https://ria.ru/20201123/ulyanovsk-1585944253.html

Ульяновский минздрав опроверг данные о работающих медиках с COVID-19

Ульяновский минздрав опроверг данные о работающих медиках с COVID-19

Министерство здравоохранения Ульяновской области опровергло информацию о том, что в городской больнице медики, болеющие коронавирусом, продолжают вести прием... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T16:54

2020-11-23T16:54

2020-11-23T16:54

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

ульяновская область

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общество

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САМАРА, 23 ноя — РИА Новости. Министерство здравоохранения Ульяновской области опровергло информацию о том, что в городской больнице медики, болеющие коронавирусом, продолжают вести прием пациентов.Ранее житель Ульяновска на своей странице в соцсети опубликовал видео, снятое, по его словам, в городской больнице №2. На кадрах женщина-врач говорит, что прием пациентов ведут медики с коронавирусом, но отправлять их на карантин руководство не собирается, потому что "тогда надо на карантин закрыть всех врачей". Она также сообщает, что контактных с заразившимися не проверяют на COVID-19, так как в день им выделяют только 30 тестов, а нужно как минимум 100.По данным ведомства, после проведенного лечения и получения отрицательного результата медик вернулась на работу. На сегодняшний день, по информации минздрава, коронавирусом в медучреждении болеют восемь работников, все они находятся на амбулаторном лечении. Отмечается, что выписка заболевших проводится при улучшении самочувствия и при получении отрицательного результата на COVID-19.В министерстве также пояснили, что на момент съемки видео городская больница №2 была прикреплена к областному клиническому кожно-венерологическому диспансеру по проведению лабораторной диагностики на коронавирус. На тот момент в этом учреждении в связи с ожиданием поставки реактивов и расходных материалов были установлены временные ограничения по количеству приема биоматериала до 30 человек в рабочий день. Сейчас больница, по информации минздрава, прикреплена к лаборатории УлГПУ с покрытием полной потребности по тестам.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201123/skoraya-1585875375.html

ульяновская область

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