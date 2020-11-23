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https://ria.ru/20201123/vaktsina-1585905198.html
AstraZeneca раскрыла эффективность своей вакцины от коронавируса
AstraZeneca раскрыла эффективность своей вакцины от коронавируса
Эффективность вакцины для профилактики коронавируса, разработанной британской фармацевтической компанией AstraZeneca вместе со специалистами Оксфорда,... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T14:31
2020-11-23T14:59
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
борис джонсон
здоровье - общество
astrazeneca
великобритания
оксфорд
общество
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Эффективность вакцины для профилактики коронавируса, разработанной британской фармацевтической компанией AstraZeneca вместе со специалистами Оксфорда, оценивается в среднем в 70 процентов. Такие данные представлены в пресс-релизе компании.Результаты испытаний, проведенных в Великобритании и Бразилии, свидетельствуют, что вакцина AZD1222 эффективна в предотвращении COVID-19, отметили в AstraZeneca. Среди добровольцев, получавших прививку, не зафиксировано ни случаев госпитализации, ни тяжелых форм заболевания.Профессор Сара Гилберт, одна из разработчиков вакцины, пояснила, что в ходе испытаний применялись два режима дозирования: в одном случае пациент получал сначала половину дозы вакцины, а затем полную, во втором — две полные дозы. Первый вариант показал эффективность порядка 90 процентов, второй — примерно 62 процента, а в среднем — 70,4 процента."Дополнительные тесты будут проведены для того, чтобы определить длительность вырабатываемой вакциной защиты &lt;...&gt; Не выявлено никаких серьезных проблем с безопасностью вакцины", — добавила профессор.Ранее промежуточные анализы испытаний вакцин опубликовали и другие разработчики. Так, эффективность препарата, разработанного американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech, оценивается в 95 процентов, а вакцины от Moderna — в 94,5 процента. По данным РФПИ, эффективность российской вакцины "Спутник V" составляет 92 процента.Зависит от подсчетаБолее низкий процент эффективности оксфордской вакцины связан с методикой подсчета, пояснил ведущий разработчик препарата профессор Эндрю Поллард.По словам профессора, разработчиков больше удивило то, что эффективность оказалась выше в случае, когда пациентам вначале вводили половину дозы, а затем полную дозу вакцины."Мы думаем, так происходит потому, что с введением малой дозы иммунный ответ организма вырабатывается лучше. Мы изучим это подробнее. Мы начали работу над этим вопросом сегодня утром", — сказал Поллард.Чем отличается оксфордская вакцинаРазработка AstraZeneca и специалистов Оксфорда базируется на платформе аденовирусных векторов обезьян. По словам разработчиков, вакцину можно будет легко и быстро распространять, так как она не требует особых условий для хранения — достаточно "температуры холодильника", 2-8 градусов выше нуля по Цельсию.В ближайшие сутки разработчики намерены направить информацию о результатах испытаний в научные журналы, чтобы ее смогли проверить независимые ученые. Кроме того, данные планируется в ускоренном порядке передать регуляторам тех стран, которые планируют закупать вакцину. Британские власти уже пообещали, что препарат зарегистрируют максимально быстро.Третья фаза испытаний проводилась в Великобритании, США, Бразилии и ЮАР. В сентябре исследования приостановили из-за нежелательного побочного эффекта у одного из добровольцев в Великобритании. Сообщалось, что у него обнаружили редкое воспалительное заболевание — поперечный миелит. В октябре стало известно, что в Бразилии умер один из участников испытаний, но причина его смерти не раскрывалась, получил ли он саму вакцину или плацебо, неизвестно. В конце октября власти США разрешили возобновить исследования. "Фантастический результат"Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал данные об эффективности вакцины AstraZeneca фантастическим результатом. Премьер отметил роль "потрясающих ученых" Оксфорда и компании AstraZeneca, а также всех, кто принимал участие в испытаниях.Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок назвал сообщение AstraZeneca "действительно обнадеживающей новостью"."И я на самом деле очень рад, действительно приветствую эти цифры, эти данные, которые показывают, что вакцина при правильной дозировке может быть до 90 процентов эффективной", — сказал он в эфире телеканала Sky News.При этом министр подчеркнул, что британское Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения еще должно изучить данные и убедиться в безопасности и эффективности препарата."Но у нас есть заказ на 100 миллионов доз, и, если все пройдет хорошо, большая часть выпуска будет в новом году", — добавил он.Тем не менее рынок отреагировал на новости о вакцине AstraZeneca негативно. К 12:37 мск в ходе торгов на Лондонской фондовой бирже акции компании теряли почти два процента. По мнению аналитиков, это связано с тем, что рынок ожидал более высоких оценок эффективности препарата. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20200930/vaktsina-1578015752.html
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коронавирус covid-19, борис джонсон, здоровье - общество, astrazeneca , великобритания, оксфорд, общество

AstraZeneca раскрыла эффективность своей вакцины от коронавируса

14:31 23.11.2020 (обновлено: 14:59 23.11.2020)
 
