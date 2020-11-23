https://ria.ru/20201123/veteran-1585984237.html

Путин наградил ветерана, собравшую для врачей 4,5 миллиона рублей

Путин наградил ветерана, собравшую для врачей 4,5 миллиона рублей

Президент РФ Владимир Путин наградил знаком отличия "За благодеяние" ветерана Великой Отечественной войны Зинаиду Корневу, по чьей инициативе было собрано более РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T20:03

2020-11-23T20:03

2020-11-23T20:03

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

владимир путин

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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил знаком отличия "За благодеяние" ветерана Великой Отечественной войны Зинаиду Корневу, по чьей инициативе было собрано более 4,5 миллиона рублей в помощь семьям врачей, погибших в борьбе с коронавирусом.Указ президента РФ о награждении государственными наградами опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Корнева рассказывала, что объявила о сборе средств в поддержку заразившихся коронавирусом медиков, а также семей тех врачей, кто погиб от этой инфекции, вдохновившись примером британского ветерана Тома Мура. Если Мур, объявив о сборе средств для помощи национальной системе здравоохранения NHS, 100 раз обошел свой двор до своего 100-летнего юбилея, то Корнева публикует на своем YouTube-канале рассказы о Великой Отечественной войне. Сейчас у ветерана почти 14 тысяч подписчиков. Корнева, которой исполнилось 98 лет в конце сентября, ушла на фронт в 19 лет, служила в войсках ПВО зенитчицей-наводчицей и дошла до Берлина.Как сообщается на сайте ее проекта, в помощь медикам собрано более 4,5 миллиона рублей. Помощь получили более 150 семей врачей и медицинских работников со всей России.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, владимир путин