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В Армении российскую вакцину "Спутник V" испытают на добровольцах

В Армении российскую вакцину "Спутник V" испытают на добровольцах

Привезенные министром здравоохранения России Михаилом Мурашко в Армению образцы вакцины "Спутник V" будут испытаны на добровольцах, сообщила пресс-секретарь... РИА Новости, 23.11.2020

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распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

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михаил мурашко

здоровье - общество

российская академия наук

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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Привезенные министром здравоохранения России Михаилом Мурашко в Армению образцы вакцины "Спутник V" будут испытаны на добровольцах, сообщила пресс-секретарь минздрава Армении Алина Никогосян."Мы получили небольшое количество вакцины. Это всего лишь образцы. Вакцину получат несколько добровольцев", - сказала Никогосян Sputnik Армения.Двадцать первого ноября пресс-служба минздрава РФ сообщала, что Мурашко в Ереване передал министру здравоохранения Армении Арсену Торосяну образцы вакцины от коронавируса "Спутник V".Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В октябре была зарегистрирована еще одна отечественная вакцина "ЭпиВакКорона", которая разработана в центре "Вектор" Роспотребнадзора. На клинических исследованиях сейчас находится вакцина Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

ереван

армения

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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года 2020-11-23T11:49 true PT3M03S

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