Ульяновский минздрав опроверг данные о работающих медиках с COVID-19
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкИзмерение температуры при входе в поликлинику СКАЛ Краснодарской краевой клинической больницы №
САМАРА, 23 ноя — РИА Новости. Министерство здравоохранения Ульяновской области опровергло информацию о том, что в городской больнице медики, болеющие коронавирусом, продолжают вести прием пациентов.
Ранее житель Ульяновска на своей странице в соцсети опубликовал видео, снятое, по его словам, в городской больнице №2. На кадрах женщина-врач говорит, что прием пациентов ведут медики с коронавирусом, но отправлять их на карантин руководство не собирается, потому что "тогда надо на карантин закрыть всех врачей". Она также сообщает, что контактных с заразившимися не проверяют на COVID-19, так как в день им выделяют только 30 тестов, а нужно как минимум 100.
"По данному факту минздравом Ульяновской области проводится проверка, в ходе которой на данный момент выявлено, что в октябре заболевший сотрудник хирургического кабинета, о котором идет речь в видео, получала амбулаторное лечение с самоизоляцией на дому", - говорится в сообщении минздрава.
По данным ведомства, после проведенного лечения и получения отрицательного результата медик вернулась на работу. На сегодняшний день, по информации минздрава, коронавирусом в медучреждении болеют восемь работников, все они находятся на амбулаторном лечении. Отмечается, что выписка заболевших проводится при улучшении самочувствия и при получении отрицательного результата на COVID-19.
В министерстве также пояснили, что на момент съемки видео городская больница №2 была прикреплена к областному клиническому кожно-венерологическому диспансеру по проведению лабораторной диагностики на коронавирус. На тот момент в этом учреждении в связи с ожиданием поставки реактивов и расходных материалов были установлены временные ограничения по количеству приема биоматериала до 30 человек в рабочий день. Сейчас больница, по информации минздрава, прикреплена к лаборатории УлГПУ с покрытием полной потребности по тестам.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.