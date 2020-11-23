https://ria.ru/20201123/valenok-1585864180.html
Бурятские врачи извлекли из желудка девочки "валенок"
Бурятские врачи извлекли из желудка девочки "валенок"
В Бурятии врачи извлекли из желудка 12-летней девочки пятнадцатисантиметровый клубок волос, напоминающий по форме валенок, сообщается в Instagram Детской... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T11:12
2020-11-23T11:12
2020-11-23T11:12
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В Бурятии врачи извлекли из желудка 12-летней девочки пятнадцатисантиметровый клубок волос, напоминающий по форме валенок, сообщается в Instagram Детской республиканской клинической больницы.В течение длительного времени ребенок страдал от ноющих болей в животе. Кроме того, ее рвало и был снижен аппетит. На рентген-исследовании врачи обнаружили огромную опухоль в желудке.Вскоре ребенка прооперировали: из ее желудка извлекли "трихобезоар" — комок, образованный из клубка волос или шерсти, со слизью и содержимым желудка.По словам детского хирурга Зорьяна Цыренова, на его памяти еще не было таких случаев трихобезоара.Девочка поправилась и уже выписалась из больницы.
https://ria.ru/20191003/1559380674.html
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