ООН прокомментировала выход США из Договора по открытому небу
21:00 23.11.2020 (обновлено: 21:15 23.11.2020)
© AP Photo / Jason DeCrowКонтрольно-пропускной пункт безопасности у штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке во время проведения Генеральной Ассамблеи
© AP Photo / Jason DeCrow
США в ночь на 22 ноября завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу. В МИД РФ заявили, что Москва будет добиваться твердых гарантий выполнения оставшимися в договоре государствами их обязательств. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выход США из Договора по открытому небу делает договор нежизнеспособным.
"Решение США выйти из Договора по открытому небу вызывает сожаление. Мы отмечаем, что другие участники договора продолжают выражать приверженность соглашению", - сказал Дюжаррик.
По его словам, договоренности по контролю над вооружениями, режим укрепления доверия, который существовал, был выгоден международному сообществу в целом в вопросе безопасности и сдерживал гонку стратегических вооружений.
"Мы видим ухудшение международной обстановки в сфере безопасности, что вызывает беспокойство", - добавил он.
22 ноября, 21:41Помпео оценил выход США из Договора по открытому небу
"Такие соглашения, меры по укреплению доверия, контроль над вооружениями сейчас важны как никогда", - заключил Дюжаррик.