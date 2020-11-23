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В Евпатории отключат горячую воду до конца года
В Евпатории отключат горячую воду до конца года
Подача горячей воды в Евпатории будет прекращена с 26 ноября до конца декабря с целью ее экономии, сообщил руководитель компании-поставщика ГУП "Вода Крыма"... РИА Новости, 23.11.2020
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симферополь
евпатория
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости. Подача горячей воды в Евпатории будет прекращена с 26 ноября до конца декабря с целью ее экономии, сообщил руководитель компании-поставщика ГУП "Вода Крыма" Владимир Баженов.Ранее подача горячей воды для ее экономии на фоне засухи была прекращена в столице региона – Симферополе и Симферопольском районе.Он добавил, что решение вступит в силу 26 ноября.Евпатория использует для водоснабжения воду подземных источников – Сельский, Чеботарский и Ивановский водозаборы. Часть воды из Ивановского водозабора сейчас перебрасывается для водоснабжения Симферополя. Суточное потребление воды в Евпатории составляет около 38 тысяч кубометров. Ранее власти Евпатории объявили о снижении давления воды в сетях города в ночное время с целью экономии.
https://radiosputnik.ria.ru/20201122/politika-1585758089.html
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симферополь, евпатория, общество

В Евпатории отключат горячую воду до конца года

11:12 23.11.2020
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖители Cимферополя набирают в емкости питьевую воду, привезенную в цистерна
Жители Cимферополя набирают в емкости питьевую воду, привезенную в цистерна - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости. Подача горячей воды в Евпатории будет прекращена с 26 ноября до конца декабря с целью ее экономии, сообщил руководитель компании-поставщика ГУП "Вода Крыма" Владимир Баженов.
Ранее подача горячей воды для ее экономии на фоне засухи была прекращена в столице региона – Симферополе и Симферопольском районе.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
22 ноября, 11:20
Много "поросячьего восторга". Аксенов осудил Киев за водную блокаду Крыма
"До конца декабря этого года с целью экономии водного ресурса принимается решение о прекращении подачи в Евпатории горячей воды – так, как это было сделано в Симферополе", – сказал Баженов в ходе заседания оперативного штаба по водоснабжению Симферополя и районов.
Он добавил, что решение вступит в силу 26 ноября.
Евпатория использует для водоснабжения воду подземных источников – Сельский, Чеботарский и Ивановский водозаборы. Часть воды из Ивановского водозабора сейчас перебрасывается для водоснабжения Симферополя. Суточное потребление воды в Евпатории составляет около 38 тысяч кубометров. Ранее власти Евпатории объявили о снижении давления воды в сетях города в ночное время с целью экономии.
 
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