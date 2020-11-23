https://ria.ru/20201123/vybory-1586004334.html

Республиканцы потребовали остановить сертификацию голосов в Пенсильвании

Республиканцы потребовали остановить сертификацию голосов в Пенсильвании

Группа республиканцев требует приостановить сертификацию голосов в штате Пенсильвания, говорится в исковом заявлении. РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T23:57

2020-11-23T23:57

2020-11-23T23:57

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 23 ноя - РИА Новости. Группа республиканцев требует приостановить сертификацию голосов в штате Пенсильвания, говорится в исковом заявлении.По предварительным данным, Пенсильванию и ее 20 выборщиков выиграл демократ Джо Байден с отрывом от республиканца Дональда Трампа примерно в 80 тысяч голосов.Пенсильвания должна в течение понедельника сертифицировать, то есть официально утвердить, итоги выборов в штате, хотя неизвестно, произойдет ли это. Официальный итог, фиксирующий поражение действующего президента Дональда Трампа в Пенсильвании, де-факто поставит крест на надеждах Трампа оспорить результаты выборов в судах.Республиканцы, в частности, требуют отменить закон о расширенном голосовании по почте в Пенсильвании. Байден получил примерно три четверти голосов, поданных в Пенсильвании по почте. Этот иск не связан формально со штабом Трампа.Трамп не признает поражения на выборах, его юристы подали ряд исков, в том числе и в Пенсильвании. В понедельник ожидается апелляция штаба Трампа на решение суда в Пенсильвании, который отверг требования штаба и обвинил Трампа в попытке сделать недействительности миллионы действительных голосов избирателей.

https://ria.ru/20201113/vybory-1584347592.html

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сша

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дональд трамп, джо байден, пенсильвания, сша, в мире