https://ria.ru/20201123/vaktsina-1586004479.html

Ученый оценил эффективность вакцин от коронавируса

Ученый оценил эффективность вакцин от коронавируса

Ни одна из разработанных вакцин от коронавируса не защитит всех людей от заболевания, считает ведущий разработчик вакцины, создаваемой Оксфордским университетом РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T23:59

2020-11-23T23:59

2020-11-23T23:59

распространение нового коронавируса

astrazeneca

оксфордский университет

великобритания

в мире

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ЛОНДОН, 23 ноя - РИА Новости. Ни одна из разработанных вакцин от коронавируса не защитит всех людей от заболевания, считает ведущий разработчик вакцины, создаваемой Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca профессор Эндрю Поллард.В понедельник исследователи обнародовали предварительные результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины, разрабатываемой Оксфордским университетом и AstraZeneca. Исследователи оценили эффективность их прививки в 70,4% с минимальной эффективностью в 62% и максимальной в 90%. Ранее фармкомпании Pfizer и Moderna заявили, что их вакцины показали эффективность на уровне 95% и 94,5% соответственно."Результаты (трех из планирующихся к закупе Британией) вакцин-кандидатов показывают, что они могут остановить госпитализации и тяжелое течение болезни..., но им гораздо сложнее будет предотвратить течение заболевания в мягкой форме. Вероятно, что ни одна из вакцин не защитит всех", - сказал Поллард на брифинге в понедельник.Однако он уточнил, что вакцины могут снизить тяжесть симптомов у заразившихся коронавирусом.Отвечая на вопрос о том, приспособлены ли разрабатываемые вакцины к возможной мутации вируса, Поллард сказал, что ученым потребуется лишь небольшое время для адаптации препаратов к новым штаммам.Разработчики заявляют о намерении получить вакцину в декабре этого года. Британские власти заявляли, что массовая вакцинация начнётся в стране весной 2021 года. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201123/sammit-1585796649.html

https://ria.ru/20200707/1573859338.html

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astrazeneca , оксфордский университет, великобритания, в мире