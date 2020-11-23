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https://ria.ru/20201123/vaktsina-1585864372.html
В Мексике рассказали о переговорах по российской вакцине "Спутник V"
В Мексике рассказали о переговорах по российской вакцине "Спутник V"
Третья фаза клинических испытаний российской вакцины "Спутник V" от коронавируса, как ожидается, пройдет в Мексике, как только российское разработчики получат... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T11:10
2020-11-23T11:10
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
норма пенсадо морено
коронавирус covid-19
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
российская академия наук
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Третья фаза клинических испытаний российской вакцины "Спутник V" от коронавируса, как ожидается, пройдет в Мексике, как только российское разработчики получат разрешение от мексиканских регулирующих органов, сообщила РИА новости посол Мексики в России Норма Пенсадо Морено.В сентябре Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и фармацевтическая компания Landsteiner Scientific объявили о соглашении по поставкам в Мексику 32 миллионов доз вакцины "Спутник V"."Переговоры между фондом (РФПИ) и мексиканскими властями ведутся на регулярной основе. Сейчас мы ждем, когда фонд завершит (подготовку) документации, чтобы они могли предоставить ее регулирующим органам. Если все будет хорошо, они смогут получить одобрение и часть третьей фазы испытаний сможет пройти в Мексике при участии около 500 человек", - заявила посол.В то же время Мексика сотрудничает с другими производителями вакцин от коронавируса, такими как британская AstraZeneca, американская Pfizer и китайская CanSino Biologics, отметила Пенсадо. Она добавила, что страна также поддерживает свою, национальную разработку вакцин.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В октябре была зарегистрирована еще одна отечественная вакцина "ЭпиВакКорона", которая разработана в центре "Вектор" Роспотребнадзора. На клинических исследованиях сейчас находится вакцина Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19
В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, норма пенсадо морено, коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), мексика, в мире

В Мексике рассказали о переговорах по российской вакцине "Спутник V"

11:10 23.11.2020
 
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© Фото : РФПИ
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Третья фаза клинических испытаний российской вакцины "Спутник V" от коронавируса, как ожидается, пройдет в Мексике, как только российское разработчики получат разрешение от мексиканских регулирующих органов, сообщила РИА новости посол Мексики в России Норма Пенсадо Морено.
В сентябре Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и фармацевтическая компания Landsteiner Scientific объявили о соглашении по поставкам в Мексику 32 миллионов доз вакцины "Спутник V".
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
"Переговоры между фондом (РФПИ) и мексиканскими властями ведутся на регулярной основе. Сейчас мы ждем, когда фонд завершит (подготовку) документации, чтобы они могли предоставить ее регулирующим органам. Если все будет хорошо, они смогут получить одобрение и часть третьей фазы испытаний сможет пройти в Мексике при участии около 500 человек", - заявила посол.
В то же время Мексика сотрудничает с другими производителями вакцин от коронавируса, такими как британская AstraZeneca, американская Pfizer и китайская CanSino Biologics, отметила Пенсадо. Она добавила, что страна также поддерживает свою, национальную разработку вакцин.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В октябре была зарегистрирована еще одна отечественная вакцина "ЭпиВакКорона", которая разработана в центре "Вектор" Роспотребнадзора. На клинических исследованиях сейчас находится вакцина Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииНорма Пенсадо МореноКоронавирус COVID-19КоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МексикаВ мире
 
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