https://ria.ru/20201123/vaktsiny-1585933430.html

Все вакцины от COVID-19 включат в список жизненно важных препаратов

Все вакцины от COVID-19 включат в список жизненно важных препаратов

Все вакцины от коронавируса включат в список жизненно необходимых и важнейших препаратов, заявил председатель правительства Михаил Мишустин на заседании совета... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T16:23

2020-11-23T16:23

2020-11-23T17:09

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

распространение нового коронавируса

россия

здоровье - общество

михаил мишустин

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Все вакцины от коронавируса включат в список жизненно необходимых и важнейших препаратов, заявил председатель правительства Михаил Мишустин на заседании совета по борьбе с COVID-19.В России зарегистрировали уже две вакцины против коронавируса. Первой стала "Спутник V", которую создали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с РФПИ. Затем регистрацию получил препарат "ЭпиВакКорона" новосибирского центра "Вектор".Вакцина, полученная Центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН, проходит клинические испытания.Цены на препараты из списка жизненно необходимых и важнейших регулирует государство.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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Мишустин: "Все вакцины от коронавируса будут включены в список жизненно важных препаратов" Мишустин: "Все вакцины от коронавируса будут включены в список жизненно важных препаратов" 2020-11-23T16:23 true PT0M49S

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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, михаил мишустин