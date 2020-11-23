https://ria.ru/20201123/voda-1585864719.html

В Евпатории отключат горячую воду до конца года

В Евпатории отключат горячую воду до конца года

Подача горячей воды в Евпатории будет прекращена с 26 ноября до конца декабря с целью ее экономии, сообщил руководитель компании-поставщика ГУП "Вода Крыма"... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T11:12

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2020-11-23T11:12

симферополь

евпатория

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости. Подача горячей воды в Евпатории будет прекращена с 26 ноября до конца декабря с целью ее экономии, сообщил руководитель компании-поставщика ГУП "Вода Крыма" Владимир Баженов.Ранее подача горячей воды для ее экономии на фоне засухи была прекращена в столице региона – Симферополе и Симферопольском районе.Он добавил, что решение вступит в силу 26 ноября.Евпатория использует для водоснабжения воду подземных источников – Сельский, Чеботарский и Ивановский водозаборы. Часть воды из Ивановского водозабора сейчас перебрасывается для водоснабжения Симферополя. Суточное потребление воды в Евпатории составляет около 38 тысяч кубометров. Ранее власти Евпатории объявили о снижении давления воды в сетях города в ночное время с целью экономии.

https://radiosputnik.ria.ru/20201122/politika-1585758089.html

симферополь

евпатория

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симферополь, евпатория, общество