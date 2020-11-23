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В Казани пьяный водитель устроил массовое ДТП
В Казани пьяный водитель устроил массовое ДТП
Нетрезвый мужчина в понедельник спровоцировал ДТП с шестью машинами в Казани, в результате которого водитель одного из автомобилей погиб, сообщает МВД по... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T14:48
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volvo
казань
происшествия
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КАЗАНЬ, 23 ноя - РИА Новости. Нетрезвый мужчина в понедельник спровоцировал ДТП с шестью машинами в Казани, в результате которого водитель одного из автомобилей погиб, сообщает МВД по Татарстану.По информации МВД, после столкновения с автомобилем виновника ДТП автомобиль Daewoo Gentra отбросило на LADA Granta, с которым, в свою очередь, столкнулся ВАЗ-2114.В результате ДТП 37-летний водитель автомобиля Daewoo Gentra от полученных травм скончался на месте происшествия, водители Volvo и "ВАЗа" получили различные травмы.
https://ria.ru/20201123/orlovskaya-oblast-1585912337.html
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volvo, казань, происшествия

В Казани пьяный водитель устроил массовое ДТП

14:48 23.11.2020 (обновлено: 14:52 23.11.2020)
 
© Фото : МВД по Республике ТатарстанНа месте массового ДТП в Казани
На месте массового ДТП в Казани - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© Фото : МВД по Республике Татарстан
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КАЗАНЬ, 23 ноя - РИА Новости. Нетрезвый мужчина в понедельник спровоцировал ДТП с шестью машинами в Казани, в результате которого водитель одного из автомобилей погиб, сообщает МВД по Татарстану.
"В 10.54 напротив дома №79 по улице Чистопольская водитель автомобиля Volvo, 1984 года рождения, управляя транспортом с признаками алкогольного опьянения, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилями Daewoo Nexia, Skoda Daewoo Gentra", - говорится в сообщении.
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Против виновника ДТП в Орловской области возбудили уголовное дело
По информации МВД, после столкновения с автомобилем виновника ДТП автомобиль Daewoo Gentra отбросило на LADA Granta, с которым, в свою очередь, столкнулся ВАЗ-2114.
В результате ДТП 37-летний водитель автомобиля Daewoo Gentra от полученных травм скончался на месте происшествия, водители Volvo и "ВАЗа" получили различные травмы.
 
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