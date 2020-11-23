https://ria.ru/20201123/vaktsiny-1585933430.html
Все вакцины от COVID-19 включат в список жизненно важных препаратов
Все вакцины от COVID-19 включат в список жизненно важных препаратов
Все вакцины от коронавируса включат в список жизненно необходимых и важнейших препаратов, заявил председатель правительства Михаил Мишустин на заседании совета... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T16:23
2020-11-23T16:23
2020-11-23T17:09
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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россия
здоровье - общество
михаил мишустин
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Все вакцины от коронавируса включат в список жизненно необходимых и важнейших препаратов, заявил председатель правительства Михаил Мишустин на заседании совета по борьбе с COVID-19.В России зарегистрировали уже две вакцины против коронавируса. Первой стала "Спутник V", которую создали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с РФПИ. Затем регистрацию получил препарат "ЭпиВакКорона" новосибирского центра "Вектор".Вакцина, полученная Центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН, проходит клинические испытания.Цены на препараты из списка жизненно необходимых и важнейших регулирует государство.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Мишустин: "Все вакцины от коронавируса будут включены в список жизненно важных препаратов"
Мишустин: "Все вакцины от коронавируса будут включены в список жизненно важных препаратов"
2020-11-23T16:23
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, михаил мишустин