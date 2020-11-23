https://ria.ru/20201123/valenok-1585864180.html

Бурятские врачи извлекли из желудка девочки "валенок"

Бурятские врачи извлекли из желудка девочки "валенок"

В Бурятии врачи извлекли из желудка 12-летней девочки пятнадцатисантиметровый клубок волос, напоминающий по форме валенок, сообщается в Instagram Детской... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T11:12

2020-11-23T11:12

2020-11-23T11:12

россия

республика бурятия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155114/41/1551144181_0:79:1500:923_1400x0_80_0_0_7461b5a9458d94397a677c36db58e907.jpg

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В Бурятии врачи извлекли из желудка 12-летней девочки пятнадцатисантиметровый клубок волос, напоминающий по форме валенок, сообщается в Instagram Детской республиканской клинической больницы.В течение длительного времени ребенок страдал от ноющих болей в животе. Кроме того, ее рвало и был снижен аппетит. На рентген-исследовании врачи обнаружили огромную опухоль в желудке.Вскоре ребенка прооперировали: из ее желудка извлекли "трихобезоар" — комок, образованный из клубка волос или шерсти, со слизью и содержимым желудка.По словам детского хирурга Зорьяна Цыренова, на его памяти еще не было таких случаев трихобезоара.Девочка поправилась и уже выписалась из больницы.

https://ria.ru/20191003/1559380674.html

россия

республика бурятия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика бурятия, общество