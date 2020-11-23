https://ria.ru/20201123/vykhod-1585990887.html

ООН прокомментировала выход США из Договора по открытому небу

ООН прокомментировала выход США из Договора по открытому небу

ООН сожалеет в связи с решением США покинуть Договор по открытому небу, ситуация в сфере международной безопасности ухудшается, заявил на брифинге официальный... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T21:00

2020-11-23T21:00

2020-11-23T21:15

договор по открытому небу

оон

сша

в мире

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ООН, 23 ноя – РИА Новости. ООН сожалеет в связи с решением США покинуть Договор по открытому небу, ситуация в сфере международной безопасности ухудшается, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.США в ночь на 22 ноября завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу. В МИД РФ заявили, что Москва будет добиваться твердых гарантий выполнения оставшимися в договоре государствами их обязательств. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выход США из Договора по открытому небу делает договор нежизнеспособным.По его словам, договоренности по контролю над вооружениями, режим укрепления доверия, который существовал, был выгоден международному сообществу в целом в вопросе безопасности и сдерживал гонку стратегических вооружений."Такие соглашения, меры по укреплению доверия, контроль над вооружениями сейчас важны как никогда", - заключил Дюжаррик.

https://ria.ru/20201123/dogovor-1585914570.html

https://ria.ru/20201122/pompeo-1585821817.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

договор по открытому небу, оон, сша, в мире