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Либерализацию наркотиков в России приравняли к угрозе нацбезопасности
Либерализацию наркотиков в России приравняли к угрозе нацбезопасности
Либерализацию и легализацию наркотиков приравняли в России к угрозе национальной безопасности, следует из Стратегии антинаркотической политики до 2030 года,... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T21:38
2020-11-23T21:38
2020-11-23T21:38
россия
владимир путин
безопасность
общество
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Либерализацию и легализацию наркотиков приравняли в России к угрозе национальной безопасности, следует из Стратегии антинаркотической политики до 2030 года, которую утвердил президент РФ Владимир Путин.Согласно документу, к угрозам национальной безопасности причислены, в частности, "попытки дестабилизации международной системы контроля за оборотом наркотиков в части, касающейся ее либерализации и легализации наркотиков в нарушение международных нормативных правовых актов о наркотических средствах и психотропных веществах и противодействии их незаконному обороту".Помимо этого, к угрозам нацбезопасности РФ причислены: "расширение глобального рынка наркотиков вследствие легализации использования каннабиса в рекреационных целях", а также появление новых видов наркотиков, увеличение объема их производства, деятельность преступных сообществ в данной сфере, увеличение предложения на рынке сбыта наркотиков, использование новейших финансовых инструментов для легализации доходов от незаконного оборота наркотиков и применение новых способов оплаты приобретаемых наркотиков.
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россия, владимир путин, безопасность, общество
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости.
Либерализацию и легализацию наркотиков приравняли в России к угрозе национальной безопасности, следует из Стратегии антинаркотической политики до 2030 года, которую утвердил президент РФ Владимир Путин
.
Согласно документу, к угрозам национальной безопасности причислены, в частности, "попытки дестабилизации международной системы контроля за оборотом наркотиков в части, касающейся ее либерализации и легализации наркотиков в нарушение международных нормативных правовых актов о наркотических средствах и психотропных веществах и противодействии их незаконному обороту".
Помимо этого, к угрозам нацбезопасности РФ причислены: "расширение глобального рынка наркотиков вследствие легализации использования каннабиса в рекреационных целях", а также появление новых видов наркотиков, увеличение объема их производства, деятельность преступных сообществ в данной сфере, увеличение предложения на рынке сбыта наркотиков, использование новейших финансовых инструментов для легализации доходов от незаконного оборота наркотиков и применение новых способов оплаты приобретаемых наркотиков.