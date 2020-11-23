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https://ria.ru/20201123/voz-patsient-1585998552.html
В ВОЗ выдвинули теорию о нескольких нулевых пациентах с коронавирусом
В ВОЗ выдвинули теорию о нескольких нулевых пациентах с коронавирусом
Первых людей, заразившихся новым коронавирусом, могло быть несколько, они могли получить инфекцию в разное время от разных переносчиков, заявил директор... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T22:27
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Первых людей, заразившихся новым коронавирусом, могло быть несколько, они могли получить инфекцию в разное время от разных переносчиков, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.Ученые уверены в естественном происхождении вируса. Его носителем могли быть летучие мыши.По словам Райана, специалисты не знают, что именно привело к росту заражения, был это человек, животное или окружающая среда."Но, безусловно, ясно, что были случаи, которые предвосхищали события на рынке в Ухани", — добавил он.Райан подчеркнул, что ВОЗ рассчитывает на открытость и сотрудничество Китая по выявлению источника инфекции.По словам эксперта, "мы все должны понимать, откуда появился вирус, чтобы, как минимум, понимать, где он может появиться в будущем".В свою очередь, глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове напомнила, что при изучении ближневосточного респираторного синдрома понадобился целый год, чтобы определить первичный источник заражения.Накануне университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, сообщил, что число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 58 миллионов.Скончались 1 378 866 человек с подтвержденным заболеванием. Выздоровели более 37 миллионов заболевших.
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воз, китай, в мире

В ВОЗ выдвинули теорию о нескольких нулевых пациентах с коронавирусом

22:27 23.11.2020 (обновлено: 22:31 23.11.2020)
 
© AP Photo / Ng Han GuanПродавец на рынке в Ухани, КНР
Продавец на рынке в Ухани, КНР - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© AP Photo / Ng Han Guan
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Первых людей, заразившихся новым коронавирусом, могло быть несколько, они могли получить инфекцию в разное время от разных переносчиков, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
"Выявление первичного случая заражения является важным аспектом всех эпидемиологических расследований. Может быть больше, чем один первичный случай, потому что, вероятно, передача от нескольких видов животных", — сказал он.
Ученые уверены в естественном происхождении вируса. Его носителем могли быть летучие мыши.
По словам Райана, специалисты не знают, что именно привело к росту заражения, был это человек, животное или окружающая среда.
"Но, безусловно, ясно, что были случаи, которые предвосхищали события на рынке в Ухани", — добавил он.
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Райан подчеркнул, что ВОЗ рассчитывает на открытость и сотрудничество Китая по выявлению источника инфекции.
"Нам нужна группа международных экспертов, которая приедет на место и посмотрит на результаты исследований и проверит их. Это крайне важно. И мы продолжаем рассчитывать, что так и будет. Мы хотим, чтобы эта группа приехала в Китай как можно скорее", — добавил он.
По словам эксперта, "мы все должны понимать, откуда появился вирус, чтобы, как минимум, понимать, где он может появиться в будущем".
В свою очередь, глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове напомнила, что при изучении ближневосточного респираторного синдрома понадобился целый год, чтобы определить первичный источник заражения.
Накануне университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, сообщил, что число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 58 миллионов.
Скончались 1 378 866 человек с подтвержденным заболеванием. Выздоровели более 37 миллионов заболевших.
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