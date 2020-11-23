https://ria.ru/20201123/voditel-1585913190.html

В Казани пьяный водитель устроил массовое ДТП

В Казани пьяный водитель устроил массовое ДТП

Нетрезвый мужчина в понедельник спровоцировал ДТП с шестью машинами в Казани, в результате которого водитель одного из автомобилей погиб, сообщает МВД по... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T14:48

2020-11-23T14:48

2020-11-23T14:52

volvo

казань

происшествия

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КАЗАНЬ, 23 ноя - РИА Новости. Нетрезвый мужчина в понедельник спровоцировал ДТП с шестью машинами в Казани, в результате которого водитель одного из автомобилей погиб, сообщает МВД по Татарстану.По информации МВД, после столкновения с автомобилем виновника ДТП автомобиль Daewoo Gentra отбросило на LADA Granta, с которым, в свою очередь, столкнулся ВАЗ-2114.В результате ДТП 37-летний водитель автомобиля Daewoo Gentra от полученных травм скончался на месте происшествия, водители Volvo и "ВАЗа" получили различные травмы.

https://ria.ru/20201123/orlovskaya-oblast-1585912337.html

казань

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volvo, казань, происшествия