https://ria.ru/20201123/vaktsina-1585864372.html

В Мексике рассказали о переговорах по российской вакцине "Спутник V"

В Мексике рассказали о переговорах по российской вакцине "Спутник V"

Третья фаза клинических испытаний российской вакцины "Спутник V" от коронавируса, как ожидается, пройдет в Мексике, как только российское разработчики получат... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T11:10

2020-11-23T11:10

2020-11-23T11:10

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российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

российская академия наук

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Третья фаза клинических испытаний российской вакцины "Спутник V" от коронавируса, как ожидается, пройдет в Мексике, как только российское разработчики получат разрешение от мексиканских регулирующих органов, сообщила РИА новости посол Мексики в России Норма Пенсадо Морено.В сентябре Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и фармацевтическая компания Landsteiner Scientific объявили о соглашении по поставкам в Мексику 32 миллионов доз вакцины "Спутник V"."Переговоры между фондом (РФПИ) и мексиканскими властями ведутся на регулярной основе. Сейчас мы ждем, когда фонд завершит (подготовку) документации, чтобы они могли предоставить ее регулирующим органам. Если все будет хорошо, они смогут получить одобрение и часть третьей фазы испытаний сможет пройти в Мексике при участии около 500 человек", - заявила посол.В то же время Мексика сотрудничает с другими производителями вакцин от коронавируса, такими как британская AstraZeneca, американская Pfizer и китайская CanSino Biologics, отметила Пенсадо. Она добавила, что страна также поддерживает свою, национальную разработку вакцин.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В октябре была зарегистрирована еще одна отечественная вакцина "ЭпиВакКорона", которая разработана в центре "Вектор" Роспотребнадзора. На клинических исследованиях сейчас находится вакцина Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года 2020-11-23T11:10 true PT3M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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