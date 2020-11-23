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Путин наградил ветерана, собравшую для врачей 4,5 миллиона рублей
Путин наградил ветерана, собравшую для врачей 4,5 миллиона рублей
Президент РФ Владимир Путин наградил знаком отличия "За благодеяние" ветерана Великой Отечественной войны Зинаиду Корневу, по чьей инициативе было собрано более РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T20:03
2020-11-23T20:03
2020-11-23T20:03
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил знаком отличия "За благодеяние" ветерана Великой Отечественной войны Зинаиду Корневу, по чьей инициативе было собрано более 4,5 миллиона рублей в помощь семьям врачей, погибших в борьбе с коронавирусом.Указ президента РФ о награждении государственными наградами опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Корнева рассказывала, что объявила о сборе средств в поддержку заразившихся коронавирусом медиков, а также семей тех врачей, кто погиб от этой инфекции, вдохновившись примером британского ветерана Тома Мура. Если Мур, объявив о сборе средств для помощи национальной системе здравоохранения NHS, 100 раз обошел свой двор до своего 100-летнего юбилея, то Корнева публикует на своем YouTube-канале рассказы о Великой Отечественной войне. Сейчас у ветерана почти 14 тысяч подписчиков. Корнева, которой исполнилось 98 лет в конце сентября, ушла на фронт в 19 лет, служила в войсках ПВО зенитчицей-наводчицей и дошла до Берлина.Как сообщается на сайте ее проекта, в помощь медикам собрано более 4,5 миллиона рублей. Помощь получили более 150 семей врачей и медицинских работников со всей России.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, владимир путин
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
наградил знаком отличия "За благодеяние" ветерана Великой Отечественной войны Зинаиду Корневу, по чьей инициативе было собрано более 4,5 миллиона рублей в помощь семьям врачей, погибших в борьбе с коронавирусом.
Указ президента РФ о награждении государственными наградами опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За большой вклад в благотворительную и общественную деятельность наградить знаком отличия "За благодеяние" Корневу Зинаиду Антоновну, город Санкт-Петербург", - говорится в документе.
Корнева рассказывала, что объявила о сборе средств в поддержку заразившихся коронавирусом медиков, а также семей тех врачей, кто погиб от этой инфекции, вдохновившись примером британского ветерана Тома Мура. Если Мур, объявив о сборе средств для помощи национальной системе здравоохранения NHS, 100 раз обошел свой двор до своего 100-летнего юбилея, то Корнева публикует на своем YouTube-канале рассказы о Великой Отечественной войне. Сейчас у ветерана почти 14 тысяч подписчиков. Корнева, которой исполнилось 98 лет в конце сентября, ушла на фронт в 19 лет, служила в войсках ПВО зенитчицей-наводчицей и дошла до Берлина.
Как сообщается на сайте ее проекта, в помощь медикам собрано более 4,5 миллиона рублей. Помощь получили более 150 семей врачей и медицинских работников со всей России.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.