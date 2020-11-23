В Казани пьяный водитель устроил массовое ДТП
14:48 23.11.2020 (обновлено: 14:52 23.11.2020)
© Фото : МВД по Республике ТатарстанНа месте массового ДТП в Казани
© Фото : МВД по Республике Татарстан
КАЗАНЬ, 23 ноя - РИА Новости. Нетрезвый мужчина в понедельник спровоцировал ДТП с шестью машинами в Казани, в результате которого водитель одного из автомобилей погиб, сообщает МВД по Татарстану.
"В 10.54 напротив дома №79 по улице Чистопольская водитель автомобиля Volvo, 1984 года рождения, управляя транспортом с признаками алкогольного опьянения, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилями Daewoo Nexia, Skoda Daewoo Gentra", - говорится в сообщении.
По информации МВД, после столкновения с автомобилем виновника ДТП автомобиль Daewoo Gentra отбросило на LADA Granta, с которым, в свою очередь, столкнулся ВАЗ-2114.
В результате ДТП 37-летний водитель автомобиля Daewoo Gentra от полученных травм скончался на месте происшествия, водители Volvo и "ВАЗа" получили различные травмы.