https://ria.ru/20201123/ucheniya-1585997250.html

Глава Минобороны Белоруссии анонсировал масштабные учения с Россией

Глава Минобороны Белоруссии анонсировал масштабные учения с Россией

Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что в будущем году белорусско-российские учения "Запад-2021" будут масштабными, пройдут на пяти полигонах... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T22:10

2020-11-23T22:10

2020-11-23T22:27

министерство обороны белоруссии

россия

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156192/33/1561923373_0:159:3077:1889_1400x0_80_0_0_c56c6cd7677d7f3937471e0376783024.jpg

МИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что в будущем году белорусско-российские учения "Запад-2021" будут масштабными, пройдут на пяти полигонах республики."Двадцать первый год – наша очередь принимать наших российских коллег… Это будут масштабные учения, это будет на пяти полигонах в Белоруссии", - сказал министр в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в понедельник.Хренин отметил, что масштаб учений будет больше, чем "Славянское братство - 2020", которые прошли осенью. "Масштаб будет больше", - подчеркнул министр.По его словам, учениям "Запад-2021" будет предшествовать "огромный" комплекс подготовительных мероприятий.

https://ria.ru/20201015/lukashenko-1579912575.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны белоруссии, россия, белоруссия, в мире