Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201123/yellen-1586001160.html
WSJ: Байден выдвинет экс-главу ФРС Йеллен на пост Министра финансов
WSJ: Байден выдвинет экс-главу ФРС Йеллен на пост Министра финансов
Кандидат в президенты США Джо Байден собирается выдвинуть экс-главу Федеральной резервной службы (ФРС) Джанет Йеллен на пост министра финансов США, сообщает... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T23:08
2020-11-23T23:16
выборы президента сша — 2020
джанет йеллен
федеральная резервная система сша
джо байден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/148366/46/1483664697_0:0:2003:1127_1400x0_80_0_0_ed3f3d0bcaf61a92911f17afec3a2903.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США Джо Байден собирается выдвинуть экс-главу Федеральной резервной службы (ФРС) Джанет Йеллен на пост министра финансов США, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.Отмечается, что в случае назначения Йеллен станет первой женщиной на этой должности.
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/148366/46/1483664697_0:0:2003:1503_1400x0_80_0_0_1c7683dc594c4edf2de37b34c8213ee0.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джанет йеллен, федеральная резервная система сша, джо байден, сша, в мире

WSJ: Байден выдвинет экс-главу ФРС Йеллен на пост Министра финансов

23:08 23.11.2020 (обновлено: 23:16 23.11.2020)
 
© AP Photo / Brennan LinsleyГлава Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен
Глава Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© AP Photo / Brennan Linsley
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США Джо Байден собирается выдвинуть экс-главу Федеральной резервной службы (ФРС) Джанет Йеллен на пост министра финансов США, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

"Байден планирует номинировать бывшую главу Федеральной резервной службы Джанет Йеллен, экономиста на передовой политического процесса в течение трех десятилетий, на пост министра финансов", - пишет газета.

Отмечается, что в случае назначения Йеллен станет первой женщиной на этой должности.
 
Выборы президента США — 2020Джанет ЙелленФедеральная резервная система СШАДжо БайденСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:05Врио главы Дагестана отправил правительство региона в отставку
10:01Житель Дагестана взорвал себя при попытке задержания
09:55На Сахалине пенсионер трижды за день напал с ножом на женщин
09:53Умерла пострадавшая при хлопке на судостроительном заводе в Благовещенске
09:52Нарушивший границу американский эсминец ушел в нейтральные воды
09:47РБК: самарских налоговиков заподозрили в создании ОПГ по уходу от НДС
09:47В крови сбитого в Башкирии девятилетнего ребенка нашли алкоголь
09:42Алиев заявил, что Баку планировал военную операцию в Агдаме
09:36Американский эсминец нарушил российскую границу
09:36Власти Башкирии сообщили о ЧП на оборонном заводе в Стерлитамаке
09:32Названо неожиданное негативное последствие отказа от мяса
09:31Индия испытала наземную версию ракеты "Брамос"
09:28В Госдуму внесли законопроект об обеспечении устойчивого Рунета
09:26Рогозин сообщил о бракованной детали в ракете "Союз" на космодроме Куру
09:24В Китае из-за коронавируса отменили несколько сотен авиарейсов
09:22Владелец ТЭЦ-3 в Норильске готов к мировой с Росприроднадзором
09:16"Лукойл" спрогнозировал худший сценарий цен на нефть
09:15Турбизнес Индии просит сообщить об открытии страны для зарубежных гостей
09:13В Бразилии произошли столкновения протестующих и полиции
09:10МВД утвердило изменения в водительских удостоверениях и ПТС
Лента новостейМолния