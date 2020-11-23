Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201123/ugroza-1585995129.html
Либерализацию наркотиков в России приравняли к угрозе нацбезопасности
Либерализацию наркотиков в России приравняли к угрозе нацбезопасности
Либерализацию и легализацию наркотиков приравняли в России к угрозе национальной безопасности, следует из Стратегии антинаркотической политики до 2030 года,... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T21:38
2020-11-23T21:38
россия
владимир путин
безопасность
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156008/21/1560082109_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_9f43b0f7e9fe02b1d1251ddf51a52eb1.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Либерализацию и легализацию наркотиков приравняли в России к угрозе национальной безопасности, следует из Стратегии антинаркотической политики до 2030 года, которую утвердил президент РФ Владимир Путин.Согласно документу, к угрозам национальной безопасности причислены, в частности, "попытки дестабилизации международной системы контроля за оборотом наркотиков в части, касающейся ее либерализации и легализации наркотиков в нарушение международных нормативных правовых актов о наркотических средствах и психотропных веществах и противодействии их незаконному обороту".Помимо этого, к угрозам нацбезопасности РФ причислены: "расширение глобального рынка наркотиков вследствие легализации использования каннабиса в рекреационных целях", а также появление новых видов наркотиков, увеличение объема их производства, деятельность преступных сообществ в данной сфере, увеличение предложения на рынке сбыта наркотиков, использование новейших финансовых инструментов для легализации доходов от незаконного оборота наркотиков и применение новых способов оплаты приобретаемых наркотиков.
https://ria.ru/20201116/kolokoltsev-1584846671.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/156008/21/1560082109_174:0:2903:2047_1400x0_80_0_0_08b7765b72f8289cee8334f58787e6c2.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владимир путин, безопасность, общество

Либерализацию наркотиков в России приравняли к угрозе нацбезопасности

21:38 23.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Либерализацию и легализацию наркотиков приравняли в России к угрозе национальной безопасности, следует из Стратегии антинаркотической политики до 2030 года, которую утвердил президент РФ Владимир Путин.
Согласно документу, к угрозам национальной безопасности причислены, в частности, "попытки дестабилизации международной системы контроля за оборотом наркотиков в части, касающейся ее либерализации и легализации наркотиков в нарушение международных нормативных правовых актов о наркотических средствах и психотропных веществах и противодействии их незаконному обороту".
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября, 15:07
Глава МВД заявил о снижении в России связанной с наркотиками преступности
Помимо этого, к угрозам нацбезопасности РФ причислены: "расширение глобального рынка наркотиков вследствие легализации использования каннабиса в рекреационных целях", а также появление новых видов наркотиков, увеличение объема их производства, деятельность преступных сообществ в данной сфере, увеличение предложения на рынке сбыта наркотиков, использование новейших финансовых инструментов для легализации доходов от незаконного оборота наркотиков и применение новых способов оплаты приобретаемых наркотиков.
 
РоссияВладимир ПутинБезопасностьОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:05Врио главы Дагестана отправил правительство региона в отставку
10:01Житель Дагестана взорвал себя при попытке задержания
09:55На Сахалине пенсионер трижды за день напал с ножом на женщин
09:53Умерла пострадавшая при хлопке на судостроительном заводе в Благовещенске
09:52Нарушивший границу американский эсминец ушел в нейтральные воды
09:47РБК: самарских налоговиков заподозрили в создании ОПГ по уходу от НДС
09:47В крови сбитого в Башкирии девятилетнего ребенка нашли алкоголь
09:42Алиев заявил, что Баку планировал военную операцию в Агдаме
09:36Американский эсминец нарушил российскую границу
09:36Власти Башкирии сообщили о ЧП на оборонном заводе в Стерлитамаке
09:32Названо неожиданное негативное последствие отказа от мяса
09:31Индия испытала наземную версию ракеты "Брамос"
09:28В Госдуму внесли законопроект об обеспечении устойчивого Рунета
09:26Рогозин сообщил о бракованной детали в ракете "Союз" на космодроме Куру
09:24В Китае из-за коронавируса отменили несколько сотен авиарейсов
09:22Владелец ТЭЦ-3 в Норильске готов к мировой с Росприроднадзором
09:16"Лукойл" спрогнозировал худший сценарий цен на нефть
09:15Турбизнес Индии просит сообщить об открытии страны для зарубежных гостей
09:13В Бразилии произошли столкновения протестующих и полиции
09:10МВД утвердило изменения в водительских удостоверениях и ПТС
Лента новостейМолния