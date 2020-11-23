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Республиканцы потребовали остановить сертификацию голосов в Пенсильвании
Республиканцы потребовали остановить сертификацию голосов в Пенсильвании
Группа республиканцев требует приостановить сертификацию голосов в штате Пенсильвания, говорится в исковом заявлении. РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T23:57
2020-11-23T23:57
2020-11-23T23:57
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
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ВАШИНГТОН, 23 ноя - РИА Новости. Группа республиканцев требует приостановить сертификацию голосов в штате Пенсильвания, говорится в исковом заявлении.По предварительным данным, Пенсильванию и ее 20 выборщиков выиграл демократ Джо Байден с отрывом от республиканца Дональда Трампа примерно в 80 тысяч голосов.Пенсильвания должна в течение понедельника сертифицировать, то есть официально утвердить, итоги выборов в штате, хотя неизвестно, произойдет ли это. Официальный итог, фиксирующий поражение действующего президента Дональда Трампа в Пенсильвании, де-факто поставит крест на надеждах Трампа оспорить результаты выборов в судах.Республиканцы, в частности, требуют отменить закон о расширенном голосовании по почте в Пенсильвании. Байден получил примерно три четверти голосов, поданных в Пенсильвании по почте. Этот иск не связан формально со штабом Трампа.Трамп не признает поражения на выборах, его юристы подали ряд исков, в том числе и в Пенсильвании. В понедельник ожидается апелляция штаба Трампа на решение суда в Пенсильвании, который отверг требования штаба и обвинил Трампа в попытке сделать недействительности миллионы действительных голосов избирателей.
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дональд трамп, джо байден, пенсильвания, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 23 ноя - РИА Новости.
Группа республиканцев требует приостановить сертификацию голосов в штате Пенсильвания
, говорится в исковом заявлении.
По предварительным данным, Пенсильванию и ее 20 выборщиков выиграл демократ Джо Байден
с отрывом от республиканца Дональда Трампа
примерно в 80 тысяч голосов.
Пенсильвания должна в течение понедельника сертифицировать, то есть официально утвердить, итоги выборов в штате, хотя неизвестно, произойдет ли это. Официальный итог, фиксирующий поражение действующего президента Дональда Трампа в Пенсильвании, де-факто поставит крест на надеждах Трампа оспорить результаты выборов в судах.
Республиканцы, в частности, требуют отменить закон о расширенном голосовании по почте в Пенсильвании. Байден получил примерно три четверти голосов, поданных в Пенсильвании по почте. Этот иск не связан формально со штабом Трампа.
Трамп не признает поражения на выборах, его юристы подали ряд исков, в том числе и в Пенсильвании. В понедельник ожидается апелляция штаба Трампа на решение суда в Пенсильвании, который отверг требования штаба и обвинил Трампа в попытке сделать недействительности миллионы действительных голосов избирателей.