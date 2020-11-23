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В Петербурге фельдшеры подали в суд из-за отказа в выплатах по COVID-19

В Петербурге фельдшеры подали в суд из-за отказа в выплатах по COVID-19

Смольнинский районный суд Петербурга принял к производству административный иск трех фельдшеров станции скорой помощи к администрации Центрального района об... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T18:56

2020-11-23T18:56

2020-11-23T18:56

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноя - РИА Новости. Смольнинский районный суд Петербурга принял к производству административный иск трех фельдшеров станции скорой помощи к администрации Центрального района об оспаривании отказа в выплате по COVID-19, сообщили в объединенной пресс-службе судов города."Исковое заявление принято судом и назначено предварительное слушание", - сообщили в пресс-службе.Как следует из иска, в июле и августе администрацией района были вынесены решения по заявлениям истцов об отказе в предоставлении единовременной выплаты медицинским работникам, пострадавшим вследствие оказания помощи пациентам с COVID-19, на основании того, что инфицирование фельдшеров произошло при обстоятельствах, не связанных с оказанием помощи пациентам."Административные истцы просят суд решения об отказе отменить и обязать ответчика принять решения о выплате", - добавили в пресс-службе судов.Ранее сообщалось, что Куйбышевский районный суд зарегистрировал коллективный административный иск девяти работников городской станции скорой медицинской помощи о невыплате им компенсации по заражению COVID-19 на работе. Еще два аналогичных заявления поступили в Московский районный суд и Кировский.Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о единовременной выплате медицинским работникам, которые заразились коронавирусом вследствие оказания помощи пациентам. В случае заражения медицинского работника предоставляется единовременная выплата в размере 300 тысяч рублей. Если заражение привело к инвалидности, то медработник получит 500 тысяч рублей. В случае смерти из-за заражения коронавирусом членам семьи медработника предоставляется единовременная выплата в размере один миллион рублей. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201120/medrabotniki-1585370410.html

https://ria.ru/20201111/gospitalizatsiya-1584090612.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, санкт-петербург, общество