибирска

07:23 23.11.2020 (обновлено: 08:31 23.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРабота полиции
Работа полиции - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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НОВОСИБИРСК, 23 ноя — РИА Новости. Полиция задержала бывшего прокурора Новосибирска Дениса Ференца.
Его подозревают в превышении должностных полномочий, сообщил РИА Новости источник в региональных правоохранительных органах.
Собеседник агентства пояснил, что это связано с делом о мошенничестве в особо крупном размере против местного предпринимателя Олега Ярового.
Ференец стал прокурором в 2016-м, в этом году он ушел в отставку.
Яровой — экс-председатель совета директоров ранее крупной новосибирской компании по производству напитков и пива "Винап".
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