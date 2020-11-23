https://ria.ru/20201123/udar-1585838880.html
Хуситы заявили об ударе по объекту нефтегазовой компании Saudi Aramco
Хуситы заявили об ударе по объекту нефтегазовой компании Saudi Aramco
Военный представитель йеменских повстанцев из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявил о ракетном обстреле распределительной станции нефтегазовой госкомпании Saudi РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T07:02
2020-11-23T07:02
2020-11-23T07:50
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Военный представитель йеменских повстанцев из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявил о ракетном обстреле распределительной станции нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco в саудовском городе Джидда."Ракетные войска смогли поразить распределительную станцию Aramco в Джидде с помощью крылатой ракеты Quds 2, которая недавно поступила на вооружение", - написал в Twitter представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа.Он заявил, что при ударе пострадали несколько человек. Хуситы посоветовали иностранным компаниям и гражданам, которые работают в Саудовской Аравии, быть внимательными, поскольку подобные операции будут продолжаться.В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и захватившими власть в стране хуситами. С марта 2015 года на стороне международно признанного правительства с президентом Абд Раббу Мансуром Хади воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ. В ответ на постоянные авиаудары по территориям на севере Йемена под властью хуситов мятежники подвергают обстрелам пограничные с Йеменом саудовские районы, в частности, аэропорты и нефтяные объекты.
https://ria.ru/20201117/khusity-1584926813.html
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оаэ, ансар алла, саудовская аравия, москва, джидда, saudi aramco, в мире