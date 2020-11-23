Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201123/ucheniya-1585997250.html
Глава Минобороны Белоруссии анонсировал масштабные учения с Россией
Глава Минобороны Белоруссии анонсировал масштабные учения с Россией
Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что в будущем году белорусско-российские учения "Запад-2021" будут масштабными, пройдут на пяти полигонах... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T22:10
2020-11-23T22:27
министерство обороны белоруссии
россия
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156192/33/1561923373_0:159:3077:1889_1400x0_80_0_0_c56c6cd7677d7f3937471e0376783024.jpg
МИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что в будущем году белорусско-российские учения "Запад-2021" будут масштабными, пройдут на пяти полигонах республики."Двадцать первый год – наша очередь принимать наших российских коллег… Это будут масштабные учения, это будет на пяти полигонах в Белоруссии", - сказал министр в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в понедельник.Хренин отметил, что масштаб учений будет больше, чем "Славянское братство - 2020", которые прошли осенью. "Масштаб будет больше", - подчеркнул министр.По его словам, учениям "Запад-2021" будет предшествовать "огромный" комплекс подготовительных мероприятий.
https://ria.ru/20201015/lukashenko-1579912575.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/156192/33/1561923373_173:0:2902:2047_1400x0_80_0_0_99bd74822586c5c866814cae3bf8dd9d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны белоруссии, россия, белоруссия, в мире

Глава Минобороны Белоруссии анонсировал масштабные учения с Россией

22:10 23.11.2020 (обновлено: 22:27 23.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВзаимодействие российских, белорусских и сербских военнослужащих во время совместных тактических учений на полигоне "Посулянски Левады" в Сербии
Взаимодействие российских, белорусских и сербских военнослужащих во время совместных тактических учений на полигоне Посулянски Левады в Сербии - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что в будущем году белорусско-российские учения "Запад-2021" будут масштабными, пройдут на пяти полигонах республики.
"Двадцать первый год – наша очередь принимать наших российских коллег… Это будут масштабные учения, это будет на пяти полигонах в Белоруссии", - сказал министр в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в понедельник.
Хренин отметил, что масштаб учений будет больше, чем "Славянское братство - 2020", которые прошли осенью. "Масштаб будет больше", - подчеркнул министр.
По его словам, учениям "Запад-2021" будет предшествовать "огромный" комплекс подготовительных мероприятий.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
15 октября, 11:50Протесты в Белоруссии
Лукашенко заявил, что учения в Белоруссии "образумили" внешние силы
 
Министерство обороны БелоруссииРоссияБелоруссияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:05Врио главы Дагестана отправил правительство региона в отставку
10:01Житель Дагестана взорвал себя при попытке задержания
09:55На Сахалине пенсионер трижды за день напал с ножом на женщин
09:53Умерла пострадавшая при хлопке на судостроительном заводе в Благовещенске
09:52Нарушивший границу американский эсминец ушел в нейтральные воды
09:47РБК: самарских налоговиков заподозрили в создании ОПГ по уходу от НДС
09:47В крови сбитого в Башкирии девятилетнего ребенка нашли алкоголь
09:42Алиев заявил, что Баку планировал военную операцию в Агдаме
09:36Американский эсминец нарушил российскую границу
09:36Власти Башкирии сообщили о ЧП на оборонном заводе в Стерлитамаке
09:32Названо неожиданное негативное последствие отказа от мяса
09:31Индия испытала наземную версию ракеты "Брамос"
09:28В Госдуму внесли законопроект об обеспечении устойчивого Рунета
09:26Рогозин сообщил о бракованной детали в ракете "Союз" на космодроме Куру
09:24В Китае из-за коронавируса отменили несколько сотен авиарейсов
09:22Владелец ТЭЦ-3 в Норильске готов к мировой с Росприроднадзором
09:16"Лукойл" спрогнозировал худший сценарий цен на нефть
09:15Турбизнес Индии просит сообщить об открытии страны для зарубежных гостей
09:13В Бразилии произошли столкновения протестующих и полиции
09:10МВД утвердило изменения в водительских удостоверениях и ПТС
Лента новостейМолния