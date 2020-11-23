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WSJ: Байден выдвинет экс-главу ФРС Йеллен на пост Министра финансов
WSJ: Байден выдвинет экс-главу ФРС Йеллен на пост Министра финансов
Кандидат в президенты США Джо Байден собирается выдвинуть экс-главу Федеральной резервной службы (ФРС) Джанет Йеллен на пост министра финансов США, сообщает... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T23:08
2020-11-23T23:08
2020-11-23T23:16
выборы президента сша — 2020
джанет йеллен
федеральная резервная система сша
джо байден
сша
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США Джо Байден собирается выдвинуть экс-главу Федеральной резервной службы (ФРС) Джанет Йеллен на пост министра финансов США, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.Отмечается, что в случае назначения Йеллен станет первой женщиной на этой должности.
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джанет йеллен, федеральная резервная система сша, джо байден, сша, в мире