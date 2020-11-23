https://ria.ru/20201123/vaktsina-1585854892.html

Эффективность британской вакцины от COVID-19 AstraZeneca составила 70%

Эффективность британской вакцины от COVID-19 AstraZeneca составила 70%

Промежуточный анализ клинических испытаний вакцины, разработанной британской фармацевтической компанией AstraZeneca вместе со специалистами Оксфорда, показал ее РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T10:18

2020-11-23T10:18

2020-11-23T11:41

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Промежуточный анализ клинических испытаний вакцины, разработанной британской фармацевтической компанией AstraZeneca вместе со специалистами Оксфорда, показал ее среднюю эффективность на уровне 70 процентов.Ранее промежуточные анализы испытаний вакцин опубликовали и другие разработчики. Так, эффективность препарата, разработанного американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech, оценивается в 95 процентов, а вакцины от Moderna — в 94,5 процента. По данным РФПИ, эффективность российской вакцины "Спутник V" составляет 92 процента.Как говорится в пресс-релизе AstraZeneca, результаты испытаний, проведенных в Великобритании и Бразилии, свидетельствуют, что вакцина AZD1222 эффективна в предотвращении COVID-19. Среди добровольцев, получавших прививку, не отмечалось ни случаев госпитализации, ни тяжелых форм заболевания.При этом применялись два варианта доз: один показал эффективность на уровне 90 процентов, другой — примерно 62 процента."Комбинированный анализ двух режимов дозирования показал результат эффективности в среднем в 70 процентов", — говорится в сообщении.AstraZeneca вместе со специалистами Оксфорда разрабатывает вакцину для профилактики коронавируса на основе аденовирусных векторов обезьян. Третья фаза испытаний проводилась в Великобритании, США, Бразилии и ЮАР.В сентябре исследования приостановили из-за нежелательного побочного эффекта у одного из добровольцев в Великобритании. Сообщалось, что у него обнаружили редкое воспалительное заболевание — поперечный миелит. В октябре стало известно, что в Бразилии умер один из участников испытаний, но причина его смерти не раскрывалась, получил ли он саму вакцину или плацебо, неизвестно. В конце октября власти США разрешили возобновить исследования.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201122/vaktsiny-1585808567.html

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