© AP Photo / Natacha PisarenkoРабота над вакциной компании AstraZeneca
Работа над вакциной компании AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© AP Photo / Natacha Pisarenko
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Эффективность вакцины для профилактики коронавируса, разработанной британской фармацевтической компанией AstraZeneca вместе со специалистами Оксфорда, оценивается в среднем в 70 процентов. Такие данные представлены в пресс-релизе компании.
Результаты испытаний, проведенных в Великобритании и Бразилии, свидетельствуют, что вакцина AZD1222 эффективна в предотвращении COVID-19, отметили в AstraZeneca. Среди добровольцев, получавших прививку, не зафиксировано ни случаев госпитализации, ни тяжелых форм заболевания.
Профессор Сара Гилберт, одна из разработчиков вакцины, пояснила, что в ходе испытаний применялись два режима дозирования: в одном случае пациент получал сначала половину дозы вакцины, а затем полную, во втором — две полные дозы. Первый вариант показал эффективность порядка 90 процентов, второй — примерно 62 процента, а в среднем — 70,4 процента.
"Дополнительные тесты будут проведены для того, чтобы определить длительность вырабатываемой вакциной защиты <...> Не выявлено никаких серьезных проблем с безопасностью вакцины", — добавила профессор.
Ранее промежуточные анализы испытаний вакцин опубликовали и другие разработчики. Так, эффективность препарата, разработанного американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech, оценивается в 95 процентов, а вакцины от Moderna — в 94,5 процента. По данным РФПИ, эффективность российской вакцины "Спутник V" составляет 92 процента.
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Зависит от подсчета

Более низкий процент эффективности оксфордской вакцины связан с методикой подсчета, пояснил ведущий разработчик препарата профессор Эндрю Поллард.
"Очень важно понимать, что все проводят подсчеты. То, как ведутся подсчеты по заболеванию COVID, различается в зависимости от протоколов. Если вы считаете только госпитализации, то у нас была бы выше эффективность. Мы учитывали случаи с мягким течением заболевания, когда от болезни трудно защититься", — сказал он.
По словам профессора, разработчиков больше удивило то, что эффективность оказалась выше в случае, когда пациентам вначале вводили половину дозы, а затем полную дозу вакцины.
"Мы думаем, так происходит потому, что с введением малой дозы иммунный ответ организма вырабатывается лучше. Мы изучим это подробнее. Мы начали работу над этим вопросом сегодня утром", — сказал Поллард.
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Чем отличается оксфордская вакцина

Разработка AstraZeneca и специалистов Оксфорда базируется на платформе аденовирусных векторов обезьян. По словам разработчиков, вакцину можно будет легко и быстро распространять, так как она не требует особых условий для хранения — достаточно "температуры холодильника", 2-8 градусов выше нуля по Цельсию.
В ближайшие сутки разработчики намерены направить информацию о результатах испытаний в научные журналы, чтобы ее смогли проверить независимые ученые. Кроме того, данные планируется в ускоренном порядке передать регуляторам тех стран, которые планируют закупать вакцину. Британские власти уже пообещали, что препарат зарегистрируют максимально быстро.
Третья фаза испытаний проводилась в Великобритании, США, Бразилии и ЮАР. В сентябре исследования приостановили из-за нежелательного побочного эффекта у одного из добровольцев в Великобритании. Сообщалось, что у него обнаружили редкое воспалительное заболевание — поперечный миелит. В октябре стало известно, что в Бразилии умер один из участников испытаний, но причина его смерти не раскрывалась, получил ли он саму вакцину или плацебо, неизвестно. В конце октября власти США разрешили возобновить исследования.
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"Фантастический результат"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал данные об эффективности вакцины AstraZeneca фантастическим результатом.
"Невероятно впечатляющие новости о том, что оксфордская вакцина показала такую эффективность на испытаниях. Впереди еще дальнейшие проверки на безопасность, но это фантастические результаты", — написал он в Twitter.
Премьер отметил роль "потрясающих ученых" Оксфорда и компании AstraZeneca, а также всех, кто принимал участие в испытаниях.
Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок назвал сообщение AstraZeneca "действительно обнадеживающей новостью".
"И я на самом деле очень рад, действительно приветствую эти цифры, эти данные, которые показывают, что вакцина при правильной дозировке может быть до 90 процентов эффективной", — сказал он в эфире телеканала Sky News.
При этом министр подчеркнул, что британское Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения еще должно изучить данные и убедиться в безопасности и эффективности препарата.
"Но у нас есть заказ на 100 миллионов доз, и, если все пройдет хорошо, большая часть выпуска будет в новом году", — добавил он.
Тем не менее рынок отреагировал на новости о вакцине AstraZeneca негативно. К 12:37 мск в ходе торгов на Лондонской фондовой бирже акции компании теряли почти два процента. По мнению аналитиков, это связано с тем, что рынок ожидал более высоких оценок эффективности препарата.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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