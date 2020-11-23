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WSJ: Байден выдвинет экс-главу ФРС Йеллен на пост Министра финансов

WSJ: Байден выдвинет экс-главу ФРС Йеллен на пост Министра финансов

Кандидат в президенты США Джо Байден собирается выдвинуть экс-главу Федеральной резервной службы (ФРС) Джанет Йеллен на пост министра финансов США, сообщает... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T23:08

2020-11-23T23:08

2020-11-23T23:16

выборы президента сша — 2020

джанет йеллен

федеральная резервная система сша

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сша

в мире

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США Джо Байден собирается выдвинуть экс-главу Федеральной резервной службы (ФРС) Джанет Йеллен на пост министра финансов США, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.Отмечается, что в случае назначения Йеллен станет первой женщиной на этой должности.

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