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Бурятские врачи извлекли из желудка девочки "валенок"
Бурятские врачи извлекли из желудка девочки "валенок"
В Бурятии врачи извлекли из желудка 12-летней девочки пятнадцатисантиметровый клубок волос, напоминающий по форме валенок, сообщается в Instagram Детской... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T11:12
2020-11-23T11:12
россия
республика бурятия
общество
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В Бурятии врачи извлекли из желудка 12-летней девочки пятнадцатисантиметровый клубок волос, напоминающий по форме валенок, сообщается в Instagram Детской республиканской клинической больницы.В течение длительного времени ребенок страдал от ноющих болей в животе. Кроме того, ее рвало и был снижен аппетит. На рентген-исследовании врачи обнаружили огромную опухоль в желудке.Вскоре ребенка прооперировали: из ее желудка извлекли "трихобезоар" — комок, образованный из клубка волос или шерсти, со слизью и содержимым желудка.По словам детского хирурга Зорьяна Цыренова, на его памяти еще не было таких случаев трихобезоара.Девочка поправилась и уже выписалась из больницы.
https://ria.ru/20191003/1559380674.html
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россия, республика бурятия, общество

Бурятские врачи извлекли из желудка девочки "валенок"

11:12 23.11.2020
 
© РИА Новости / Сергей ГунеевХирурги проводят операцию
Хирурги проводят операцию - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В Бурятии врачи извлекли из желудка 12-летней девочки пятнадцатисантиметровый клубок волос, напоминающий по форме валенок, сообщается в Instagram Детской республиканской клинической больницы.
В течение длительного времени ребенок страдал от ноющих болей в животе. Кроме того, ее рвало и был снижен аппетит. На рентген-исследовании врачи обнаружили огромную опухоль в желудке.
Вскоре ребенка прооперировали: из ее желудка извлекли "трихобезоар" — комок, образованный из клубка волос или шерсти, со слизью и содержимым желудка.
По словам детского хирурга Зорьяна Цыренова, на его памяти еще не было таких случаев трихобезоара.
Девочка поправилась и уже выписалась из больницы.
Врачи во время операции - РИА Новости, 1920, 03.10.2019
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В Бурятии у девушки достали из желудка двухкилограммовый волосяной ком
 
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