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ООН прокомментировала выход США из Договора по открытому небу
ООН прокомментировала выход США из Договора по открытому небу
ООН сожалеет в связи с решением США покинуть Договор по открытому небу, ситуация в сфере международной безопасности ухудшается, заявил на брифинге официальный... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T21:00
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договор по открытому небу
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ООН, 23 ноя – РИА Новости. ООН сожалеет в связи с решением США покинуть Договор по открытому небу, ситуация в сфере международной безопасности ухудшается, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.США в ночь на 22 ноября завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу. В МИД РФ заявили, что Москва будет добиваться твердых гарантий выполнения оставшимися в договоре государствами их обязательств. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выход США из Договора по открытому небу делает договор нежизнеспособным.По его словам, договоренности по контролю над вооружениями, режим укрепления доверия, который существовал, был выгоден международному сообществу в целом в вопросе безопасности и сдерживал гонку стратегических вооружений."Такие соглашения, меры по укреплению доверия, контроль над вооружениями сейчас важны как никогда", - заключил Дюжаррик.
https://ria.ru/20201123/dogovor-1585914570.html
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договор по открытому небу, оон, сша, в мире

ООН прокомментировала выход США из Договора по открытому небу

21:00 23.11.2020 (обновлено: 21:15 23.11.2020)
 
© AP Photo / Jason DeCrowКонтрольно-пропускной пункт безопасности у штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке во время проведения Генеральной Ассамблеи
Контрольно-пропускной пункт безопасности у штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке во время проведения Генеральной Ассамблеи - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© AP Photo / Jason DeCrow
Читать ria.ru в
ООН, 23 ноя – РИА Новости. ООН сожалеет в связи с решением США покинуть Договор по открытому небу, ситуация в сфере международной безопасности ухудшается, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.
США в ночь на 22 ноября завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу. В МИД РФ заявили, что Москва будет добиваться твердых гарантий выполнения оставшимися в договоре государствами их обязательств. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выход США из Договора по открытому небу делает договор нежизнеспособным.
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
Вчера, 14:53
В МИД прокомментировали выход США из Договора по открытому небу

"Решение США выйти из Договора по открытому небу вызывает сожаление. Мы отмечаем, что другие участники договора продолжают выражать приверженность соглашению", - сказал Дюжаррик.

По его словам, договоренности по контролю над вооружениями, режим укрепления доверия, который существовал, был выгоден международному сообществу в целом в вопросе безопасности и сдерживал гонку стратегических вооружений.

"Мы видим ухудшение международной обстановки в сфере безопасности, что вызывает беспокойство", - добавил он.

Госсекретарь США Майк Помпео в маске - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
22 ноября, 21:41
Помпео оценил выход США из Договора по открытому небу
"Такие соглашения, меры по укреплению доверия, контроль над вооружениями сейчас важны как никогда", - заключил Дюжаррик.
 
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