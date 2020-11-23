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В Саратовской области продлили дистанционное обучение в школах

В Саратовской области продлили дистанционное обучение в школах

Власти Саратовской области на фоне роста заболеваемости коронавирусом продлили до 8 декабря дистанционное обучение для учеников с 6 по 11 класс в школах с... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T17:37

2020-11-23T17:37

2020-11-23T17:37

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

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общество

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САРАТОВ, 23 ноя - РИА Новости. Власти Саратовской области на фоне роста заболеваемости коронавирусом продлили до 8 декабря дистанционное обучение для учеников с 6 по 11 класс в школах с расширением числа муниципалитетов и перевели в такой же режим работу профессиональных колледжей, сообщается в официальном Telegram-канале правительства региона.Ученики 6-11 классов в школах Саратова, Энгельсского, Балаковского и Балашовского районов сразу после осенних каникул переведены с 9 по 23 ноября на дистанционный режим обучения в связи с угрозой COVID-19. И.о. министра образования области Елена Нерозя отмечала, что к 17 ноября в школах этих территорий на больничном находились 662 педагога, что составляет 7,8% от их общего количества, в том числе у 155 выявлен коронавирус.Уточняется, что соответствующее постановление правительства области подписал в понедельник вице-губернатор Роман Бусаргин.Всего в Саратовской области лабораторно подтверждены 25 432 случая заражения коронавирусом, скончались 205 пациентов с COVID-19, выздоровели 20 626.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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