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Глава Минобороны Белоруссии анонсировал масштабные учения с Россией
Глава Минобороны Белоруссии анонсировал масштабные учения с Россией
Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что в будущем году белорусско-российские учения "Запад-2021" будут масштабными, пройдут на пяти полигонах... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T22:10
2020-11-23T22:10
2020-11-23T22:27
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МИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что в будущем году белорусско-российские учения "Запад-2021" будут масштабными, пройдут на пяти полигонах республики."Двадцать первый год – наша очередь принимать наших российских коллег… Это будут масштабные учения, это будет на пяти полигонах в Белоруссии", - сказал министр в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в понедельник.Хренин отметил, что масштаб учений будет больше, чем "Славянское братство - 2020", которые прошли осенью. "Масштаб будет больше", - подчеркнул министр.По его словам, учениям "Запад-2021" будет предшествовать "огромный" комплекс подготовительных мероприятий.
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