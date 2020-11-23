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Хуситы заявили об ударе по объекту нефтегазовой компании Saudi Aramco
Хуситы заявили об ударе по объекту нефтегазовой компании Saudi Aramco
Военный представитель йеменских повстанцев из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявил о ракетном обстреле распределительной станции нефтегазовой госкомпании Saudi РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T07:02
2020-11-23T07:50
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ансар алла
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Военный представитель йеменских повстанцев из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявил о ракетном обстреле распределительной станции нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco в саудовском городе Джидда."Ракетные войска смогли поразить распределительную станцию Aramco в Джидде с помощью крылатой ракеты Quds 2, которая недавно поступила на вооружение", - написал в Twitter представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа.Он заявил, что при ударе пострадали несколько человек. Хуситы посоветовали иностранным компаниям и гражданам, которые работают в Саудовской Аравии, быть внимательными, поскольку подобные операции будут продолжаться.В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и захватившими власть в стране хуситами. С марта 2015 года на стороне международно признанного правительства с президентом Абд Раббу Мансуром Хади воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ. В ответ на постоянные авиаудары по территориям на севере Йемена под властью хуситов мятежники подвергают обстрелам пограничные с Йеменом саудовские районы, в частности, аэропорты и нефтяные объекты.
https://ria.ru/20201117/khusity-1584926813.html
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саудовская аравия
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джидда
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оаэ, ансар алла, саудовская аравия, москва, джидда, saudi aramco, в мире

Хуситы заявили об ударе по объекту нефтегазовой компании Saudi Aramco

07:02 23.11.2020 (обновлено: 07:50 23.11.2020)
 
© РИА НовостиТабличка на объекте Saudi Aramco
Табличка на объекте Saudi Aramco - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Военный представитель йеменских повстанцев из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявил о ракетном обстреле распределительной станции нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco в саудовском городе Джидда.
"Ракетные войска смогли поразить распределительную станцию Aramco в Джидде с помощью крылатой ракеты Quds 2, которая недавно поступила на вооружение", - написал в Twitter представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа.
Он заявил, что при ударе пострадали несколько человек. Хуситы посоветовали иностранным компаниям и гражданам, которые работают в Саудовской Аравии, быть внимательными, поскольку подобные операции будут продолжаться.
В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и захватившими власть в стране хуситами. С марта 2015 года на стороне международно признанного правительства с президентом Абд Раббу Мансуром Хади воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ. В ответ на постоянные авиаудары по территориям на севере Йемена под властью хуситов мятежники подвергают обстрелам пограничные с Йеменом саудовские районы, в частности, аэропорты и нефтяные объекты.
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ОАЭАнсар АллаСаудовская АравияМоскваДжиддаSaudi AramcoВ мире
 
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