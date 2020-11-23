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https://ria.ru/20201123/vaktsina-1585872059.html
В Армении российскую вакцину "Спутник V" испытают на добровольцах
В Армении российскую вакцину "Спутник V" испытают на добровольцах
Привезенные министром здравоохранения России Михаилом Мурашко в Армению образцы вакцины "Спутник V" будут испытаны на добровольцах, сообщила пресс-секретарь... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T11:49
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распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
михаил мурашко
здоровье - общество
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Привезенные министром здравоохранения России Михаилом Мурашко в Армению образцы вакцины "Спутник V" будут испытаны на добровольцах, сообщила пресс-секретарь минздрава Армении Алина Никогосян."Мы получили небольшое количество вакцины. Это всего лишь образцы. Вакцину получат несколько добровольцев", - сказала Никогосян Sputnik Армения.Двадцать первого ноября пресс-служба минздрава РФ сообщала, что Мурашко в Ереване передал министру здравоохранения Армении Арсену Торосяну образцы вакцины от коронавируса "Спутник V".Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В октябре была зарегистрирована еще одна отечественная вакцина "ЭпиВакКорона", которая разработана в центре "Вектор" Роспотребнадзора. На клинических исследованиях сейчас находится вакцина Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19
В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ереван, армения, общество

В Армении российскую вакцину "Спутник V" испытают на добровольцах

11:49 23.11.2020
 
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© Фото : РФПИ
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 23 ноя - РИА Новости. Привезенные министром здравоохранения России Михаилом Мурашко в Армению образцы вакцины "Спутник V" будут испытаны на добровольцах, сообщила пресс-секретарь минздрава Армении Алина Никогосян.
"Мы получили небольшое количество вакцины. Это всего лишь образцы. Вакцину получат несколько добровольцев", - сказала Никогосян Sputnik Армения.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Двадцать первого ноября пресс-служба минздрава РФ сообщала, что Мурашко в Ереване передал министру здравоохранения Армении Арсену Торосяну образцы вакцины от коронавируса "Спутник V".
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В октябре была зарегистрирована еще одна отечественная вакцина "ЭпиВакКорона", которая разработана в центре "Вектор" Роспотребнадзора. На клинических исследованиях сейчас находится вакцина Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ЕреванАрменияОбщество
 
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